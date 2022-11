​​Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Vom 2. November bis zum 9. November 2022: Tritte in Aurich; Boxangriff wegen Antirassismus-Engagement in Erfurt; Rentner in Meißen beleidigt Grundschulkind rassistisch; Angriff mit Eisenstange auf 14-Jährige in Berlin; Hakenkreuze in Wismar und Freigericht und Helmstedt…

Rassismus

2. November 2022, Aurich: Zwei Männer geschlagen und getreten

Zwei 31 und 32 Jahre alte Männer sind bei Aurich von vier Unbekannten geschlagen und getreten worden. Zudem beleidigten die Täter die beiden Männer ausländerfeindlich, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

3. November 2022, Erfurt: Rassismus-Skandal beim Polizei-Sportverein

Boxtrainer Andranik Vardanyan (29) sagte dem Rassismus in seinem Verein den Kampf an – und bekam jetzt offenbar als Quittung selbst eins auf die Nase.

3. November 2022, Lüneburg: Frau rassistisch beleidigt und bedrängt

Die Polizei sucht im Fall eines mutmaßlichen rassistischen Übergriffs am Bahnhof in Lüneburg nach Zeugen. Der Bundespolizei Bremen zufolge hat ein etwa 35 Jahre alter Mann eine 22-jährige aus Syrien stammende Frau mit dem Ruf „raus aus Deutschland“ rassistisch beleidigt und bedrängt.

3. November 2022, Berlin: Prozess nach rassistischem Angriff auf Jugendliche

Der rassistische Angriff auf eine türkischstämmige Jugendliche in Berlin-Prenzlauer Berg kommt vor Gericht. Die Anklage wirft drei Frauen und drei Männern Beleidigung, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung vor.

4. November 2022, Meißen: Mann beleidigt Grundschüler in Meißen rassistisch

Ein 63-Jähriger Mann hat Grundschüler in Meißen rassistisch beleidigt und mit einem Krückstock bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, machte der Mann bei dem Vorfall am Mittwochmorgen einen alkoholisierten Eindruck. Der 63-Jährige konnte noch vor Ort gestellt werden. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet

5. November 2022, Braunschweig: Rassismus-Vorwurf gegen Führungskraft der Stadt Braunschweig

Ehemalige Angestellte berichtet: „Er sagte, man solle mich kopfüber über dem Bohlweg aufhängen und steinigen.“ Wie steht die Stadtverwaltung dazu?

5. November 2022, Bochum: Schiedsrichter bei Regionalliga-Spiel rassistisch beleidigt

Beim Spiel in der Regionalliga West am Samstag zwischen der SG Wattenscheid und Rot-Weiß Oberhausen (1:1) ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Wie die Wattenscheider am Sonntag mitteilten, hatte ein unbekannter Zuschauer den Schiedsrichter Noah Besong beim Verlassen des Spielfelds rassistisch beleidigt. Der Referee hat Strafanzeige erstattet, außerdem wurde ein Bericht an den Verband gefertigt.

5. November 2022, Assel (Niedersachsen): ​​Rassistische Beleidigungen überschatten Cuxhavener Sieg

Nicht gut gespielt, am Ende aber gewonnen. Der FC Eintracht Cuxhaven holt den nächsten Sieg in der Fußball-Bezirksliga. Die Freude darüber war groß, wurde aber durch üble Beleidigungen vom Spielfeldrand getrübt.

6. November 2022, Hamburg: Stephansplatz: 23-Jährige beleidigt und bedroht

Am U-Bahnhof Stephansplatz ist am Sonntagvormittag eine junge Frau angegriffen worden. Laut Polizei soll ein etwa 55 bis 60 Jahre alter Mann die Frau fremdenfeindlich beleidigt und mit dem Tode bedroht haben. Dabei drückte er die 23-Jährige auch gegen eine Wand. Nach der Attacke flüchtete der Mann. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

7. November 2022, Koblenz: Antisemitismus im Chat : Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Polizisten

Insgesamt sind mehr als 50 Gruppenmitglieder beschuldigt. Sie sollen sich antisemitisch, rassistisch und behindertenfeindlich geäußert haben.

8. November 2022, Berlin: Beleidigt, geschlagen und gebissen : Berliner AfD-Politiker wird angeklagt

Ein Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Mitte soll zwei Frauen erst rassistisch beleidigt haben, um sie dann auch körperlich zu attackieren. Nun wird er angeklagt.

8. November 2022, Herne (Nordrhein-Westfalen): Kein Praktikum mit Kopftuch? 14-Jährige wirft Herner Krankenhaus Rassismus vor

Das evangelische Krankenhaus in Herne verweigert einer 14-Jährigen ein Praktikum – wegen ihres Kopftuchs.

Rechtsextremismus

28. September 2018, Berlin: Neuköllner Rechtsextremist vor Gericht: Neonazis sollen mit Stühlen auf linke Kneipenbesucher eingeprügelt haben

Maurice P. soll an einer Auseinandersetzung zwischen Rechten und Linken im Berliner Schillerkiez beteiligt gewesen sein. Er steht zudem wegen eines Messerangriffs vor Gericht.

2. November 2022, Wismar: Unbekannte sprühen Hakenkreuze bei Wismarer Grundschule

Unbekannte beschmieren Sporthalle und Mauer mit Nazi-Symbolen. Der Schaden geht in den vierstelligen Bereich.

