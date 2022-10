Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rassismus

September 2022, Brandenburg an der Havel: Angriff auf Fastfood-Lieferanten wegen ein paar Pommes

Ein schwarzer Lieferfahrer bringt Essen zum Büro der Johanniter. Dort wird ihm der Arm gebrochen. Die Polizei ermittelt gegen einen Sanitäter.

11. Oktober 2022, Dresden: Unbekannter bedroht Kinder und beleidigt den Vater rassistisch – Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Unbekannter drei Kinder bedroht und deren irakischen Vater rassistisch beleidigt hat, sucht die Polizei Dresden mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen.

Antisemitismus

08. Oktober 2022: Thüringer AfD-Politiker posiert auf Holocaust-Mahnmal in Berlin

Der Sonneberger AfD-Politiker Holger Winterstein ließ sich nach der Demo in Berlin lachend und mit ausgebreiteten Armen auf dem Holocaust-Mahnmal fotografieren. Kritik kam auch aus der eigenen Partei.

Queerfeindlichkeit

09. Oktober 2022: Mitglieder der Jungen Union sollen trans Frau beleidigt haben

Mitglieder der Jungen Union sollen am Sonntagabend eine trans Frau beleidigt haben. Auch die erste Strophe des Deutschlandlieds soll zu hören gewesen sein.

Rechtsextremismus

08. Oktober 2022, Berlin: Angriffe und Hitlergrüße bei AfD-Demo

Am Rande der von der AfD organisierten Demonstration in Berlin am Samstag ist es zu Angriffen auf Journalisten und weiteren Zwischenfällen gekommen. Teilnehmer der Veranstaltung hätten versucht, die Berichterstattung zu unterbinden und es sei Aufnahmetechnik beschädigt worden, erklärte die Berliner Polizei am Sonntag.

09. Oktober 2022, Dresden: Nazi-Parolen vor Dresdner Polizeihauptgebäude gerufen

Direkt vor dem Hauptgebäude der Polizei in Dresden haben drei Männer Nazi-Parolen gerufen und den Hitlergruß gezeigt. Die 33 bis 37 Jahre alten Männer seien bei dem Vorfall am Freitagabend stark betrunken gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer habe zudem versucht, die einschreitenden Polizisten zu schlagen. Alle drei seien in Gewahrsam genommen worden.

10. Oktober 2022, Sachsen: Hetze gegen Ukrainer bei Demos in Sachsen: „Hier in Dresden könnten wir auch einen Angriff vertragen“

In sächsischen Städten geraten Ukrainer am Montagabend ins Visier von prorussischen Demonstranten. In Dresden wird ihnen sogar der Tod gewünscht.

11. Oktober 2022, Apolda (Thüringen): Brand in Apolda – Polizei sieht keinen Zusammenhang mit Flüchtlingsunterkunft

Nach einer Brandstiftung in Apolda gehen die Ermittler nicht von einem Zusammenhang mit der nahe gelegenen Unterkunft für Geflüchtete aus. Das sagte ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN. Der Brand wurde demnach nicht – wie zunächst mitgeteilt – in unmittelbarer Nähe einer Flüchtlingsunterkunft gelegt, sondern etliche Meter entfernt.

12. Oktober 2022, London: Dresdner Neonazi soll englisches Pub angegriffen haben

Sebastian Reiche sitzt in London in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen vor dem Fußballspiel England – Deutschland mit rund 100 Hooligans ein englisches Pub angegriffen zu haben. Reiche droht nun Haft. Er ist ein bekannter Nazi aus Dresden.



Rechter Terror

08. Oktober 2022, Straußfurt (Thüringen): Zwei Sprengsätze am Straußfurter Bahnhof – einer mit Hakenkreuz bemalt

Nach dem Fund eines Sprengkörpers am Straußfurter Bahnhof hat die Polizei weitere Einzelheiten mitgeteilt. Danach handelt es sich um zwei Sprengsätze, einer sei mit einem Hakenkreuz versehen gewesen.

09. Oktober 2022, Bayern: Razzia nach Verkehrskontrolle: Weitere Waffen sichergestellt

Die Polizei hat Wohnungen zweier Männer in Ober- und Niederbayern durchsucht und Waffen und Nazi-Devotionalien sichergestellt. Die 18- und 21-Jährigen sind bisher nicht polizeilich bekannt. Aufgefallen sind die Männer bei einer Verkehrskontrolle.

13. Oktober 2022: Bratislava: 19-jähriger Rechtsterrorist tötet zwei Männer vor LGBTQI*-Bar

Bratislava, der slowakischen Hauptstadt, tötete ein Rechtsextremer zwei Männer vor einer LGBTQI*-Bar und verletzte eine Kellnerin schwer. Zuvor veröffentliche er ein Manifest, das eine Referenz an den Rechtsterroristen und Massenmörder aus Christchurch ist.