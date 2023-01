Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rassismus

30. Dezember 2022

Neubrandenburg: Erneuter flüchtlingsfeindlicher Übergriff

In Neubrandenburg wurde das Fenster einer geflüchteten Familie, die bereits ihre vorherige Unterkunft wegen eines Feuers verlassen musste, mit Steinen oder Böllern beworfen.

1. Januar 2023

Berlin: 68-Jährige rassistisch beschimpft und angegriffen

Eine 68-jährige Frau wurde in Berlin-Marienfelde von einer anderen Passantin rassistisch beschimpft und körperlich angegriffen.

3. Januar 2023

Hongkong / Berlin: Falsch kontextualisiertes Video zu Silvesternachtsgewalt

Ein falsch kontextualisiertes Video wurde in den Debatten um die Silvesternacht für rassistische Hetze im Netz instrumentalisiert – unter anderem von einem Politiker der NPD. Das Video, das vermeintlich einen Angriff auf einen Rettungswagen in Berlin-Neukölln zeigt, wurde tatsächlich 2019 in Hongkong aufgenommen.

Queer-/Homo-/Transfeindlichkeit

1. Januar 2023

Berlin: Mehrere homo- und transfeindlichen Übergriffe in Berlin zum Jahreswechsel:

Im Prenzlauer Berg wird ein Mann festgenommen, nachdem er eine andere Person homofeindlich beleidigt hatte.

Ein Mann und sein Begleiter wurden in der Nähe des Nollendorfplatzes von einer Gruppe beleidigt und geschlagen.

In Hellersdorf wurde eine weitere Person in einer Bar homofeindlich beleidigt und geschlagen.

Am Neujahrsmorgen kommt es in Berlin-Spandau außerdem zu einem transfeindlichen Übergriff von drei Männern auf zwei Personen. Die Männer beleidigen sie und attackieren sie schließlich körperlich.

4. Januar 2023

Berlin: Trans Frau angegriffen

Eine trans Frau wird in Berlin-Neukölln beleidigt, bespuckt und mit Reizgas angegriffen.

Rechtsextremismus

3. Januar 2023

Hanau: Vater des Attentäters bedrängt erneut Angehörige der Opfer

Es wurden weitere Ermittlungen gegen den Vater des Attentäters von Hanau eingeleitet. Er soll wiederholt gegen ein richterliches Annäherungsverbot verstoßen haben, indem er sich in der Nähe des Wohnhauses der Hinterbliebenen des Anschlags von Hanau aufgehalten habe. Er war vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden. Es besteht der Verdacht auf Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz.

Antisemitismus

30. Dezember 2022

Berlin: Mann attackiert Kind und zwei Erwachsene am Holocaust-Mahnmal in Berlin

Am 30. Dezember 2022 soll ein Mann am Holocaust-Mahnmal ein fünfjähries Kind bespuckt, einen 80 Jahre alten Mann geschlagen und eine 19-jährige Frau antisemitisch beleidigt haben. Dann ergriff er die Flucht.

1. Januar 2023

Guben: Grabsteine auf jüdischem Friedhof umgestoßen

Auf dem jüdischen Friedhof von Guben haben Unbekannte drei Grabsteine umgestoßen. Nach dem Vorfall in der Nacht zu Montag habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei am Dienstag in Cottbus mit.