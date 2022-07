Anleitung Wie melde ich Hate Speech auf TikTok? 

Es sollte nicht zu kompliziert sein, Hate Speech bei TikTok zu melden – doch was man alles melden kann und wie, wissen viele nicht. Deshalb möchten wir euch einige Tipps mit auf den Weg geben, um Hass auf TikTok gezielter melden zu können. Hater*innen verweisen immer wieder gerne auf ihre Meinungsfreiheit, wenn ihre Hasskommentare Konsequenzen haben. Dabei seid ihr niemandem verpflichtet, wenn es um eure Kommentarspalte oder eure Videos geht. Hier bestimmt ihr, in welchem Ton miteinander geschrieben werden darf oder eben auch nicht. Im Prinzip funktioniert das wie in einem Club, da passt auch ein*e Türsteher*in darauf auf, dass alle sich an die Hausordnung halten und wer diese nicht respektiert, für den ist die Party dann eben an diesem Ort vorbei. Auf TikTok hilft euch zum Beispiel die Filterfunktion und Kommentarfreigabefunktion dabei, für ein konstruktives Diskussionsklima zu sorgen.

TikTok schreibt in seinen Community-Richtlinien dazu: „Die Mission von TikTok ist es, Menschen zu inspirieren und Freude zu bereiten.[…] Es ist uns ein Anliegen, unsere wachsende Community durch ein wertschätzendes Umfeld zu unterstützen.“ Bei offen rechtsextremen Accounts, Profilbildern oder Kommentaren, die gegen die Community Guidelines und/oder Gesetze verstoßen, ist jedoch der Einsatz aller gefragt. Deshalb: Eine aktuelle Anleitung, wie man Hasskommentare, Videos, Sounds oder ein Profil meldet.

Doch zunächst ein paar Sätze zu den Rahmenbedingungen: Formal ist die Plattform aufgrund der großen Nutzer*innenanzahl seit 2019 an das NetzDG (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) gebunden. Das heißt, die Plattform ist verpflichtet, auf gemeldete Kommentare innerhalb von 24 Stunden zu reagieren. Ende Juli erscheint der nächste Transparenzbericht, dort kann jede*r nachlesen, wie viel Inhalte gemeldet werden, mit welcher Begründung und ob die Plattform diese auch entfernt hat.

Wie melde ich Hate Speech auf TikTok?

Zunächst einmal können Inhalte mit dem Ziel gemeldet werden, diese von TikTok’s Moderationsteam mit einer Warnung versehen zu lassen oder zu entfernen. Dabei geht es um Inhalte, die mit den Community-Richtlinien von TikTok brechen oder nach deutschem Recht strafbar sind. Rassismus, Muslimfeindlichkeit, Flüchtlingsfeindlichkeit, Antisemitismus gehören zu den Dingen, die grundsätzlich nach TikTok Community-Standards nicht erlaubt sind – was TikTok als rassistisch und antisemitisch versteht, lässt sich allerdings nicht nachvollziehen. Deshalb ist es wichtig, im Meldeprozess so genau wie möglich vorzugehen. Du wirst also umso erfolgreicher sein, desto konkreter du beschreibst, warum du ein Profil oder Beitrag meldest. Hierbei können Screenshots helfen, die Inhalte, die du melden möchtest, zu dokumentieren. Achte darauf, dass dein eigener User*innenname geschwärzt wurde, die Uhrzeit des Screenshots sichtbar ist und wenn möglich auch die URL eingesehen werden kann.

Wie verhält es sich eigentlich bei Inhalten, die nicht direkt im Video adressiert werden, sondern im Hintergrund auftauchen? Wenn du beispielsweise ein Video melden möchtest, weil im Hintergrund ein Poster hängt, mit verbotener Symbolik aus der NS-Zeit, oder eine Userin ein T-Shirt mit einem rassistischen Slogan trägt, kannst du dies ebenfalls über die Videomeldefunktion tun und in der Meldung auf Kleidung, Accessoires oder Requisiten hinweisen. TikTok schreibt in seinen Community-Guidelines dazu: „Nicht gepostet, hochgeladen, gestreamt oder geteilt werden dürfen Inhalte, in denen Namen, Symbole, Logos, Flaggen, Slogans, Uniformen, Gesten, Salute, Abbildungen, Porträts, Lieder, Musik, Liedtexte oder andere mit einer hasserfüllten Ideologie zusammenhängende Elemente enthalten sind.“ Das heißt, auch wenn ein Nutzer über ein ganz anderes Thema spricht, dabei im Hintergrund aber ein Poster mit der Reichskriegsflagge hängt, kann das Video dafür gemeldet und gelöscht werden.

Ein Video melden

Ein rassistisches Video erscheint beispielsweise auf deiner For-You-Page. Was nun? Du klickst auf den Pfeil im unteren rechten Bildrand des Videos. Hier klickst du weiter auf das Fahnensymbol unten links. Nun werden verschiedene Gründe für die Meldung vorgeschlagen, wie beispielsweise „Sicherheit Minderjähriger“ oder hasserfülltes Verhalten, was User*innen bei Sexismus, Rassismus und Antisemitismus auswählen sollten. Hier wirst du dazu aufgefordert, die Einzelheiten der Meldung auszuführen.

