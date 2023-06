Digitalreport 2023-2 Von einer Verschwörungserzählung zur Nächsten?

Wer aktuelle Nachrichten und Informationen von Tele-gram bezieht, landet bei der Suche nach Themen oder Inhalten nicht selten auf dem Kanal eines Verschwörungsideologen. Offensichtlich wird dies allerdings nicht bei allen Kanälen. Viele Angebote der Szene locken mit primären Ein-Themen-Welten, bei denen nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass eine Super-Verschwörungserzählung (Michael Butter) oder gar Weltverschwörung verbreitet wird. Der genauere Blick verrät dann aber, dass die Ein-Themen-Kanäle selten wirklich nur bei einem Thema bleiben und ebenso schnell auf andere Verschwörungserzählungen und damit auch andere Kanäle der Szene verweisen. Nutzer*innen eines Kanals sind damit immer auch mit der weiten Welt der Verschwörungsmedien verbunden und gelangen nicht selten von einem Narrativ zum nächsten. Schnell entsteht dadurch der Eindruck, einer tiefgreifenden, möglicherweise weltweiten Verschwörung.

Verschwörungsideologien sind Weltbilder, die sich durch einen monokausalen Erklärungsansatz für ein Phänomen oder Ereignis auszeichnen, in dem eine bestimmte Gruppe oder Person zur Verantwortung gezogen wird (so z.B. der Politikwissenschaftler Armin Pfahl-Traugber). Die negativen Zuschreibungen an diese Gruppe oder Person enthalten zudem Stereotype, wie beispielsweise das Bild vom „reichen, einflusshabenden, verschwörerischen Amerikaner“. Solche Weltbilder sind nicht durch Gegenbeweise korrekturfähig, sodass sie auch zu einer Isolation oder Radikalisierung von Konsument:innen führen können. Unter Verschwörungserzählung ist eine einzelne Erzählung beziehungsweise Deutung eines Ereignisses zu verstehen. Ähnlich, wie bei einer Verschwörungsideologie wird hier angenommen, dass sich eine Person oder Gruppe mit einem bestimmten Ziel einer Verschwörung bedient. Im Kontrast zum ersten Begriff muss dies jedoch nicht automatisch zu einer Verknüpfung verschiedener Verschwörungserzählungen führen. Ein Beispiel: Wer an außerirdisches Leben und eine Vertuschung der Regierung glaubt, muss nicht automatisch auch den anthropogenen Klimawandel leugnen und hinter der Klimapolitik eine Verschwörung wittern. Der Amerikanist Michael Butter verwendet für die Überzeugung, dass es verschiedene Verschwörungen gebe, die alle miteinander in Verbindung stehen, den Begriff der Super-Verschwörung. Empirisch lässt sich zeigen, dass der Glaube an nur eine Verschwörung zwar vorkommt, es jedoch auch wahrscheinlich ist, dass mehrere Verschwörungen angenommen werden. Für die folgende Analyse wird daher davon ausgegangen, dass der Konsum eines Telegram-Kanals, der sich vordergründig mit nur einem Thema bzw. einer Verschwörungserzählung befasst, wahrscheinlich auch zu einer erhöhten Empfänglichkeit für weitere Narrative führt.

Diese Hypothese wurde im Rahmen einer Recherche auf bekannten Telegram-Kanälen der Szene untersucht. Getestet werden sollte, in wie weit hier – neben den primären Themen der Kanäle – auch auf andere Narrative verwiesen wird und ob sich das Bild einer großen Verschwörung als Muster-Deutung dieser Kanäle nachweisen lässt.

