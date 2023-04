„Radikalisierung oder Pubertät?“ Im „erwachten Kollektiv“ – Jugendliche Verschwörungs-Influencer*innen

Was tun gegen Verschwörungsideologien? Nachhaltiger als Argumentationshilfen oder Gesprächsleitfäden ist es, wenn man versteht, was hinter dem Phänomen steckt und weshalb es für Jugendliche attraktiv sein kann. Diese Text ist ein Auszug aus der Broschüre Radikalisierung oder Pubertät? Warum Jugendliche an Verschwörungen glauben der Amadeu Antonio Stiftung in Kooperation mit dem Else-Frenkel-Brunswick-Institut.

Obwohl Männer über 40 diejenige Bevölkerungsgruppe darstellen, die am anfälligsten für verschwörungsideologische Narrative ist, wäre es für eine umfassende Analyse des Phänomens „Verschwörungsglauben“ fatal, sich ausschließlich mit dieser Gruppe zu befassen. Auch Frauen und Jugendliche sind aktiver Teil der verschwörungsideologischen Szene.

Die Radikalisierung von Jugendlichen in diese Community kann für Verwandte, Lehrkräfte und Freund*innen eine große Belastung darstellen. Deswegen ist es umso wichtiger, sich als Bezugsperson von Jugendlichen damit zu beschäftigen, was – und wer – Verschwörungsnarrative für Minderjährige in der Corona-Pandemie attraktiv macht. Dieser Text beschäftigt sich mit einer Telegram-Gruppe für minderjährige Corona-Leugner*innen, den Samuel Eckert Youngsters, und zwei jungen Influencer*innen aus dem Querdenken-Milieu: dem 21 Jahre alten Niklas Lotz, der unter dem Namen „Neverforget Niki“ agiert, und der 20-jährigen Naomi Seibt.

Verschwörungsnachwuchs auf YouTube: Der „Anti-Rezo“

Die rechtsnationale katholische Wochenzeitung Die Tagespost bezeichnete Lotz in einem Artikel vom September 2020 als „Anti-Rezo“. Lotz wird in diesem Artikel als Gegenstimme eines imaginierten linksliberalen politischen Mainstreams und einer progressiven Jugendbewegung wie Fridays for

Future inszeniert.

Lotz, selbsternannter „freier Journalist, der für selbstständiges Denken und Meinungsfreiheit auftritt“, ist auf Twitter, YouTube und dem Kurznachrichtendienst Telegram tätig. Auf Twitter verzeichnet er 20.000, auf Telegram 65.000 und auf YouTube sogar 280.000 Abonnent*innen. Politisch sichtbar ist er seit ca. 2019, den ersten Artikel veröffentlichte er auf dem in den letzten Jahren zunehmend rechtsradikalen Blog Philosophia Perennis, der von dem ehemaligen Theologen David Berger betrieben wird. Berger sitzt im Vorstand der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung.

Mit seinen Inhalten bedient Lotz weit verbreitete reaktionäre Ressentiments. Er spricht über eine Bedrohung durch Migrant*innen, über die „Gender-Lobby“, forderte den Abtritt Angela Merkels, hetzt gegen die Öffentlich-Rechtlichen und lamentiert über Klimapolitik, die Grünen und Fridays for Future. Die Titel seiner sich thematisch alle paar Wochen wiederholenden Videos erinnern in ihrer Aufmachung an die reißerischen Schlagzeilen eines Boulevardblatt-Setzers, dessen Umschalttaste kaputt ist. Titel wie „BESCHÄMEND! Wie könnt ihr HIER WEGSCHAUEN?“, „GEFAHR! MERKEL plant jetzt UNFASSBARES!“ oder „WAHNSINN! Baerbock gesteht SCHOCKIERENDES!“ geben einen Einblick in die Content-Produktion von „Neverforget Niki“. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie macht sich Lotz für Querdenken-Positionen stark und dies ausgesprochen erfolgreich: Seit April 2020 hat sich die Anzahl seiner YouTube-Abonnent*innen verdoppelt. Dies mag auch an seiner engen Zusammenarbeit mit dem Verschwörungsideologen Heiko Schrang liegen, der Lotz‘ Buch publizierte und mit dem er in mehreren Videos auftrat. Es ist offensichtlich, dass verschwörungsideologische Meinungsmacher wie Schrang das Potential junger Menschen als Influencer*innen erkannt haben und nutzen.

