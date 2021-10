Rechtsrock Liste rechtsextremer Bands aus dem Ausland (International)

Neonazi-Festival 2019 in Themar

Im Folgenden finden Sie eine Liste extrem rechter Musik aus dem Ausland (Stand: 10/2021). Es wurden extrem rechte Bands, Liedermacher:innen und Rapper:innen berücksichtigt, die in den vergangenen Jahren durch gehäufte Auftritte und professionelle Tonträger-Veröffentlichungen in Erscheinung getreten sind. Bands mit einem Stern haben die Musikszene in einer gewissen Form geprägt, aber ihre Tätigkeit beendet (z.B. durch bewusste Entscheidung oder durch Tod einzelner Musiker:innen). Die Liste besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll Jugendlichen, Lehrer:innen, Eltern und Sozialpädagog:innen eine Orientierung bieten, um die Musik der extremen Rechten erkennen zu können.

Hinweis: Rechtsrock ist besonders stark in der Bundesrepublik Deutschland vertreten. Eine Liste extrem rechter Musik aus Deutschland finden Sie hier .

A

Acciaio Vincente (Band, Italien)

Ad Hominem (Band, Frankreich)

Aggro Knuckle (Band, Japan)

Aktion T4 (Band, Frankreich/Schweden)

Amok (Band, Schweiz)

Archívum (Band, Ungarn)

B

Baise Ma Hache (Band, Frankreich)

Bandeira de Combate (Band, Brasilien)

Blue Eyed Devils (Band, USA)

Bound for Glory (Band, Großbritannien)

Brigada Totenkopf (Band, Spanien)

Bronson (Band, Italien)

Brutal Attack (Band, Großbritannien)

Burzum (Band, Norwegen)

C

Code 291 (Band, Schweden)

D

Dark Fury (Band, Polen)

Daspo (Band, Italien)

Defender (Band, Griechenland)

Der Stürmer (Band, Griechenland)

E

Erschießungskommando (Band, Deutschland/Schweiz)

Estirpe Imperial* (Band, Spanien)

F

Féhér Törvény (Band, Ungarn)

Flatlander (Liedermacher; Niederlande)

Fortress (Band, Australien)

Frakass (Band, Frankreich)

Frangar (Band, Italien)

G

Gesta Bellica (Band, Italien)

Goatmoon (Band, Finnland)

Grand Belial’s Key (Band, USA)

Graveland (Band, Polen)

Green Arrows (Band, Italien)

H

H8Machine (Band, USA)

Honor* (Band, Polen)

Hundriver (Band, Ungarn)

I

Ian Stuart Donaldson*; Sänger von Skrewdriver* (Liedermacher, Großbritannien)

Irreductibles (Band, Spanien)

K

Katastrof (Band, Italien)

Ken McLellan; Sänger von Brutal Attack (Liedermacher, Großbritannien)

Kevin aka Kevin Gutmann, Sänger von Amok (Liedermacher, Schweiz)

Kirchenbrand (Band, Österreich)

Kolovrat (Band, Russland)

Krátky Proces (Band, Slowakei)

Kristallnacht (Band, Frankreich)

L

Lanz (Band, Deutschland/Chile)

Last Chance (Band, Spanien)

Legion S (Band, Tschechien)

Legion Twierdzy Wrocław / LTW (Band, Polen)

Legittima Offesa (Band, Italien)

Leibstandarte (Band, Griechenland)

Lemovice (Band, Frankreich)

M

M8nl8th (Band, Russland/Ukraine)

March or Die (Band, Großbritannien)

Max Resist (Band, USA)

Mistreat (Band, Finnland)

Moon Man (Rap, USA)

N

Natural Born Masters (Band, Japan)

No Remorse* (Band, Großbritannien)

No Surrender (Band, Griechenland)

O

Obłęd (Band, Polen)

Odwet 88 (Band, Polen)

Old Firm (Band, Slowakei)

Orgullo Nacional (Band, Kolumbien)

Orgullo Sur (Band, Chile)

P

Peste Noire (Band, Frankreich)

Preserve White Aryans / PWA (Band, Estland)

R

Razors Edge (Band, Großbritannien)

Ressiduo (Band, Kolumbien)

Revalers (Band, Estland)

S

Schutzstaffel (Band, Brasilien)

Skrewdriver* (Band, Großbritannien)

Sniper (Band, Finnland)

Snöfrid (Band, Schweden)

Sokyra Peruna (Band, Ukraine)

SPQR (Band, Italien)

Squadron (Band, Großbritannien)

Stigger; aka Steve Calladine, Gitarrist von Skrewdriver* (Liedermacher, Großbritannien)

Strong Crowd (Band, Japan)

T

Terrorsphära (Band, Deutschland/Österreich)

The White Gigolos (Band, Ungarn)

Thompson (Band, Kroatien)

Thumbscrew (Band, Spanien)

Todesstrafe (Band, Italien)

Treueorden (Band, Deutschland/Schweiz)

U

Ultima Frontiera (Band, Italien)

Ultima Thule (Band, Schweden)

V

Vargr I Veum (Band, Schweiz)

Vérszerzödés (Band, Ungarn)

W

Warlord (Band, Großbritannien)

Whitelaw (Band, Großbritannien)

Z

ZetaZeroAlfa (Band, Italien)

Zurzir (Band, Brasilien)