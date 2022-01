Hardy Krüger Ein engagiertes Lebenswerk

Seit Jahrzehnten hat sich der Schauspieler Hardy Krüger mit und für die Amadeu Antonio Stiftung engagiert, weil ihm der Kampf gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ein Herzensanliegen war. Hardy Krüger, gebürtiger Berliner, der aber schon seit 1978 in den USA lebte, kehrte immer wieder nach Deutschland zurück, um zu warnen, zu mahnen, um zuzuhören und aufzuklären. Er nutzte seine Prominenz, um sich für Menschen einzusetzen, die eine engagierte Stimme brauchen, etwa nach dem erneuten Anstieg flüchtlingsfeindlicher Gewalttaten 2015 und 2016. Er warb in der Wirtschaft um Gelder, um Demokratieprojekte zu unterstützen. Er besuchte Bürgermeister:innen und Schulklassen, und die Redaktionen der stiftungseigenen Webseiten von Belltower.News und von Mut-gegen-rechte-gewalt.de hatten immer wieder Gelegenheit, ihn zu begleiten. Dabei hatten wir die Chance, ihn als engagierten Menschen, fesselnden Erzähler und bescheidenen Superstar kennenzulernen. Deshalb wollen wir uns von Hardy Krüger mit einer Auswahl seiner eigenen Worte verabschieden.

Engagiert gegen Rechtsextremismus

Beim ersten Treffen der Autorin mit Hardy Krüger im Jahr 2007 besuchte er die EXIT-Elterninitiative, also einen Treffpunkt für Eltern rechtsextremer Kinder, die versuchen, sich gegenseitig zu helfen. Sie sind aufgeregt, ihre herausfordernde Situation mit einem internationalen Weltstar zu teilen. Hardy Krüger ist empathisch, hört viel zu, gibt den Betroffenen Raum, aber auch Mut.

Aus der Reportage von 2007 auf Mut-gegen-rechte-gewalt.de: „Hardy Krüger schaut die Mutter aus der Pfalz betroffen und mitfühlend an. Der deutsche Hollywoodstar ist nach Berlin gereist, um sich mit Eltern zu treffen, die von der EXIT-Elterninitiative betreut werden. Die Initiative für die Eltern und das Umfeld rechtsextremer Jugendlicher gibt es seit einem Jahr. Sie ist aus dem Aussteiger-Projekt EXIT entstanden, als die EXIT-Betreuer:innen immer öfter Anfragen erreichten: Wie sollen wir unserem Kind jetzt begegnen? Und wie rechtsextrem ist es eigentlich?

Der 73-jährige Hardy Krüger ist zur Zeit des Nationalsozialismus aufgewachsen, seine Eltern waren selbst in der NSDAP. „Sie waren überzeugt, dass es Deutschland unter Hitler besser geht. Aber sie wollten niemandem wehtun“, sagt Hardy Krüger, „doch das haben sie.“ Die Eltern schickten ihn auf eine Nazi-Eliteschule, die Ordensburg in Sonthofen. Mit 15 Jahren wurde Hardy Krüger von Regisseur Alfred Weidenmann zur UFA nach Berlin geholt: „Da hörte ich das erste Mal kritische Stimmen.“ Ein Wendepunkt für seine politische Überzeugung. Es erschüttert Krüger, so sagt er, dass Neonazismus und Rechtsextremismus heute noch Themen sind.

Rathaus-Tour gegen Flüchtlingsfeindlichkeit

2015 machte Hardy Krüger die um sich greifende Flüchtlingsfeindlichkeit in Deutschland Sorgen. Wer kann die Situation von Geflüchteten verbessern? Bürgermeister:innen tragen viel dazu bei, wie Menschen in ihrer Stadt aufgenommen werden. Krüger ging auf „Rathaus-Tour“, Mut-gegen-rechte-gewalt.de begleitete ihn. Die Gewalt gegen Flüchtlinge sei besorgniserregend und erinnere ihn an seine Kindheit in der Nazi-Zeit, sagte der damals 87-Jährige in Potsdam. „Früher hieß es: ‚Juden raus. Juden sind unser Unglück‘. Heute heißt es: ‚Muslime raus. Muslime sind unser Unglück‘. Wenn ich da nicht besorgt bin, dann wäre ich im Kopf nicht in Ordnung.“

