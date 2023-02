Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

3. Februar 2023

München: Hakenkreuz-Flagge in Fenster entdeckt

Eine 18-Jährige entdeckte eine Hakenkreuz-Flagge in einem Fenster im Münchner Stadtteil Neuhausen. Die hinzugerufene Polizei erwirkte eine Durchsuchung der betreffenden Wohnung.

4. Februar 2023

Waren: Rechtsextreme Schmiererei auf jüdischer Friedhofsmauer

Unbekannte sprühten am Samstag den rechtsextremen Zahlencode „192“ auf die Mauer des jüdischen Friedhofs in Waren (Müritz). Die Zahlen stehen für die Buchstaben„AIB“, das Akronym für „Adolf is back“.

4.-6. Februar 2023

Neubrandenburg: Rechtsextreme Schmierereien an Hauswänden

Im Neubrandenburger Stadtteil Datzeberg haben Unbekannte rechtsextreme Symbole, unter anderem Hakenkreuze, und einen beleidigenden Spruch über die Ukraine an Hauswände geschmiert.

8. Februar 2023

Lübeck: Mann entblößt Glied und grölt Nazi-Parolen im Zug

Am Mittwochnachmittag rief eine Zugbegleiterin die Polizei, da ein 46-jähriger Mann im Zug mehrfach sein Glied entblößte und Nazi-Parolen grölte. Die Polizei stellte den Mann im Lübecker Bahnhof, zwei Geschädigte stellten vor Ort Strafanzeige. Auf dem Weg zur Wache rief der Mann wiederholt rassistische Parolen.

Antisemitismus

3. Februar 2023

Berlin: Barinhaber wiederholt antisemitisch bedroht

Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte wurde der israelische Inhaber der Bar „Morgen wird besser“ in Lichtenberg antisemitisch bedroht. Eine Mitarbeiterin fand einen am Schaukasten vor dem Lokal klebenden Zettel, auf dem Drohungen und Beleidigungen in hebräischer Sprache standen. Das „Morgen wird besser“ war bereits mehrfach Ziel antisemitischer Attacken und Anschläge.

Rassismus

4. Februar 2023

Berlin: Radfahrer beleidigt Vater rassistisch und schlägt ihn

Ein 50-jähriger Radfahrer beleidigte in Reinickendorf einen 32-jährigen Mann, der gerade sein Kind in einen Autositz setzte, und schlug ihn mit der Faust in die Rippen. Daraufhin verlor der Täter die Kontrolle über sein Rad, kollidierte mit einem parkenden Auto und soll dann von dem 32-Jährigen bedroht worden sein. Von der Polizei wurde später festgestellt, dass der Radfahrer alkoholisiert war.

4. Februar 2023

Neuhausen: Rentnerin beschimpft Personen rassistisch und greift sie körperlich an

Eine 67-jährige Rentnerin beschimpfte drei Personen, die sie für einen Klingelstreich verantwortlich machte, rassistisch und griff sie körperlich an. Sie wurde wegen Volksverhetzung angezeigt und erhielt einen Platzverweis.

4.-5. Februar 2023

Nürnberg: Nürnberger SPD-Vorsitzender wird per anonymer Post rassistisch beleidigt

In der Nürnberger SPD-Zentrale ging am Wochenende eine anonyme Postkarte ein, auf der der Nürnberger SPD-Vorsitzende Nasser Ahmed und der ehemalige bayerische SPD-Generalsekretär Arif Tasdelen rassistisch beschimpft wurden.

7. Februar 2023

Berlin: Wahlplakate eines SPD-Politikers rassistisch beschmiert

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg sind mehrere Wahlplakate des SPD-Politikers Orkan Özdemir rassistisch beschmiert worden.

7. Februar 2023

Badalona, Spanien: Basketballprofi während Spiel rassistisch angefeindet

Während des Basketball-EuroCup-Spiels am Dienstag bei Joventut Badalona in Spanien wurde der Spieler Yago dos Santos von ratiopharm Ulm von Fans der Gastgeber wiederholt rassistisch angefeindet.

7. Februar 2023

Dresden: Gast beleidigt Bedienung rassistisch und bedroht sie

Im Dresdner Stadtteil Laubegast spielte ein 52-jähriger Mann in einem Restaurant laut Musik über sein Handy ab. Als eine Kellnerin ihn darauf ansprach, bedrohte er sie mit einer Pistole zur Tierabwehr und beleidigte sie rassistisch.