Untersucht wurden die Kanäle von Bodo Schiffmann („Alles Ausser Mainstream“, ca. 137.282 Abonnent*innen), Alina Lipp („Neues aus Russland“, ca. 182.870 Abonnent*innen) und Naomi Seibt (ca. 28.704 Abonnent*innen). Alle drei können als wichtige Influencer*innen der Szene betrachtet werden. Jedoch stehen alle drei Kanäle bzw. Kanalbetreibenden jeweils für ein Hauptthema, das mit ihrem Kanal verbunden ist. Schiffmann gehört der Pandemie und der angeblichen Verschwörung hinter Maßnahmen und Impfungen. Lipp hält sich seit längerem in Russland bzw. den besetzten Gebieten im Osten der Ukraine auf und berichtet von dort als angebliche Kriegsberichterstatterin. Über ihren Kanal schickt sie täglich Bilder und Videos aus den Kriegsgebieten und sieht ihre Informationen als Kontrast zu den im Mainstream berichteten Inhalten. Tatsächlich zeigt Lipp nur einseitig eine pro-russische Sicht auf den Krieg und muss sich deswegen den Vorwurf der Propaganda gefallen lassen. Naomi Seibt ist seit vielen Jahren bekannt als Leugnerin bzw. Verharmloserin des anthropogenen Klimawandels und der Klimakrise. Ihr Kanal ist deswegen vor allem für Inhalte rund um Klimawandel und Klimapolitik bekannt. Für die Analyse der oben genannten Frage waren die Hauptinhalte der Kanäle nicht von Relevanz. Wenig überraschend berichteten die Kanalbetreibenden (mit Ausnahme von Naomi Seibt) mehrheitlich über diese Themen. Entscheidend war vielmehr die Fragen, welche anderen Narrative auftauchen und ob sich das Muster einer umfassenden Verschwörungsideologie auf diesen Kanälen zeigt. Die Dokumentation der Ergebnisse umfasst zunächst eine qualitative Analyse der drei Kanäle im Zeitraum Februar bis Mai 2023.

Zunächst konnte festgestellt werden, dass die Kanäle von Schiffmann und Lipp primär über das jeweilige, dem Kanal zugeordnete Thema berichteten. Schiffmann beschäftigt sich aktuell mit den angeblich vertuschten negativen Folgen der Impfung sowie einer kritischen Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Sein Credo dabei ist, dass weder die Impfungen noch die Corona-Maßnahmen notwendig gewesen wären. Als Grund für die weltweite Anwendung von beidem vermutet er vielmehr die Absichten von ominösen Personen und Gruppen, andere Anliegen zu erreichen. Hierzu postet er selbst produzierte Inhalte und verlinkt zahlreiches Material anderer, bekannter Kanäle. Interessanterweise tauchen aber bei Schiffmann weitere Themen auf, die zunächst wenig Bezug zum Hauptthema Corona haben. Schiffmann betrachtet sich selbst nicht nur als Querdenker, sondern sieht sich auch in einer Traditionslinie mit anderen Personen der Geschichte, welche jeweils abweichende Meinungen zur herrschenden Auffassung hatten. Das Thema „Meinungsfreiheit“ ist deshalb oft Thema seiner Postings bzw. Verlinkungen. Behauptet wird, dass abweichende Meinungen zu Corona und anderen Themen von den Herrschenden zensiert oder blockiert werden. Schiffmann greift dabei auch andere Inhalte auf, in denen er vermeintlich eine Gegenposition zum Mainstream vertritt. So befassen sich mehrere Artikel sich mit dem Thema Trans-Identitäten bzw. Gleichstellungspolitik. In ihnen wird sich sowohl positiv auf US-Gesetze, welche bspw. Sexualaufklärung in Schulen etc. verbieten, bezogen als auch eine binäre Sichtweise auf „Mann“ und „Frau“ vertreten. Vereinzelt wird auf seinem Kanal auch das Thema Migration aufgegriffen. Beispielsweise suggeriert ein gepostetes Bild, dass Geflüchtete – anders als Menschen ohne Flüchtlingsstatus – nicht von umfassenden Überwachungsmaßnahmen des Staates betroffen wären.

In Bezug auf mögliche Kräfte hinter den angenommenen Verschwörungen vermutet Schiffmann wahlweise das Weltwirtschaftsforum (WWF) oder auch einzelne Personen wie Bill Gates. Durch die Kombination der Annahme solcher angeblich verschwörerischen Kräfte und die Verbreitung verschiedener Inhalte und Nachrichten, verbunden mit einer vermeintlich alternativen Sicht auf die Dinge, entsteht tatsächlich schnell der Eindruck einer Super-Verschwörung. Die Verlinkungen zu den verschiedenen Themen verlocken Nutzer*innen von einem Thema zum nächsten zu springen.