Es ging ihm darum, für demokratische Lebenspraxis zu werben gegenüber denjenigen, die in Not sind: „Als junger Mensch musste ich erfahren, welche verheerenden Folgen es hat, wenn sich Menschen gegen eine Minderheit stellen. Die Vergangenheit lehrt uns, dass wir nicht zulassen dürfen, dass Einzelne heute wieder bestimmen wollen, wer hier leben darf und wer nicht. Die Gewalt gegen Flüchtlinge ist besorgniserregend. Wir müssen diejenigen unterstützen, die diese Gewalt nicht hinnehmen wollen und sich aktiv für ein vielfältiges Deutschland einsetzen“, sagte Hardy Krüger. Die Politiker:innen mahnte er, nicht auf vermeintlich einfache Lösungen zu setzen: „Wir brauchen Politiker, die auf die aktuelle Flüchtlingssituation nicht mit Populismus reagieren. Einfache Lösungen gibt es nicht. Zäune und Transitzonen nutzen überhaupt nichts. Dieser Populismus ist nur Wasser auf die Mühlen der Rechtsextremen. Das Recht auf Asyl kennt keine Obergrenze.“

Auf Schultour, um über den Nationalsozialismus aufzuklären

2017 begleitete Belltower.News einen Besuch des 89-jährigen Hardy Krügers bei einer Schulklasse in Celle. Hier ging es ihm um Aufklärung über den Nationalsozialismus. Das, fand er, ist insbesondere eine Aufgabe von Zeitzeug:innen, wie er selbst einer ist. Er erzählt von seinen „liebevollen“ Eltern, die jedoch von Hitler verblendet wurden. Er berichtet davon, dass er zum Nazi erzogen worden sei und von seiner damaligen Begeisterung, Schüler einer Eliteschule der Nazis gewesen zu sein, an welcher das nationalsozialistische Führungspersonal herangezogen werden sollte. Krüger erzählte eindringlich eine Geschichte, wie er Adolf Hitler während der Olympischen Spiele 1936 in Berlin von der Tribüne aus mit dem Fernglas beobachtete, da dieser die Ehrung von seinem damaligen Idol Jesse Owens verweigerte. Und vom Wendepunkt in seinem Leben, als er mit 15 Jahren das erste Mal vor der Kamera stand – und das erste Mal kritische Stimmen zu den Verbrechen der Nationalsozialisten hörte.

Er wurde Teil einer Gruppe mit Schauspieler Hans Söhnker und anderen Aktivist:innen, welche Juden vor den Nazis retteten. Bis zum Kriegsende führte er fortan ein Doppelleben. Mit 16 Jahren wurde Hardy Krüger an die Front geschickt und musste mit ansehen, wie viele seiner Kameraden starben. Er selbst wurde von einem Militärgericht zum Tode verurteilt, blieb allerdings verschont und geriet für kurze Zeit in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Für die Schüler:innen ist diese engagiert vorgetragene Lebensgeschichte ein sehr greifbarer Geschichtsunterricht. Krüger liebte es, mit den Jugendlichen zu sprechen: „Sie sind es schließlich, die bald unser Land übernehmen werden.“ Zum Schluss der Veranstaltung in Celle richtete Krüger eine dringende Bitte an seine jungen Zuhörer:innen: „Ihr müsst dafür sorgen, dass diese Nachfolge-Verbrecher von Hitler, die ja in einigen unserer Parlamente sitzen, herausgewählt werden. Ich bitte euch von Herzen darum.“

