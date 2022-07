Anti-Shitstorm-Kurs Wie Sie einen rechtsextremen Hassangriff gut überstehen

Ein Shitstorm kann überwältigen. Innerhalb von Stunden werden Ihre Kommunikationskanäle von provozierenden, beleidigenden oder menschenfeindlichen Kommentaren überflutet. Jede Ihrer Reaktionen löst neue Gegenreaktionen aus. Sie müssen blitzschnell und unter permanenter öffentlicher Beobachtung Entscheidungen treffen. Die Abwehr solcher Attacken nimmt bei Organisationen immer mehr Kräfte in Anspruch, bindet Ressourcen und verunsichert Mitarbeitende.

Gemeinsam bereiten wir Sie auf den Ernstfall vor

Die gute Nachricht ist: Sie können handeln! Als Teilnehmende an diesem achtwöchigen E-Mail-Kurs erarbeiten Sie in acht Ausgaben eine individuelle Strategie für Ihr Team. Mit einem Zeitaufwand von 20 Minuten pro Woche erfahren Sie, wie Sie im Ernstfall sprech- und handlungsfähig bleiben. Sie lernen, wie ein Beobachtungssystem helfen kann, frühzeitig zu reagieren und welche Anlaufstellen Sie unterstützen. Vor allem erarbeiten Sie in jeder Ausgabe passende Handlungsschritte, die in kleinen und großen Teams angewendet werden können.

In den kommenden Ausgaben erwarten Sie diese Themen:

Wie Sie einen rechtsextremen Hassangriff gut überstehen

Das Grundrauschen rechtsextremer Attacken – Etablieren Sie ein Beobachtungssystem

Abgestimmt, strukturiert und solidarisch: Entwickeln Sie Reaktionsabläufe

Ein Shitstorm soll überwältigen – So bleiben Sie handlungsfähig

Abgrenzen, priorisieren, klarstellen: Wege aus der Sackgasse

Grübeln, Doom-Scrolling, Bedrohungsgefühle – Entlasten Sie sich

Sie sind nicht allein – So organisieren Sie Solidarität

Wenn der Staub sich legt: Evaluieren Sie Ihre Krisenstrategien

Aus der jahrelangen, erfolgreichen Praxis des Projekts Civic.net – Aktiv gegen Hass im Netz wissen wir: Der Destruktivität und Überforderung eines Shitstorms können wir begegnen, indem wir Handlungssicherheit herstellen und solidarisch zusammenarbeiten.

