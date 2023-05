Explosion in Ratingen 57-jähriger Verschwörungsideologe der Täter?

Explosion in Ratingen

Am 11. Mai sind bei einer Explosion in einer Wohnung im nordrhein-westfälischen Ratingen zwölf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Teil schwer verletzt worden, in der Wohnung wurde eine Leiche entdeckt. Der 57-Jährige, der die Tat mutmaßlich absichtlich auslöste, soll aus der verschwörungsideologischen Szene kommen.