Ehrung zum 90. Geburtstag in Berlin

Anlässlich von Krügers 90. Geburtstag im Jahr 2018 veranstaltete die Amadeu Antonio Stiftung ein Symposium in Berlin. Anetta Kahane, Vorsitzende der Stiftung, würdigte die langjährige Zusammenarbeit: „Du warst einmal Nationalsozialist, aber trotzdem offen genug, Dich aus der ideologischen Falle holen zu lassen. Und genauso wolltest Du später nicht schweigen in der Tätergesellschaft, sondern zur Debatte beitragen. Wir feiern deinen unbeirrten Mut und deine starke Stimme im Namen der Demokratie. Du hast die nationalsozialistische Ideologie mitgemacht, miterlebt, und setzt dich deshalb dafür ein, dass es nicht wieder passiert. Das ist so wichtig für alle, die gegen Nazis kämpfen!“ (vgl. Belltower.News)

In seinem Engagement für Demokratie setzte Hardy Krüger ein, was er hatte: Er machte Themen sichtbar, stieß Debatten an, auch da, wo andere nicht weiterkamen: Denn er war nicht nur prominent, sondern auch ein guter Erzähler und ein reflektierter und unermüdlicher Engagierter. Ob in Schulen oder im Gespräch mit Bürgermeister:innen ging es ihm um ein „Nie wieder!“, das er als Zeitzeuge mit großer Verve aus der eigenen Geschichte begründen kann. Er erzählte, wie stolz er war, auf die Adolf-Hitler-Schule zu gehen, oder wie sein Schauspielkollege Hans Söhnker ihm mit 15 vor den Kopf stieß: „Er sage: ‚Dein Hitler ist ein großes Arschloch.‘ Da war ich sehr verwirrt, denn ich dachte doch, Hitler ist die Rettung Deutschlands.“ Wenn Krüger seine Geschichte erzählt, wie der ältere Schauspieler sein nationalsozialistisch geprägtes Weltbild ins Wanken brachte, bis er seinen Weg in den Widerstand fand, oder die ersten Jahre in der jungen Bundesrepublik mit Nazis, die wieder in Ämter kommen wollten, seine Sprache hat große Kraft.

Am allerwichtigsten ist ihm aber die Grundbotschaft: „Das geht! Junge Leute können wir überzeugen zum Besseren. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe es ja selbst erlebt. Auch wer rechtsextremer Ideologie anhängt, kann umkehren, kann nachdenken und sein Leben ändern.“ Wenn Hardy Krüger in Schulen geht, sagte er den Jugendlichen: „Seid nicht politikverdrossen! Das hatten wir 1933 schon mal und wir wissen, es hat in die Katastrophe geführt. Interessiert Euch für Politik! Schaut den Parteien auf die Finger, lobt sie, wenn sie gut sind, kritisiert sie, wenn sie es nicht sind. Aber interessiert Euch!“

Auf der Veranstaltung betonte Hardy Krüger, er wünsche sich mehr Engagement gegen Nazis, wenn er heute auf Deutschland blicke. Von allen wünsche er sich ein Bewusstsein, dass jede und jeder mit seinem Verhalten zu Veränderungen beiträgt: „Weg vom Denken: Was soll ich als Einzelner schon machen? Wir sind 80 Millionen Einzelne, wir können viel bewirken!“

Hardy Krüger ist am 19. Januar 2022 mit 93 Jahren in Kalifornien gestorben. Er wird nicht nur als Weltstar, sondern auch als engagierter Demokrat in Erinnerung bleiben. Anetta Kahane, Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, sagt: „Hardy Krüger war auch ein persönlicher Freund, sehr verbunden mit der Arbeit der Stiftung und dennoch so viel mehr. Unermüdlich setzte er sich mit seinem Namen und mit seiner Öffentlichkeit für das Gute ein. Noch im Herbst 2019 wollte ich ihn in Palo Alto treffen, doch das kam dann aufgrund seines Gesundheitszustands nicht mehr zustande. Er hinterlässt eine massive Lücke, nicht nur in seinem Engagement, sondern vor allem menschlich. Wir werden seine Wärme und seine Art vermissen.“

Das Bild wird unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0 veröffentlicht.