3. November 2022, Freigericht: Hakenkreuze auf Flüchtlingsunterkünfte in Freigericht

Kreis- und Gemeindespitze reagiert entsetzt auf erneute rechtsextreme Schmierereien

3. November 2022, Helmstedt: Hakenkreuz in Kirche gemalt und Feuer gelegt

Unbekannte haben in einer Kirche im Helmstedter Stadtgebiet Feuer gelegt. Die Täter zündeten nach Aufschluss der St.-Stephani-Kirche um 8 Uhr am Mittwochmorgen mehrere Broschürenstapel auf einem Tisch an, wie die Polizei mitteilte. Die Täter schmierten zudem ein Hakenkreuz auf den Fußboden und verrichteten ihre Notdurft.

3. November 2022, Rostock: Verfassungswidrige Parolen in Rostock: Staatsschutz ermittelt in mehreren Fällen

Die Rostocker Polizei ermittelt in der Hansestadt derzeit in mehreren Fällen von Fremdenfeindlichkeit. Auch der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion wurde eingeschaltet. Es geht um Rechtsextremismus und Attacken auf ukrainische Autos.

3. November 2022, St. Wendel: Rechtsradikale Symbole auf Friedens-Skulptur hinterlassen

Die Installation mit dem Titel „Chemin amuse, amusant“ im St. Wendeler Stadtpark wurde von Unbekannten mit Farbe beschmiert. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise.

5. November 2022, Berlin: Hitlergruß und rassistische Beleidigung: Heranwachsende in Berlin-Pankow mit Eisenstange angegriffen – drei Festnahmen

Zwei Tatverdächtige haben zwei 13- und 14-Jährige mit einer Eisenstange geschlagen und ihnen die Handys weggenommen. Vor der Polizei zeigten sie den Hitlergruß.

6. November 2022, Ellrich: Verfassungsfeindliche Symbole an Flüchtlingsunterkunft

Unbekannte Täter haben im Landkreis Nordhausen Graffiti mit verfassungsfeindlichen Symbolen an die Fassade einer Flüchtlingsunterkunft gesprüht. Bei der Tat in der Nacht zum Sonntag sei außerdem eine Fensterscheibe an dem Gebäude beschädigt worden, teilte die Polizei am Abend mit.

7. November 2022, Reinbek: AfD-nahe Stiftung tagt – Rangelei vor Schloss Reinbek

Mahnwache der Omas gegen rechts verläuft zunächst friedlich. Doch dann kommt es zu einem Zwischenfall mit einem Tagungsteilnehmer.

7. November 2022, Bremen: Neonazi zieht Messer und Pfefferspray

In einem Markt in der Bremer Neustadt provoziert gestern Abend ein Neonazi mit extrem rechten und rassistischen Symbolen die KundInnen. Darauf angesprochen zieht der Täter Messer und Pfefferspray. Nach Intervention verlässt der Täter mit „Hitlergruß“ das Geschäft.

8. November 2022, Rostock: Denkmal für NSU-Opfer Turgut mit Farbe beschmiert

Unbekannte haben das Denkmal für den am 25. Februar 2004 in Rostock von Rechtsextremisten des NSU ermordeten Mehmet Turgut mit Farbe beschmiert. Auf beiden Bänken des Denkmals seien unleserliche Schriftzüge in schwarzer Farbe und auf einer Bank auch in der Farbe Lila angebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

8. November 2022, Chemnitz: „Freie Sachsen“-Chef Kohlmann wegen Volksverhetzung verurteilt

Der Chef von „Freie Sachsen“ und Gründer von „Pro Chemnitz“, Martin Kohlmann (45), stand am Dienstag vor dem Amtsgericht Chemnitz – jedoch nicht in seiner Funktion als Rechtsanwalt, sondern als Angeklagter. Der rechtsextreme Politiker wurde wegen Volksverhetzung verurteilt.

8. November 2022, Hannover: Staatsschutz ermittelt nach Schüssen an Flüchtlingsheim

Traumatisierendes Erlebnis für Flüchtlinge in Niedersachsen: Ein Mann soll vor ihrer Unterkunft geschossen haben. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Queerfeindlichkeit

7. November 2022, Berlin: Eine Woche nach AfD-Protest gegen Kita-Projekt: Beratungsstelle für queere Menschen in Berlin-Schöneberg mit Eiern beworfen

Das Beratungszentrum wurde am Montag mit Eiern beworfen. In der Mitteilung des Verbands hieß es, sie ließen sich nicht einschüchtern und würden ihre Arbeit fortsetzen.

Querdenken

2. November 2022, Stuttgart: Querdenker-Sprecherin beschimpft in Stuttgart Jugendliche, die kritische Fragen stellen

Die Querdenker-Initiative veranstaltete eine Mahnwache in Stuttgart. Jugendliche, die dort vor Ort waren, wurden von einer Rednerin beleidigt. Im Netz zeigen sich die User fassungslos.

4. November 2022, Bruchsal: Aufkleber-Aktion: Bruchsaler Kinderarzt gerät ins Visier von mutmaßlichen Impfgegnern

Mutmaßliche Impfgegner machen wieder mobil. Aufkleber des bekannten Bruchsaler Kinderarztes Bernhard Zehe sind in der ganzen Südstadt verteilt. Warum jetzt ermittelt wird.

4. November 2022, Poing: „Querdenker“ verharmlosen Holocaust

Zuletzt war es ruhig geworden um die Poinger „Querdenker“, weg waren sie jedoch nie. Nun fallen sie mit neuen Vergleichen aus der NS-Zeit auf.