Chronik KW 28 Rechte Gewalt in dieser Woche

Rassistische Gewalt

08.07.2022 Braunschweig: 13-Jähriger rassistisch beleidigt und getreten

Ein 13-jähriger Junge ist in Braunschweig auf dem Weg nach Hause von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann den 13-Jährigen am Donnerstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle angesprochen und rassistisch beleidigt. Anschließend verfolgte er ihn über eine Straße. Als der Junge schließlich stürzte, trat der Täter ihm gegen den Kopf und floh. Die Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Polizei sucht nach Zeugen.

08.07.2022 Rostock: Fünfköpfige Männergruppe hantiert mit Messer im Zug und tätigt rassistische Äußerungen

Eine 43-jährige pakistanische Staatsangehörige fühlte sich am vergangenen Freitag, den 08. Juli 2022, durch eine Gruppe junger Männer bedroht und war verängstigt. Die Frau saß der männlichen Personengruppe mit dem Rücken gekehrt in der aus Hamburg kommenden Regionalbahn in Richtung Rostock. Sie nahm wahr, wie die Männer mit einem Messer hantierten und wiederholt rassistische Äußerungen u. a. auch welche, die sich gegen das Leben von migrantischen Mitbürgern richteten, tätigten. Sie verständigte sie die Beamten der Bundespolizei über den Sachverhalt. Gegen die fünf Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Das Messer wurde beschlagnahmt.

09.07.2022 Bayreuth: Stadtrat Halil Tasdelen brutal attackiert

Der Bayreuther Stadtrat Halil Tasdelen wird rassistisch beleidigt und mit einem Kopfstoß verletzt. Inzwischen hat die Polizei den mutmaßlichen Täter festgenommen. Aus der Politik kommt breite Solidarität.

10.07.2022 Neufahrner Bahnhof: Randalierer ruft Nazi-Parolen

Ein alkoholisierter Mann hat am Freitag am Neufahrner Bahnhof randaliert und dann die deshalb angerückten Polizisten beleidigt. Er beleidigte die eingesetzten Beamten noch bis er endlich in die Zelle gebracht werden konnte und gab dabei mehrfach Nazi-Parolen von sich.

10.07.2022 Immenstadt: Polizei stellt erneut Nazi-Postkarten sicher

Am Sonntagvormittag wurde bei einer Überprüfung des Flohmarktes in Immenstadt ein Stand festgestellt, an dem insgesamt 27 Feldpost-Karten mit Hakenkreuz angeboten wurden. Die Karten waren offen sichtbar ausgelegt. Das berichtet die Polizei, die die Dokumente sicherstellte und den 74-jährigen Verkäufer zur Anzeige brachte.

11.07.2022 Brandenburg: Hakenkreuz in Wiese gemäht – Polizei ermittelt Verdächtigen

Neben einem Feld in Niederfinow (Barnim) wurde ein großes Hakenkreuz in eine Wiese gemäht. Ermittler des für politische Straftaten zuständigen Staatsschutzes haben den Angaben zufolge den mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht. Der Mann sei noch nicht vernommen worden. Daher konnte die Polizei auch noch nicht zur Motivation des Mannes mitteilen. Zur Identität des verdächtigen Mannes machte die Polizei keine Angaben.

12.07.2022 Berlin: Polizist und Familie rassistisch beleidigt

Eine Frau soll einen Polizisten und seine Familie in Berlin-Reinickendorf aufgrund ihres Äußeren rassistisch beleidigt haben. Der 26-Jährige hatte frei und saß mit seiner Frau und seinen beiden Kindern am Montagnachmittag in einem Auto in der Teichstraße, als die 53-Jährige die Familie nach Zeugenaussagen rassistisch beleidigte. Als der Mann sie zur Rede stellen wollte, soll sie ihn mit Desinfektionsspray besprüht haben und weggelaufen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den alarmierten Polizisten sagte die Frau, dass der 26-Jährige sich zuvor exhibitionistisch verhalten haben soll. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.

13.07.2022 Demmin: Polizei entfernt schwarze Kreuze von Rechtsextremen

Mitglieder aus dem Milieu von rechtsextremen Kameradschaften in Vorpommern haben ein „Zeichen“ gesetzt. Sie stellten an verschiedenen Orten in der Nacht zum Mittwoch schwarze Kreuze auf. Laut Polizeisprecherin Adina Ebert wurden von der Nachtschicht insgesamt acht Kreuze in Orteingangsbereichen sichergestellt.

14.07.2022 München: Rassistische Botschaft mit AfD-Logo

Unbekannte haben am Bürgerbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Florian Ritter in Pasing eine rassistische Botschaft hinterlassen – und sie mit einem AfD-Schriftzug signiert. Ein Mitarbeiter des Politikers entdeckte die Schmiererei vor dem Eingang und an der Tür das AfD-Logo, offensichtlich ein Ausschnitt aus einem Plakat. Ritter, der den Vorgang publik machte, schaltete die Polizei ein.

15.07.2022 Stralsund: Mann stellt Corona-Politik mit Nazi-Regime gleich

Weil er die Corona-Politik mit der NS-Herrschaft gleichgesetzt haben soll, muss sich ein Mann aus Barth vor dem Amtsgericht Stralsund verantworten. Dem 65-Jährigen werden Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund am Freitag sagte.

Antisemitische Gewalt

13.07.2022 Freiburg: Fotoskulptur eines jüdischen Sportlers wurde zerstört

Die mutwillige Zerstörung eines Ausstellungsobjekts im öffentlichen Raum am Rande der Freiburger Innenstadt hat womöglich einen antisemitischen Hintergrund. Dies vermuten die Ausstellungsmacher – das Zentrum deutsche Sportgeschichte und die Universitäten Potsdam und Hannover gemeinsam mit ihren Freiburger Partnern, dem NS-Dokumentationszentrum, dem SC Freiburg und der Israelitischen Gemeinde – in einer Pressemeldung der Stadt Freiburg.

13.07.2022 Bonn: Anwalt will historische Synagoge abreißen

Ein Anwalt, der in der Vergangenheit bekannte Rechtsextreme verteidigt hat, besitzt eine der ältesten Synagogen Norddeutschlands – und will sie abreißen. Jetzt beschäftigt die Geschichte auch die Landespolitik.

Antimuslimischer Rassismus

09.07.2022 Berlin: Frau greift Opfer körperlich an und reißt Kopftuch vom Kopf

Eine 37-Jährige soll in Berlin eine Frau mit Kopftuch rassistisch beleidigt und geschlagen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Attacke in der Nacht zuvor in einer Gaststätte im Stadtteil Weißensee. Die Angreiferin soll dem 39 Jahre alten Opfer das Kopftuch abgerissen und gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben.