Ausbildung für den Nachrichtendienst Verfassungsschutz gegen „Multikulturalisierung“?

Immer wieder gerät der Verfassungsschutz in die Schlagzeilen. Ex-Präsident Hans-Georg Maaßen verharmloste rassistische Ausschreitungen in Chemnitz, Akten zum NSU wurden geschreddert, nachdem massiv bei dessen Verfolgung versagt wurde. Statt den Terroristen vom Berliner Breitscheidplatz zu beschatten und womöglich die Tat zu verhindern, wurden die Kapazitäten der Beamt:innen auf ein linkes Hausprojekt konzentriert. Dass das Problem strukturell ist, zeigt sich auch durch Verbindungen in die Forschung, genauso wie bereits in der Ausbildung.

Ein Weg zum Verfassungsschutz führt über ein Studium im Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes. Ein Blick auf das Lehrpersonal spiegelt das Problem des Inlandsgeheimdienstes wider. Prof. Dr. Martin Wagener lehrt dort mit den Schwerpunkten Internationale Politik, Sicherheitspolitik und Ostasien. Der Professor schrieb bereits Artikel für die rechtsnationale Junge Freiheit. Kürzlich veröffentlichte er das Buch „Kulturkampf um das Volk: Der Verfassungsschutz und die nationale Identität der Deutschen“. Darin geht er der Frage nach dem deutschen Volk nach und kritisiert vermeintliche Pläne der Regierung, eine multikulturelle Gesellschaft zu errichten. Auf dem rechtsalternativen Blog Tichys Einblick gibt er im Artikel „Die neu konstruierte Nation“ einen Vorgeschmack. In dem Artikel macht er die Entwicklung zu einer „multikulturellen Willensnation“ für wachsende verfassungsfeindliche und antisemitische Tendenzen verantwortlich. Es sei nicht mehr klar, was das deutsche „Volk“ ausmache und was deutsche Identität bedeute. Laut Wagener eine „bedenkliche Verunsicherung“ der deutschen Bevölkerung. Er erklärt: „,Wir alle sind die Bevölke­rung.‘ Der Begriff ,Volk‘ muss dagegen als eigenständige Kategorie aufgefasst werden.“ Der Patriotismus sei der „Multikulturalisierung“ zum Opfer gefallen, was einem Bedürfnis der Menschheit oder sogar dem Völkerrecht widerspreche. Wagener kritisiert den Verfassungsschutz selbst und behauptete, die Behörde würde Fakten relativieren oder leugnen und damit dem vermeintlich linken Mainstream in die Hände spielen. Sein Antrag auf eine Aufnahme in die umstrittene Interessengruppe „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“, die sich gegen eine angebliche „Cancel Cluture” an Universitäten einsetzt, wurde jedoch abgelehnt. Dafür wurden aber zwei seiner Kollegen bereits aufgenommen.

Markus Denzler, Dozent des Fachbereichs für Psychologie und Hendrik Hansen, Lehrbeauftragter für politischen Extremismus und politische Ideengeschichte am Fachbereich Nachrichtendienste der Hochschule sind beides Mitglieder. Hansen veröffentlichte 2019 einen Aufsatz in einem von der Konrad-Adenauer-Stiftung geförderten Sammelband. In diesem Aufsatz wirft er wild neurechte Akteur:innen durcheinander und relativiert die Gefahr, die von ihnen ausgeht. Beispielsweise sind für ihn das neurechte Magazin Cato, die rechtsnationale Zeitung Junge Freiheit bis hin zum rechtsextremen Institut für Staatspolitik allesamt konservativ. Das Institut wird seit April 2020 vom Verfassungsschutz beobachtet. Gründer, Götz Kubitschek, ist eine Schlüsselfigur der sogenannten Neuen Rechten. Für Hansen ist Kubitschek allerdings nur „tendenziell rechtsextremistisch”. Genauso wie dessen ehemaliger Kollege Karlheinz Weißmann. Der Rechtspopulist hat mit Kubitschek zusammen das Institut gegründet und gilt ebenfalls als Vordenker. Die Analyse der sogenannten Neuen Rechten solle laut Hansen nach nicht denen überlassen werden, die „der Antifa nahestehen“. Er kritisiert deshalb CDU-Mitglieder, die „bereits auf der Grundlage von Antifa-Videos über Hetzjagden urteilen“. Eine klare Anspielung auf den Skandal rund um Maaßens Karriereende als Verfassungsschutzpräsident.

Anscheinend hat der Fachbereich also eher einen Hang dazu, Rechtsextremismus zu verharmlosen. Nun könnte man meinen, Neueinstellungen könnten dem entgegenzuwirken. Das ist aber nicht der Fall. Stattdessen scheint der Hochschule der Bereich Linksextremismus nicht genug abgedeckt. Tom Mannewitz ist neuer Professor am Fachbereich Nachrichtendienste mit den Schwerpunkten „Politischer Extremismus (Links- und Rechtsextremismus)“. Der Rechtsextremismus scheint ihn aber eher weniger zu interessieren. Seine aktuelle Veröffentlichung ist eigentlich zur autonomen Szene in Leipzig. Bereits zuvor publizierte er mehrmals zum Thema Linksextremismus. Im Text listet er allerdings alle möglichen Projekte auf, die er als irgendwie problematisch erachtet. Beispielsweise widmet er mehrere Absätze dem Kulturzentrum „Conne Island”, nicht ohne zu erwähnen mit wie viel Geld es durch die Stadt gefördert wird. Er wirft ihm vor, „Schmelztiegel” vermeintlich linker Subkultur zu sein, „bestehen doch zwischen Autonomen-, Punk-, Hardcore-, Ska-, Graffiti- und Skaterszene Überschneidungen wie Sympathien – wohl nicht zuletzt wegen dem insgesamt eher ,problematische[n] Verhältnis zu staatlichen Regelungen und Institutionen’”. Seine These: Linke handeln vor allem gegen Feindbilder, wie Banken oder Faschisten, statt für eine bessere Gesellschaft kämpfen zu wollen. Das belegt er beispielsweise mit der erhöhten Aktivität der Szene bei stärkerer Präsenz von rechten Kräften. Trotzdem könne das „Aktivitätsniveau der Leipziger Autonomen“, so Mannewitz „durchaus als Seismograph für politische und soziale (Fehl-)Entwicklungen in Leipzig dienen“. Die Probleme Sachsens und auch Leipzigs mit Rechtsextremismus benennt er nicht als „soziale (Fehl-)Entwicklung”.

In der Hochschule des Bundes werden Probleme des Verfassungsschutzes reproduziert. So ist es nicht verwunderlich, dass auch nach der Entfernung Maaßens aus seinem Amt neue Skandale folgten, wie das „Komplettversagen“ im Mordfall Lübcke, oder illegale Datenspeicherungen, unter anderem von Abgeordneten der SPD und Grünen durch den Verfassungsschutz Sachsen.