Hier kannst du auch Screenshots hochladen. Achte wieder darauf, dass deine eigenen Informationen nicht im Screenshot auftauchen.

Ein Profilfoto melden

Im oberen Bildrand befinden sich rechts drei Punkte. Wenn du drauf klickst, öffnet sich ein Fenster mit einem Fahnensymbol und der Unterschrift. Unter diesem Reiter kannst du entscheiden, ob du das Konto als solches oder einen bestimmten Inhalt, wie beispielsweise die Biografie, melden möchte. Weiter auf „Konto“ und dann „Unangemessene Profilinformationen“. Hier kannst du das Profilfoto als Grund der Meldung angeben und die Meldung abschicken.

Einen Hasskommentar melden

Einen Hasskommentar kannst du melden, indem du mit dem Finger lange auf die Stelle des Kommentars drückst, bis ein Fenster mit vier Optionen erscheint. Hier wählst du die dritte Option, „Melden“. Jetzt kannst du den Anlass für das Melden des Kommentars angeben und außerdem auswählen, ob der Kommentar zusätzlich unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fällt.

Einen Livestream auf TikTok melden

Wenn du einen Livestream melden willst, der gerade läuft, kannst du ganz unten rechts auf den Pfeil klicken, unter dem „teilen“ steht. Dort erscheint das Fahnensymbol mit der Unterschrift „Melden“. Hier erscheinen die gleichen Kategorien, wie beim Melden eines geposteten Videos, mit denen du den Grund für das Melden des Streams auswählen kannst.

Wenn du selbst einen Livestream auf TikTok macht, gibt es einige Möglichkeiten, dich selbst und die Zuschauer*innen bereits im Vorfeld vor Hasskommentaren zu schützen. Mit der Filterfunktion kannst du Wörter angeben, die im Livestream gesperrt werden und nicht angezeigt werden sollen. Es ist außerdem hilfreich, wenn du die Moderation der Kommentare an vertraute Creator*innen delegieren kannst. Diese können dich beim Livestream unterstützen, sodass du dich nicht auf mehrere Inhalte gleichzeitig konzentrieren müsst.

Einen Sound melden

Auch Musik oder Sounds können problematisch sein. Rechtsextreme laden immer wieder rechtes Liedgut hoch und versuchen dieses auf TikTok zu verbreiten. Einen Sound kannst du melden, indem du in der unteren Bildmitte auf den Sound klickt, der für das Video benutzt wird. Nun werden alle Videos angezeigt, für die der Sound benutzt wurde. Auch hier erscheint in der oberen rechten Ecke das Fahnensymbol. Klicke darauf und es erscheinen wieder die Kategorien zum Melden eines Videos. Vor allem beim Benutzen des Sounds ist der Kontext des Videos wichtig. Ein Sound kann in vielen Videos harmlos oder lustig erscheinen, aber auch, je nach Kontext, Hass verbreiten.

Hatefluencer*innen melden

Manchmal helfen auch keine guten Argumente oder starke Gegenrede mehr, beispielsweise wenn ein*e Creator*in durchweg Rassismus verbreitet oder Hass gegen bestimmte Menschengruppen schürt. Dann gibt es auch die Möglichkeit, einen gesamten Account bei TikTok zu melden – zum Beispiel, weil er immer wieder rassistische, antisemitische Videos oder Fehlinformationen verbreitet. An dieser Stelle sollte man sich auch überlegen, ob der Account Inhalte teilt, die unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallen. Wenn du ein Konto melden willst, besuche zunächst die Seite des Kontos und klicken auf die drei Punkte am oberen rechten Bildrand. Dort klickst du auf die Option „Konto melden“ und wählst eine der hier gezeigten Optionen aus. Bei mehreren beispielsweise rassistischen Videos wäre hier die erste Option „Posten von mehreren unangemessenen Inhalten“ zu wählen. Noch ein Hinweis: Hatefluencer*innen haben auf TikTok nicht selten einen Zweitaccount oder sogar mehrere, ist einer gesperrt, können auch die anderen gemeldet werden.

Was passiert, nachdem ich auf TikTok etwas gemeldet habe?

Die Person, die gemeldet wurde, erfährt nicht, wer sie gemeldet hat – darum müsst dir also keine Sorgen machen. TikTok wird dich darüber informieren, wie mit der Meldung umgegangen worden ist und ob sie erfolgreich war. Auch wenn Inhalte nicht immer erfolgreich gemeldet werden können, ist es dennoch wichtig Hassrede nicht zu ignorieren. So erscheint die Meldung in den Statistiken und tut etwas gegen die Normalisierung von Menschenfeindlichkeit. Wenn du die Rolle der stillen Mitleser*in verlässt und dich für deine Online-Community einsetzen möchtest, geht das auch, indem du in Videos und Kommentaren Solidarität mit Betroffenen von Hassrede zeigst.

Wo finde ich weitere Hilfe?

Wenn du dir unsicher bist, ob etwas strafrechtlich relevant ist, du gleich mehrere Inhalte melden möchtest oder sogar einen Shitstorm erlebst, erhältst du zusätzliche Hilfe bei der Internetbeschwerdestelle und Jugendschutz.net.