Seit Pandemiebeginn reproduziert Lotz im Großteil seiner Videos, Tweets und Telegram-Nachrichten COVID 19-Verschwörungsnarrative, nicht ohne zwischendurch weiterhin rassistische Ressentiments zu bedienen und gegen die „linksgrüne Meinungsherrschaft“ zu hetzen. Er wettert gegen die Impfung oder Maskenpflicht, beschwört die Lüge einer „Corona-Diktatur“ und greift immer wieder Politiker*innen und Wissenschaftler*innen an, die Corona-Maßnahmen durchsetzen. Hierbei dominiert vor allem das Narrativ von Impfgegner*innen als Opfer einer ungerechten und menschenfeindlichen Politik. Abhilfe schaffen kann, so betont Lotz häufig, nur die AfD. In anderen Tweets beschwert er sich darüber, von Kritiker*innen als rechtsextrem bezeichnet zu werden.

Antifeminismus und Klimawandelleugnung auf Instagram: Die „Anti-Greta“

Während Niklas Lotz sich als Wunschkind einer älteren Generation von Querdenker*innen inszeniert, präsentiert sich die in Münster ansässige Naomi Seibt eher in der ihr zugeschriebenen Rolle als „Anti-Greta“: reaktionär, antiaufklärerisch und sehr darauf bedacht, patriarchalen Weiblichkeitsvorstellungen zu entsprechen.

Auch Seibt begann ihre ersten journalistischen Gehversuche mit 16 Jahren auf dem Blog von David Berger. Ihre Mutter, eine Medizinanwältin, posiert auf ihrem Instagram-Account mit prominenten Vertreter*innen der Neuen Rechten, verwendet Hashtags wie #maskenfrei und hat bereits Veranstaltungen mit dem rassistischen Autor Thilo Sarrazin organisiert. Die These drängt sich auf, dass die politische Haltung der Mutter die Rolle der Tochter als rechte Influencerin beeinflusst hat. Auch Seibt, die sich selbst als „Anarchokapitalistin“ bezeichnet – eine krude Ideologie deren Versatzstücke die Glorifizierung einer ungebremsten Marktwirtschaft, Egoismus und Armenhass sind –, vertritt im Rahmen der Corona-Pandemie die Ansicht, dass Corona- Schutzmaßnahmen ein unerträglicher Einschnitt in die Freiheitsrechte des Menschen wären. Dass der „anarchokapitalistische“ Freiheitsbegriff, der auf Rücksichtslosigkeit und Egoismus basiert, bestens mit der QuerdenkenIdeologie zusammenpasst, zeigt sich darin, dass Seibt inzwischen zu deren Postergirl aufgestiegen ist.

Gerade als selbsternanntes Gegenbild zur Klimaaktivistin Greta Thunberg besteht ein nicht unbeträchtlicher Teil von Seibts Online-Präsenz aus der Leugnung des menschengemachten Klimawandels. Einen hohen Stellenwert nimmt auch das Verbreiten von Falschnachrichten in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ein. Beifall erhält sie dafür vor allem von Männern, die sich darüber freuen, von einer jungen Frau in ihrem Menschenhass bestätigt zu werden.

Sowohl Seibt als auch Lotz behaupten, „ideologiefrei“ und nicht rechtsextrem zu sein. Ihre eigenen menschenfeindlichen Aussagen, ihre politische Tätigkeit und die regelmäßige Zusammenarbeit mit anderen Vertreter*innen der radikalen und extremen Rechten zeigen jedoch, dass es sich bei Seibt um eine ideologisch gefestigte rechtsradikale Aktivistin handelt.

Mithilfe gezielter Förderung durch etablierte Strukturen wurden zwei Influencer*innen aufgebaut, die sowohl ein älteres Publikum begeistern als auch junge Menschen beeinflussen sollen.

Eine verschworene Gemeinschaft: Die Gruppe Samuel Eckert Youngsters

Bei den Samuel Eckert Youngsters handelt es sich um eine ausgesprochen geheimbündlerische und in sich geschlossene Gruppierung aus verschwörungsideologischen Jugendlichen. Wie der Name schon deutlich macht, handelt es sich um Anhänger*innen des Querdenkers Samuel Eckert, der zu den führenden Köpfen der Coronaleugner*innen-Szene zählt. Eckart ist außerdem Impfgegner und Vertreter der sogenannten „Germanischen Neuen Medizin“, einer von dem Antisemiten Ryke Gerd Haamer entwickelten, esoterischen Pseudowissenschaft. Eckart, der unter anderem mit Heiko Schrang, dem Holocaust- Leugner Nikolai Nerling oder dem Rechtsextremisten Jürgen Elsässer kooperiert hat, bespielt einen Telegram-Kanal mit über 110.000 Abonnent*innen.