Alina Lipp berichtet noch deutlicher primär über ihr Hauptthema, den Krieg in der Ukraine. Dazu werden täglich mehrere oder mindestens ein Beitrag gepostet, die in der Regel sowohl Bild-, Video- als auch Textmaterial enthalten. Das Besondere auf Lipps Kanal ist die duale Berichterstattung in russischer und deutscher Sprache. Auch in dem Kanal von Lipp sind – neben dem Krieg – weitere Inhalte präsent. Allerdings sind diese deutlicher als bei Schiffmann mit dem Hauptthema verbunden. Parallelen zwischen den beiden Kanälen bestehen insbesondere in dem auch bei Lipp geäußerten Vorwurf, dass Journalist*innen in Deutschland oder anderen westlichen Ländern nicht frei berichten dürften. Will man sich umfassend über Ereignisse wie den Krieg informieren, bliebe letztendlich nur noch Telegram. Wenig überraschend wird bei Lipp auch das Narrativ einer amerikanischen Verschwörung gegen Deutschland vertreten. Im untersuchten Zeitraum waren dies vor allem Postings, die sich mit dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines beschäftigten. Es finden sich bei Lipp aber auch Verlinkungen auf Beiträge, die sich mit gänzlich anderen Themen befassen. Gefunden wurden Postings, in denen Impfungen und Maßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie angezweifelt werden sowie die Klimakrise verharmlost und Migration in Deutschland als vermeintliche Abschaffung des Deutschen dargestellt wird. Auch wenn die Mehrheit der Beiträge von Lipp beim Thema Krieg blieben, können Nutzer*innen ihres Kanals auch schnell von einem Narrativ zum nächsten gelangen. Sowohl Lipp selbst als auch ihre Nutzer*innen bestärken damit das Bild einer größeren Verschwörung.

Naomi Seibt beschäftigte sich in der Vergangenheit vor allem mit dem Thema Klimawandel. Zwar fanden sich auf ihrem Kanal im untersuchten Zeitraum nach wie vor Inhalte dazu, jedoch stellte sich insgesamt der Eindruck ein, dass Seibt mittlerweile verschiedenste Themen reproduziert. Am ehesten dominiert hier wieder einmal das Corona-Thema. Seibt verlinkt Beiträge, in denen von einer Verschwörung hinter den Maßnahmen gesprochen wird oder in denen der Nutzen von Impfung und Corona-Maßnahmen angezweifelt wird. Auch ist bei Seibt das Thema einer angeblichen Vertuschung der Impfnebenwirkungen zu finden. Sowohl in diesen Beiträgen, die sich mit der Pandemie befassen, als auch in anderen Posts finden sich schnell Hinweise auf die Überzeugung von Seibt, dass geheime Mächte eine Verschwörung betreiben. In einem Post wird beispielsweise ein Beitrag des Verschwörungsideologen Oliver Janich verlinkt, in dem Bill Gates und Klaus Schwab bezichtigt werden, einen „Great Reset“ umzusetzen, der die eigentliche Zielsetzung hinter Corona und Klimapolitik sei. Seibt zeigt damit – zumindest in dem untersuchten Zeitraum – am eindeutigsten, dass letztendlich das vormalige Hauptthema schnell verlassen werden kann, wenn eine Super-Verschwörung angenommen wird.

Zusammenfassend lassen sich nun drei Erkenntnisse definieren. Erstens, alle drei Kanäle verbinden das eigentliche Hauptthema ihres Kanals mit der Annahme einer größeren Verschwörung. Dies umschließt sowohl die Behauptung, dass ein Thema mit dem anderen verbunden sei, als auch die Festlegung, dass die Verschwörer hinter einem Ereignis die gleichen seien, die auch bei anderen Ereignissen die Strippen ziehen. Es wird immer wieder denselben Personen oder Gruppen eine Super-Verschwörung unterstellt. Zweitens, alle drei Kanäle stehen mit anderen verschwörungsideologischen Kanälen der Szene in Verbindung. Es wird sich problemlos aufeinander bezogen. Nutzer*innen, die sich möglicherweise für ein Thema interessieren – z.B. Nutzer*innen von Alina Lipp, die ihre Sicht auf den Krieg erfahren wollen –, gelangen damit schnell in die weite Welt der Verschwörungsszene. Es ist dadurch wahrscheinlich, dass sich Nutzer*innen durch den Konsum eines Kanals schnell auch in weiteren Kanälen der verschwörungsideologischen Szene bewegen. Drittens, in der Verknüpfung zunächst unterschiedlicher Inhalte – wie beispielsweise Pandemie, Transfeindlichkeit oder Migration – entsteht ein zusammenhängendes Weltbild, für das die Nutzer*innen über die geteilte Meinung zum Ausgangsthema grundsätzlich empfänglich werden. Dieses richtet sich vor allem gegen Minderheiten, Gleichstellungspolitik sowie öffentlich-rechtliche Medien. Es ist dadurch wahrscheinlich, dass alle drei Kanalbetreibenden und wahrscheinlich auch viele ihrer Abonnent*innen nicht nur ein verschwörungsideologisches, sondern ebenso ein rechtsextremes Weltbild teilen.

Den Digitalreport 2023-02 Vernetzung und aktuelle Entwicklungen in der rechten Telegram-Szene Sachsens gibt es hier zum Downlad.