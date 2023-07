Antifeministische Gewalt Angriff auf Gender Studies-Seminar in Kanada

Der Täter, ein ehemaliger Student an der Universität, hatte den Seminarraum gegen 15:30 betreten und zwei große Messer gezückt. Anschließend hatte er auf die 38 Jahre alte Dozentin, eine 20 Jahre alte Studentin und einen 19 Jahre alten Studenten eingestochen. Die Betroffenen befinden sich glücklicherweise nicht in Lebensgefahr. Sowohl laut dem stellvertretenden Pressesprecher der Universität als auch dem regionalen Polizeichef ist davon auszugehen, dass es sich um ein antifeministisch und queerfeindlich motiviertes Hassverbrechen handelt. Online wird das Seminar als „philosophische Analyse von Geschlecht und Geschlechterrollen“ beschrieben. „Analysierte Fragen wären: Was ist der Unterschied zwischen biologischem und gesellschaftlich vermittelten Geschlecht, und gibt es ihn überhaupt? Inwieweit spielt Biologie eine Rolle bei unseren Vorstellungen von Geschlecht und Geschlechterrollen? Wie viele Geschlechter gibt es? Welche ethischen Fragen stellen sich aufgrund unseres Geschlechts?“ Des Weiteren wolle die Veranstaltung die Konstruktion von Geschlecht in der Geschichte der Philosophie anhand kontemporärer Diskussionen analysieren.

Der Täter hatte laut Polizeichef Mark Crowell die Dozentin nach dem Namen des Seminars gefragt und anschließend „ohne Provokation“ auf sie eingestochen. Ein Augenzeuge berichtet, dass der Täter sich offensichtlich gefreut hatte, diese Gewalttat auszuführen: „Was mich am meisten anekelte, ist dieses bösartige, schadenfrohe Lächeln auf seinem Gesicht – und wie sich der Gesichtsausdruck der Professorin in blanke Angst verwandelt hatte“.

Einige Studierende sind schließlich eingeschritten und haben versucht, den Angreifer zu stoppen. Sie riefen die Polizei. Der Täter wurde kurze Zeit später gefasst und inhaftiert. Er stammt aus einer ausgesprochen konservativ-religiösen Familie, so ehemalige Mitstudierende. Er sei ein ruhiger junger Mann gewesen, der sich auf sein Studium der Physik fokussiert hätte. Er hätte „Probleme damit gehabt, Frauen anzusprechen“, außerdem habe er häufig seine Abneigung gegen queere Sichtbarkeit auf dem Campus geäußert, heißt es später. Laut einem Artikel des Vice Magazine hätte sich der Hass des Täters vor allem gegen trans und nichtbinäre Menschen gerichtet. Dass seine Einstellungen von Freunden und Bekannten als die eines „normalen konservativen Mannes“ bezeichnet wurden, zeigt auf, wie normalisiert Misogynie und Queerfeindlichkeit unter jungen Männern oft ist.

