Social Media Tipps Aufmerksamkeit schenken durch Social Media-Takeover

Es war mir eine große Ehre und Freude, Jasminas Account als erste Person eine Woche lang zu übernehmen. Ich habe mich auch etwas unter Druck gefühlt, weil ich sonst selten tweete, vielleicht 2-3 Mal im Monat, im Gegensatz zu anderen, die mehrmals täglich tweeten. Ich befürchtete, dass ihr viele entfolgen werden. Am Ende habe ich einmal am Tag etwas geschrieben, es kamen sogar ein paar hundert Follower dazu. Außerdem dachte ich, sie wird schon einen Grund haben, dass sie mir mit ihrem Account voll und ganz vertraute und habe alle Zweifel vergessen. Ich habe schon vor einem Jahr daran gedacht, meinen Account abzugeben an Leute, die extrem marginalisiert und unterprivilegiert sind, überhaupt keinen Twitteraccount haben und komplett unsichtbar in den Twitter-Diskursen und der größeren Gesellschaft sind.

Die Interviews sind Teil des Onlineratgebers: Social Media-Tipps für die Zivilgesellschaft



des Projektes „Civic.net – Aktiv gegen Hass im Netz“ der Amadeu Antonio Stiftung. Den gesamten Ratgeber finden Sie hier: