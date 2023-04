Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

15. April 2023

Drastischer Anstieg rechter Angriffe in MV

Rechtsmotivierte Gewalttäter griffen fast an jedem dritten Tag im letzten Jahr andere Menschen in Mecklenburg-Vorpommern an. Mit 114 Angriffen hat sich die Zahl damit im Vergleich zu 66 Angriffen im Jahr 2021 fast verdoppelt. Geschädigt wurden dabei 2022 mindestens 146 Menschen, im Jahr zuvor waren es 103 Betroffene. Der landesweite Verband für Opferberatung rechter Gewalt, Lobbi MV aus Rostock, warnt angesichts der drastisch steigenden Zahlen vor einer gefährlichen Dynamik.

17. April 2023

Rechte Gewalt an Brandenburgs Unis

Am Campus Golm der Universität Potsdam wurden Studierende von rechten Jugendlichen drangsaliert. Rechte Gewalt gab es auch in den vergangenen beiden Jahren an der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) in Cottbus, hier hat die Universität reagiert und zum Beispiel Anfang des Jahres ein Handlungskonzept verabschiedet. Inwiefern ist Brandenburg vom Rechtsextremismus besonders bedroht?

18. April 2023

Wohnungen für Geflüchtete in Golm: AfD macht Stimmung gegen Oberbürgermeister

Vor der Infoveranstaltung der Stadt in Golm kocht die Stimmung hoch. Die AfD lädt zum Protest ein.

19. April 2023

Die verschwiegene Messerattacke in einer Studentenverbindung

Schon im Februar wurde ein 20-Jähriger im Haus einer Studentenverbindung in Rheinland-Pfalz schwer verletzt, nachdem er sich über Rechtsrock beschwert hatte. Öffentlich wird der Fall erst durch eine Recherche der Frankfurter Rundschau.

Rassismus

15. April 2023

Staatsschutz ermittelt: Frau bedroht Mutter und Söhne nach Moschee-Besuch in Berlin

In Moabit hat eine Unbekannte zwei 15-Jährige und deren Mutter verfolgt und rassistisch beleidigt. Die Familie flüchtete sich in ihr Wohnhaus.

Rassistische Bedrohung in Chemnitz

Mann bedroht Passanten mit Schlagstock.

Grevesmühlen: Demo gegen Flüchtlingspolitik

Rund 220 Menschen haben nach Polizeiangaben am Freitagabend in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik demonstriert.

17. April 2023

Rassistisch motivierte Tat? Vier Personen gehen in Regensburg auf 22-Jährigen los

Der 22 Jahre alte Mann wollte Samstagnacht lediglich die Toilette in einer Gaststätte in der Maximilianstraße benutzen. Als er diese gegen 22.30 Uhr verließ, warteten bereits vier Personen auf ihn und griffen unvermittelt an, wie der junge Mann gegenüber der Polizei angab. Er schaffte es leicht verletzt zu fliehen und setzte einen Notruf ab.

19. April 2023

Mutter und Sohn in Halle-Neustadt rassistisch beschimpft

In den frühen Morgenstunden gegen 03.00 Uhr wurde eine Frau und deren Sohn im Bereich des Stadtgebietes Halle-Neustadt durch eine unbekannte männliche Person mit ehrverletzenden und rassistischen Worten beleidigt

Rassistische Attacke: Frau beleidigt und bespuckt Mann in Berliner U-Bahn

Der 23-Jährige Mann blieb bei der Auseinandersetzung unverletzt. Die Frau hatte schon zuvor im U-Bahn-Waggon gepöbelt. Der Staatsschutz ermittelt.

Rassistische Attacke in Berliner Tram: Mann beleidigt und bespuckt Mädchengruppe in Hellersdorf

In Hellersdorf hat ein Mann vier Mädchen rassistisch beleidigt, bespuckt und bedroht. Zuvor war eine 15-Jährige ihm versehentlich auf den Fuß getreten.

Antisemitismus

15. April 2023

Köln: Israelfeindliche Demo mit Kampfparolen

Nach dem Verbot von zwei Samidoun-Kundgebungen in Berlin führte die radikale palästinensische Organisation am Samstag, 15. April 2023, in Köln-Mülheim eine Kundgebung durch. Nach einem abschließenden Marsch über die Frankfurter Straße wurde die Kundgebung von der zahlenmäßig stark vertretenen Polizei, die mit einem arabischsprachigen Dolmetscher vor Ort war, wegen mehrerer gewaltaffiner Delikte aufgelöst.

17. April 2023

Judenfeindliche Hasskriminalität nimmt stark zu

Hetzparolen, Beleidigungen, Schoah-Relativierung: Die Münchner Polizei registriert im vergangenen Jahr 97 Delikte, die Informationsstelle Rias dokumentiert sogar 183 Fälle.

Queer-/Trans-, Homofeindlichkeit

15. April 2023

Queeres Kulturzentrum in Bochum attackiert

Unbekannte besprühten das Kulturzentrum „Fluid“ in Bochum mit Beleidigungen und Totenkreuzen. Die Aidshilfe als Trägerverein verurteilte den Angriff auf den „Safer Space und Rückzugsort für queere Menschen aller Gender.“