Es handelt sich bei den „Youngsters“ um nichts anderes als den Versuch, Jugendliche in eine kultartige Szene zu radikalisieren. Dass Samuel Eckert und die Gruppenmoderatorin Christine „Chrissi“ Holt als „Vater“ und „Mutter“ bezeichnet werden, unterstreicht dies.

Wer zum SE Youngster werden möchte, muss sich zuerst auf der Seite von Samuel Eckert bewerben; mit Angabe von Alter und dem Grund, wieso man teilnehmen möchte. Anschließend müssen die jungen Rekrut*innen, deren Alter zwischen 13 und 18 Jahren liegt, ein Video und eine Kopie des Schüler*innenausweis als Identitätsbeweis an Chrissi schicken – mutmaßlich auch, um zu verhindern, dass sich Journalist*innen in die Gruppe einschleusen. Das erste Mal wies Eckert im September 2020 auf die Gruppe hin. Unter dem Telegram-Post kommentierten mehrere Eltern, das Angebot an ihre Kinder weitergeleitet zu haben. So können verschwörungsgläubige Eltern die eigenen Kinder in die Coronaleugner*innen-Szene einführen. Die Grundprinzipien der Gruppe lauten nach Christine Holt unter anderem: „Vertrauen, Gegenseitige Unterstützung […], Meinungsfreiheit […], Eine große Familie“ und „Niemand wird bewertet für seine Meinung“.

Wie der Blog Datenliebe anhand eines Leaks aus der Gruppe ausführlich recherchiert hat, bedeutet dies konkret, dass Jugendliche regelmäßig mit rechtsextremen und verschwörungsideologischen Narrativen wie QAnon konfrontiert werden und diese auch selbst reproduzieren. Geteilte Inhalte

stammen unter anderem von Naomi Seibt, dem verschwörungsideologischen Kanal „Fakten Frieden Freiheit“, Xavier Naidoo, Bodo Schiffmann oder Heiko Schrang. So füttern sich die Jugendlichen von morgens bis abends mit Fake News und antisemitischen, aufklärungsfeindlichen Inhalten, wie dem „Great Reset“ , denen nicht widersprochen wird. Es entsteht eine Echokammer, in der sich junge Menschen radikalisieren: Die Gruppenmitglieder begreifen sich als Teil eines erwachten Kollektivs, das von einer diktatorischen Mehrheit unterdrückt wird und dagegen in Aktion treten muss.

Dies zeigt sich einerseits in der Dämonisierung von Journalist*innen, Wissenschaftler*innen oder Politiker*innen, andererseits auch in der direkten Aktion. Solche Aktionen können auch kleinere Handlungen sein, wie Querdenken-kritische YouTube-Videos zu melden oder Mitschüler*innen für

Querdenken zu begeistern. Falls in diesen Gesprächen Zweifel aufkommen, werden sie schnell wieder von den anderen Youngstern oder Samuel und Chrissi zerstreut. SE Youngsters werden außerdem motiviert, an Demonstrationen teilzunehmen und Redebeiträge auf der Bühne zu halten.

Häufige Themen sind die Maskenpflicht in der Schule und aus der eigenen Ideologie resultierende Konflikte mit Mitschüler*innen, Freund*innen, Lehrkräften und Eltern. Es ist nicht verwunderlich, dass die Teilnahme bei den Youngsters und der geforderte Aktivismus im Widerstreit mit dem Wunsch, weiterhin konfliktfreie Beziehungen mit dem Nahumfeld zu führen, psychische Spannungen verursachen. Oftmals berichten die Jugendlichen von Schulstress oder Mobbing, mehrere brachen die Schule sogar tatsächlich ab.

Anstatt zu erkennen, dass es die Verschwörungsideologie ist, die zu den Konflikten und psychischen Problemen geführt hat, kapseln sich die Jugendlichen zunehmend von der Außenwelt ab und suchen Zuflucht in der Echokammer. Dass sie dabei unter der Indoktrination von Samuel Eckert und Christine Holt ihre Zukunft aufs Spiel setzen, wird ausgeblendet.

Gerade die Samuel Eckert Youngsters zeigen, wie notwendig es ist, im Rahmen von Schulbildung, aber auch durch das Monitoring von Social Media-Kanälen Jugendliche davor zu schützen, mit Fake News und menschenfeindlichem Gedankengut in Kontakt zu kommen, und, falls sie es doch tun, sie zu befähigen, dieses erkennen und verurteilen zu können. Dass gerade Jugendliche als Instrument im Kampf gegen die demokratische Zivilgesellschaft erkannt worden sind, ist eine besorgniserregende Tendenz, der konsequent begegnet werden muss.

Die Broschüre Radikalisierung oder Pubertät? Warum Jugendliche an Verschwörungen glauben gibt es hier zum Download