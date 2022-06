Rechtsextremer Verlag Bundesanwaltschaft ermittelt wegen krimineller Vereinigung

Am 1. Juni 2022 wurde Matthias B. in Röderaue in Sachsen verhaftet. Seit Donnerstag befindet er sich in Untersuchungshaft. Einen Tag später folgte die Festnahme des beschuldigten Hooligans und NPD-Funktionärs Enrico B. Heute wurde er dem Haftrichter. Die Bundesanwaltschaft wirft den Beschuldigten die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor. Zudem wurden Räumlichkeiten drei weiterer Beschuldigter in Sachsen und Brandenburg durchsucht. Im Zentrum der Ermittlungen steht der Verlag „Der Schelm“, dessen Zweck laut Bundesanwaltschaft sei, eine „nationalsozialistische und antisemitische Ideologie insbesondere durch den Verkauf entsprechender Bücher zu verbreiten und damit fortgesetzt Volksverhetzungsdelikte zu begehen“. Die dort verkauften Schriften sollen in tausendfacher Auflage im Ausland gedruckt worden sein. Insbesondere Enrico B. soll laut Bundesstaatsanwaltschaft „für die Lagerung und den Versand der Schriften verantwortlich“ gewesen sein.

Matthias B. ist allerdings kein Unbekannter: Bereits 2007 gehörte B. dem örtlichen NPD – Kreisverband Meißen an, bei dem sein älterer Bruder Mirko den Vorsitz übernahm. Zeitweilig war B. Auszubildender beim „Deutsche Stimme”-Verlag der NPD und kandidierte 2009 bei den sächsischen Kommunalwahlen in Gröditz. Neben seinen lokalpolitischen Aktivitäten und als Funktionskollege des ehemaligen NPD-Politikers Holger Apfel versuchte B. über Jahre hinweg Strukturen aufzubauen, um rechtsextreme Weltanschauungen zu verbreiten. So warb er auch Gesinnungsgenoss:innen um Nachlässe, um den Verlag weiter aufzubauen.

Über das im Zentrum der Ermittlungen stehende Verlagshaus „Der Schelm“ wurden zahlreiche verfassungsfeindliche Schriften vertrieben. Als Verantwortlicher galt neben Matthias B. auch der Dresdner Adrian P., der sich ins Ausland abgesetzt hatte. Auch er wird als Beschuldigter geführt. Matthias B. hatte zuvor Bücher über das Verlagshaus „libergrafix“ vertrieben. Die zugehörige Website führt heute zum „Klosterhaus-Verlag“, der von Margret Nickel seit 2009 im Wesertal betrieben wird. Nickel ist bereits einschlägig wegen Volksverhetzung vorbestraft und organisierte in der Vergangenheit Treffen mit und Unterstützung für Holocaustleugner:innen wie Ursula Haverbeck. Der Verlagssitz im historischen Klosterhof war Wohnsitz des NS-Autors Hans Grimm. Dort befindet sich ebenfalls die Anschrift eines der ältesten extrem rechten Kulturvereine Deutschlands, „Gesellschaft für freie Publizistik“, der Verleger:innen und Medienschaffende vernetzen soll.

Doch B. scheint seine Bücher nicht nur über „Der Schelm“ vertrieben zu haben. Auch beim Versandriesen Amazon sind Bücher seiner Verlage zu finden, zum Beispiel eines, das von „Bombenlügen“ und „Richtigstellung zum Terrorangriff auf Dresden“ schwadroniert und rechtsextreme Narrative verbreitet. Bücher des entsprechenden Autors landeten in der Vergangenheit schon auf dem Index, durften also weder verkauft noch beworben werden oder für Kinder und Jugendliche in irgendeiner Art zugänglich sein. Amazon äußert sich auf Anfrage von Belltower.News-Anfrage nicht.