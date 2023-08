Schlechte Presse Reproduktion von antimuslimischem Rassismus

Muslim*innen werden in deutschen Medien oft fanatisch und gewaltbereit dargestellt. Das schürt die Feindlichkeit gegenüber Muslim*innen in der Bevölkerung – und hilft rechten Politiker*innen.

Moscheen in ganz Deutschland erhielten Dutzende rechtsextreme Drohbriefe, die teilweise mit „NSU 2.0“ unterzeichnet sind. Der oder die Täter*innen sind bisher nicht gefasst. Und immer wieder gibt es Berichte von Frauen, denen in der Öffentlichkeit von Rassist*innen das Kopftuch heruntergerissen wird. Im Jahr 2022 hat es in Deutschland täglich fast zwei Angriffe auf Muslim*innen und Moscheen gegeben. Insgesamt wurden 569 islamfeindliche Straftaten erfasst. Taner Aksoy geht der Frage nach, inwieweit deutsche Medien zur feindlichen Stimmung gegen Muslim*innen beitragen.

Wie wird über den Islam und Muslim*innen berichtet? Welchen Argumentationssträngen folgen hier die allgemeinen Narrative und wie werden diese von der Politik und Gesellschaft rezipiert und interpretiert? Welche außen- und innenpolitischen Faktoren spielen beim Entstehen des Islambildes eine Rolle und wie werden sie mit den hiesigen Debatten über Migration und Integration konnotiert?

Eine differenzierte Auseinandersetzung mit diesen Fragen gibt Aufschluss darüber, welchen elementaren Stellenwert Medien bei der Wahrnehmung der islamischen Religion und damit in Verbindung stehend, von Muslim*innen, einnehmen.

In seiner Arbeit „Stereotype, Viktimisierung und Selbstviktimisierung von Muslimen“ beschreibt der Psychologe und Migrationsforscher Haci Halil Uslucan das Phänomen wie folgt: „Und da der größte Teil der deutschen Bevölkerung nur in den seltensten Fällen Ethnomedien, also Medien von und für Zuwanderer nutzen, stellen für sie die Mehrheitsmedien die einzige Informationsquelle über die Lebenswelten von Zuwanderern dar. Wie werden sie dort dargestellt, welche Möglichkeiten haben sie, originär selber zu sprechen und die Selbstsicht zu präsentieren?“

In einem Gastbeitrag vom Februar 2017 auf Zeit-Online konstatiert der Medienwissenschaftler Kai Hafez, dass der Islam in deutschen Medien oft negativ dargestellt wird und jene Berichterstattungen die Islamfeindlichkeit schürt. In dem Artikel „Der Islam hat eine schlechte Presse“ vom 21. Februar 2017 schreibt Hafez folgendes dazu: „Seit Jahrzehnten nehmen deutsche Medien nahezu ausschließlich die abstoßenden Aspekte der muslimischen Gegenwart wahr. In großer Regelmäßigkeit werden Randthemen der Einwanderergesellschaft zu Drohszenarien aufgebläht, etwa die vollverschleiernde Burka, die es in Deutschland kaum gibt, die extremistischen Salafisten, von denen es ein paar Hundert gibt, oder angebliche massenhafte Vergewaltigungen durch Flüchtlinge, die nie nachgewiesen wurden.“ Weiter führt Hafez aus, dass der Islam viel mehr bedeute, als die mediale Darstellung berichtet. So sei der Islam „auch Besinnung, Kontemplation und soziales Handeln.“

Der Sozialwissenschaftler Constantin Wagner betrachtet das Verhältnis Medien und Islam aus rassismuskritischer Perspektive und schreibt in seinem Aufsatz „Diskriminierende Darstellungen von MuslimInnen in deutschen Medien“ in Bezug auf die Darstellung des Islams und der Muslime in deutschen Medien Folgendes: „Um die diskriminierenden Darstellungen von MuslimInnen in deutschen Medien zu verstehen, muss man nichts über den Islam wissen, dafür aber umso mehr über Eigenschaften rassistischer Diskurse im Allgemeinen und die Verbreitung von Stereotypen durch Massenmedien im Besonderen. Anhand der Presseberichterstattung über Islam und MuslimInnen können hierbei auch allgemeine Mechanismen nachvollzogen werden, die bei der Darstellung einer markierten sozialen Gruppe oder dem, was man für eine soziale Gruppe hält, wirksam werden.“

Medien kommt die wichtige Aufgabe des Mittlers insbesondere dann zu, wenn die Bürger*innen keinen direkten Zugang zu Informationen haben. In Bezug auf kollektive Bilder und Vorstellungen vom „Anderen“ scheint dies besonders wichtig: Rassismus ist häufig dort am meisten verbreitet, wo es die Ziele seiner Anfeindung gar nicht gibt.

