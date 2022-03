Good Gaming – Well Played Democracy Wie politisch sind Videospiele?

Wenn über Politik und Videospiele gesprochen wird, sind es meist Titel wie das dystopische „Wolfenstein – The New Order“ oder das postapokalyptische „The Last of Us“, die exemplarisch für eine politische Videospielgeschichte genannt werden. Während im 2014 veröffentlichten „Wolfenstein“ Spieler:innen als Teil einer diversen Widerstandsgruppe in einem fiktiven Szenario auf Nazi-Jagd gehen, stellt „The Last of Us“ das Überleben gesellschaftlicher Gruppen in einer von einem parasitären Pilz heimgesuchten Zukunft in den Mittelpunkt. Kaum jemand würde mit Blick auf diese Spiele infrage stellen, dass wir es hier mit politischen Werken zu tun haben.

Die Mär vom unpolitischen Spiel

Es gibt sie aber nach wie vor: Spieleentwickler:innen, die versuchen, ihre Produkte als reinen Eskapismus, als bloßes Unterhaltungsmedium zu präsentieren. Die Idee dahinter ist, dass ihre Videospiele einer möglichst breiten Zielgruppe zugänglich gemacht werden sollen – ohne potenzielle Käufer:innen mit einer anderen politischen Haltung zu verprellen. Bezüge zu real existierenden Konflikten werden als zufällig bezeichnet. Kommentare in Spielen seien keine politischen Statements, sondern reine Fiktion – so einige Entwickler:innen. Das wirkt besonders bizarr, wenn Videospiele Themen wie Apartheid, Rassismus oder soziale Segregation in ihren Haupt- und Nebengeschichten behandeln. Das ist z.B. im Spiel „Detroit: Become Human“ der Fall, in dem neben Martin Luther King-Zitaten auch die Analogien von Rassismus und Unterdrückung thematisiert werden. Einer der Köpfe hinter dem Spiel, David Cage, erklärt in einem Interview, dass er mit dem Spiel „keine Botschaft an die Menschheit“ richten wolle. Ähnliche Formulierungen über wertfreie und apolitische Videospiele lassen sich zu vielen anderen Games wie „The Division“ oder „Deus Ex: Mankind Divided“ entdecken. Dieser aufgesetzte Objektivitätsanspruch und die Aussage „es ist ja nur ein Spiel“ werden nicht nur von einigen Entwicklerstudios getroffen. Sie wird auch von den Spielenden angebracht. Vor allem Verfechter:innen von Misogynie in der Gamer-Gate-Kontroverse greifen diese Argumentation auf. Sie fantasieren, dass ein angeblich linker, progressiver und korrupter Spielejournalismus Videospiele in ein politisches Korsett presse und „richtige Gamer“ dazu zwinge, sich mit politischen Themen zu beschäftigen.

Kurswechsel bei großen Studios: Games sind politisch!

Jedoch ist nach und nach ein Paradigmenwechsel erkennbar. Während viele kleinere Studios und vor allem Indie-Entwickler:innen schon seit Jah ren formulieren, dass in Spielen transportierte Weltbilder nie wertfrei oder gar apolitisch sein können, äußert sich auch der Publi sher Ubisoft im Sommer 2021 erstmals in eine ähnliche Richtung. Lange behauptete das Studio, ihre Spiele seien unpolitisch, wie z.B. „Far Cry 5“, bei dem der Kampf gegen rechtsextreme Prepper-Milizen im Vordergrund steht, oder „The Division 2“, dessen Spielecover ein bren nendes Kapitol und bewaffnete Milizen abbildet. Dafür wurde der Publisher vielfach kritisiert.

Beim sechsten Ableger der „Far Cry“-Reihe wich Ubisoft von der apologetischen Argumentation des unpoliti schen Spiels ab. Nach ersten Versuchen, auch „Far Cry 6“, bei dem Spieler:innen in die Rolle von Guerillakämp fer:innen auf einer von Kuba inspirierten Karibik-Insel schlüpfen, als unpolitisch zu bezeichnen, korrigierte der Narrative Director des Spiels diese Haltung. „Unsere Geschichte ist politisch“, heißt es im Ubisoft-Blog. Es gehe im Spiel um Bedingungen, die zur Verbreitung des Faschismus führen. Es gehe um Zwangsarbeit, die Rechte von LGBTQI+ und um die Bedeutung von fairen und freien Wahlen. Auch wenn dieses Eingeständnis der Existenz von politischen Narrativen in ihren Videospie len längst überfällig erscheint, versucht Ubisoft trotz dieser Äußerung den Schein von Neutralität zu wahren.



„Far Cry 6“ enthalte keine „vereinfachte, binäre politi sche Aussage spezifisch über die aktuelle Situation auf Kuba“. Man wolle viel eher versuchen, die Revolution der Moderne in ihrer Komplexität und aus verschiedenen Perspektiven abzubilden, heißt es schön verklausuliert in dem Blog-Post. Der Kurswechsel macht sich aber auch abseits von großen Publishern bemerkbar. In Diskussionsrunden, auf Veranstaltungen und in Artikeln wird gegenwärtig seltener darüber debattiert, ob Videospiele denn nun ein politisches Medium seien. Vielmehr steht die Frage im Vordergrund, wie politisch sie letzten Endes sind und ob es eher die Kerngeschichte, die Art der Repräsentation unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen oder doch eher der Produktionsprozess ist, der Videospiele zu dem werden lässt, was sie sind: ein politisches Medium.

Politische Perspektiven in Videospielen

Oben wurden bereits viele Beispiele für gamebezogene politische Darstellungs weisen aufgeführt. In Spielen wie „The Division“, „Anno 2070“ oder „Battlefield 1942“ wird durch die Anlehnung an real existierende Konflikte deutlich, welche Auswirkungen das menschliche Han deln für eine gesellschaftliche Zukunft haben kann. Gleichzeitig gibt es unzäh lige Spiele, die eine erinnerungspoliti sche Perspektive einnehmen. Die Initia tive „Erinnern mit Games“ der Stiftung digitale Spielekultur initiierte mit dem „Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele“ eine Datenbank mit Spielszenarien in unterschiedlichen historischen Epochen. Die angeführten Spiele werden in der Datenbank nach ihrer erinnerungspolitischen Bedeutung und den relevanten Diskussions schwerpunkten, wie Kolonialismus, NS und Holocaust oder Verschwörungs ideologien, einsortiert. Zudem weist das umfassende Archiv auf Einsatz möglichkeiten in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit hin.

Auch „Attentat 1942“ wird porträtiert. Hier untersuchen Spielende histori sche Artefakte aus der Zeit des Nationalsozialismus und sprechen mit Zeit zeug:innen über den tschechischen Widerstand und die Shoah. Ein weiteres Beispiel für ein eindeutig politisches Videospiel ist das ebenfalls angeführte „Through the Darkest of Times“, in dem sich Spielende als Teil einer Wider standsgruppe in Berlin gegen das NS-Regime zur Wehr setzen.



Es gibt unzählige weitere Beispiele, die den politischen Charakter eines Gros von Videospielen unterstreichen. Ob ein „Super Mario“, in dem das klassi sche „damsel in distress“-Narrativ („Jungfrau in Nöten“) bedient wird, ob ein „The Last of Us Part II“ mit seiner Darstellung von nicht binären und transgeschlechtlichen Perspektiven oder selbst ein Tetris 11 : Jedes Videospiel ist ein politisches Kulturgut und hat die Möglichkeit, durch Erzählmuster, Darstellungsweisen oder die Wahl des Settings eine explizite Haltung zu transportieren.