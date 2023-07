Algorithmus TikTok als Radikalisierungsmotor

Dass soziale Plattformen wie Facebook, Instagram oder Discord gezielt genutzt werden, um (junge) Menschen zu radikalisieren und zu rekrutieren, ist seit Jahren gut erforscht. Von YouTube wissen wir zudem: Videos mit skandalösem Content – also Inhalten, die sich gerade noch so im Rahmen der Legalität befinden – erfahren tendenziell mehr Interaktion, da starke Emotionen wie Wut, Trauer und Angst gezielt angesprochen und getriggert werden.

Einer der maßgeblichen Unterschiede und das Erfolgsrezept der Plattform TikTok liegt in der Logik der App. So grenzt sich TikTok bewusst vom „Social-Circle“-Prinzip ab – also der Logik, den Inhalt von gefolgten Nutzer*innen als Erstes zu sehen. Grundlegend ist hier das Prinzip „Content-first“, das darauf abzielt, den Inhalt und nicht die Nutzer*innen in den Vordergrund zu stellen. So können auch Nutzer*innen ohne etablierte Followerschaft und hohe Reichweite immer wieder virale Erfolge feiern. Der Algorithmus bestimmt dabei, welche Videos angezeigt werden.

Im Sog des Algorithmus

Eine Studie der NGO Media-Matters zeigt dabei, wie schnell der TikTok-Algorithmus problematische Inhalte und Filterblaseneffekte fördert: analysiert wurde, wie die Plattform auf den Konsum transfeindlicher Inhalten reagiert. Innerhalb kürzester Zeit lenkte der Algorithmus die Nutzer*in von einer vielfältigen Auswahl an Videos hin zu dem vermeintlichen erwünschten Inhalt. Der Algorithmus begann umgehend, die persönlichen Empfehlungen der Nutzer*in mit hasserfüllten und rechtsextremen Inhalten zu füllen. Das ernüchternde Ergebnis: von insgesamt 360 empfohlenen Videos enthielten 103 trans- und oder homophobe Inhalte, 42 waren frauenfeindlich, 29 rassistisch und ganze 14 Videos riefen zu direkter Gewalt auf.

Inwiefern gerade für junge Menschen solch ein Sog gefährlich sein kann, zeigt auch eine Recherche eines österreichischen Journalisten, der sich als 14-jähriger Nutzer ausgegeben hat. Über eine anfangs scheinbar willkürliche Auswahl an Videos zeigt der Algorithmus schnell Inhalte mit starken Reizen an – Emotionen, Aufreger und/oder Radikales – welche die Nutzer*in zu mehr Interaktion motivieren sollen. Von einem buddhistischen Mönch, der Lebensweisheiten predigt, hin zu einem Chauvinisten, der sich über Veganismus und Frauen lustig macht, zu einer Darstellung von verschiedenen Arten des Messerangriffs und einem O-Ton des verstorbenen rechtspopulistischen Politiker Jörg Haider. Bei einer Interaktion folgt prompt die „Belohnung“ mit mehr menschenfeindlichen Inhalten: weitere Videos, die noch gezielter auf den „persönlichen Geschmack“ ausgerichtet sind.

Die Gefahr in ein sogenanntes „rabbit hole“ (dt. „Kaninchenbau“) zu geraten, also nur noch Inhalt aus gewissen Themenbereichen angezeigt zu bekommen, ist dabei extrem hoch. So kann ein toxischer Kreislauf entstehen: skandalösere Videos rufen Reaktionen bei den Nutzer*innen hervor und werden dadurch wiederum vermehrt vom Algorithmus ausgespielt. Raum für skeptisches Abwägen ist auf der App kaum gegeben. Zu sehr ist die Plattformlogik auf eine unmittelbare Interaktion ausgelegt, zu schnelllebig ist der Feed für ein kritisches Für und Wider.