Das Narrativ der islamischen Gefahr

Das Themenfeld „Islam und Muslime“ ist seit mehreren Jahren in deutschen Printmedien präsent und zugleich Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher Untersuchungen. Das Thema kristallisierte sich dabei als ein Diskursfeld heraus, in dem jene Aspekte mit negativen Konnotationen aufgegriffen – und entlang der Spur eines vermeintlich rückständigen und frauenverachtenden Islams debattiert wurden. Das Bild einer Religion, das nicht mit freiheitlich-demokratischen Werten kompatibel zu sein scheint, wurde so perpetuiert.

Dass die Wahrnehmung der Dichotomie des „rückständigen“ Islams und die Suprematie des „zivilisierten“ Westens als Resultat der westlichen medialen Berichterstattung ist, beschreibt Kai Hafez wie folgt: „Das Feindbild Islam wirkt sich auch auf die Stellung muslimischer Minderheiten in westlichen Staaten aus. Wenn Fanatismus und Gewalt von der öffentlichen Meinung als Charaktereigenschaften der Muslime angesehen werden, dann entsteht eine gefährliche Übereinstimmung mit ausländerfeindlichen Parolen von »muslimischen Einwandererheeren« und »islamischer Überfremdung«.“ Der gegenwärtige Alltagsdiskurs über Geflüchtete ist auch heute noch sehr stark geprägt von synonymen stereotypen Aussagen, die mit einem latenten antimuslimischen Rassismus einhergehen. So wurden geflüchtete Menschen sowohl von nationalen als auch von internationalen rechten Politiker*innen als „muslimische Invasoren“ bezeichnet.

Der Topos des gewaltbereiten Islam – Beispiele in der medialen Berichterstattung

Währen vor der Jahrtausendwende vermehrt über Asylbewerber*innen und einzelnen Nationalitäten wie zum Beispiel Türken, Araber und Bosnier berichtet wurde, rückten nach den islamistischen Anschlägen auf das World Trade Center und dem Pentagon am 11. September 2001 die religiöse Zugehörigkeit von marginalisierten Gruppen in den Fokus medialer und gesellschaftlicher Debatten. Die Angst des Westens vor „islamistischen Terror“ ist der wesentliche Faktor bei der Wahrnehmung des Islams und der Muslim*innen, sowohl global als auch in Deutschland. Die Anschläge waren der Anlass dafür, dass über die Themen Islam und Muslim*innen im Kontext von Terror, Unterdrückung und Gewalt debattiert wurde.

Ausgewählte Überschriften wie „Mekka Deutschland – Die stille Islamisierung“ und „Wie gefährlich ist der Islam“ titelten im Jahr 2007 der Spiegel und Stern im März und April. Der Titel einer Ausgabe des Focus von 2014 trug den Titel „Die dunkle Seiten des Islams – Acht unbequeme Wahrheiten über die muslimische Religion“.

Das Stereotyp der muslimischen Frau

Das Stereotyp des vermeintlich gewaltverherrlichenden Islams lässt sich insbesondere nach 9/11 kontinuierlich beobachten. Dabei wird immer wieder die Stellung der muslimischen Frau als recht- und gesichtsloses Individuum, das allein dazu dient, dem Mann zu gehorchen, zurückgegriffen. Dabei haben Headlines beim Spiegel und Stern wie „Allahs rechtlose Töchter – Muslimische Frauen in Deutschland“ sowie „Frauen im Islam – Wie sie im Namen Allahs unterdrückt werden – und sich dagegen wehren“ in erheblichem Maße zur Etablierung des Narratives einer veralteten und mit den Werten der westlichen Demokratie unvereinbaren Ideologie beigetragen. Dabei wird der gehorsame Habitus der muslimischen Frau, die ihrem Ehemann zur Verfügung zu stehen hat, in den Fokus der Betrachtung gerückt. Nicht zuletzt wird dadurch auf einen vermeintlich genuin muslimischen Sexismus verwiesen. Eine Betrachtung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass sich bei der medialen Darstellung muslimischer Frauen durch fortwährende Wiederholung mit geringer Variation ein bestimmtes Muster herausgebildet hat.

Wurden einst die Nationalitäten in den Vordergrund gerückt, wenn es etwa um die Beschreibung des Desinteresses der „Ausländer“, insbesondere aber der Türken und der Araber am gesellschaftlichen Leben Deutschlands zu partizipieren ging, so waren es fortan pauschalisierend die „Muslime“, die im Integrationsprozess „gescheitert“ waren. Im gesellschaftlichen Diskurs wurden die historischen Defizite der deutschen Einwanderungspolitik nicht ansatzweise betrachtet. In einem Interview der Zeit- Online konstatiert Ulrich Herbert, dass „die Türken bereits in den 70´iger und 80´iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als andersartig empfunden wurden, aber da spielte die Religion keine vordergründige Rolle.“