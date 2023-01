Andrew Tate Vom Antifeminismus-Star zum Häftling in Rumänien

Kurz vor dem Jahreswechsel wurde Andrew Tate in Rumänien wegen Verdachts auf Menschenhandel verhaftet. Mindestens 30 Tage bleibt der Vergewaltigungs-Apologet in Haft.

Andrew Tate wird am 29. Dezember 2022 in seinem Haus in einem Vorort von Bukarest verhaftet.

Am 29. Dezember 2022 wurde Andrew Tate auf Anordnung der rumänischen Sonderstaatsanwaltschaft für organisierte Kriminalität und Terrorismus zusammen mit seinem Bruder Tristan und zwei weiteren Verdächtigen in seiner Villa in einem Vorort von Bukarest verhaftet. Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um den Verdacht auf Menschenhandel, Vergewaltigung und organisierte Kriminalität.

Die rumänische Polizei meldet, dass insgesamt fünf Anwesen durchsucht wurden. Zu den Verhafteten gehören auch Georgina N. und Luana R. N. ist offenbar Tates Partnerin, R. seine Assistentin und ehemalige Polizistin. Die beiden Frauen befinden sich wieder auf freiem Fuß. Die Lage für Tate sieht allerdings düsterer aus. Mindestens 30 Tage bleibt der antifeministische Influencer im Knast. Sollten die Ermittlungen bis dahin nicht abgeschlossen sein, könnte die U-Haft auch noch länger dauern.

Die rumänische Polizei veröffentlichte mittlerweile ein Video, in dem zu sehen ist, wie eine der Villen gestürmt wird. Zu sehen sind Schusswaffen und mehrere Messer, dazu Bargeld und merkwürdige Einrichtungsdetails, wie ein mit Dollarscheinen beklebter Gorilla. Verpixelt wird im Video auch Tates Fuhrpark gezeigt. Nur wenige Tage vor der Verhaftung war der Anlass für die öffentliche Demütigung Tates, ausgerechnet durch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. In einem Tweet prahlte der 36-Jährige mit seinen 33 Autos und fragte Thunberg nach ihrer E-Mail-Adresse, um ihr detaillierte Auskunft über die Emissionen seiner Luxuskarossen zu senden (233.000 Likes).

Thunberg reagierte prompt auf den professionellen Internettroll und antwortete: „yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com“ (3,9 Millionen Likes). Nachdem Tate sich mit anderen Männerrechtsaktivisten auf Twitter darüber austauschte, wie lange es dauern würde, bis er Sex mit der damals 19-Jährigen haben würde, veröffentlichte er ein Antwortvideo. Thunbergs Witz schien der Vergewaltigungsfan nicht ganz verstanden zu haben. Er schwadronierte im Bademantel und Zigarre rauchend darüber, ob Thunberg einen Penis habe oder nicht. Im Video lässt sich Tate zwei Pizzaschachteln anreichen. Nach seiner Verhaftung spekulierte das Internet darüber, ob es diese Pizzaschachteln gewesen seien, die Tates Aufenthaltsort an die Behörden verraten hätte. Die rumänische Polizei dementierte, sagte aber, dass sie die Social-Media-Kanäle des Antifeministen im Visier habe.

Tatsächlich ermitteln die rumänischen Behörden schon seit April 2022 gegen die Tates. Schon damals wurde eine Villa in Bukarest durchsucht, nachdem die US-Botschaft einen Tipp erhalten hatte, nachdem eine 21-jährige US-Bürgerin in dem Haus festgehalten würde. Die Brüder wurden vernommen und wieder freigelassen, doch die Ermittlungen gingen weiter. In einem Statement nach der Verhaftung im Dezember heißt es, Tate und seine Kompliz*innen hätten eine kriminelle Vereinigung gebildet. Die Brüder hätten Frauen vorgegaukelt, sie heiraten oder mit ihnen zusammenleben zu wollen. Danach hätten sie die Opfer mit physischer und psychischer Gewalt gezwungen, Pornovideos zu drehen. Der Begriff dafür ist „Grooming“ – etwas, was die rechtsoffene Szene rund um den Influencer sonst am liebsten linken, queeren oder liberalen Aktivist*innen vorwirft. Bisher sollen sechs Opfer identifiziert worden sein. Außerdem steht auch noch der Vorwurf einer Vergewaltigung im März 2022 im Raum. Dabei bleibt aber unklar, welche der beiden Brüder beschuldigt wird.

Tates Twitteraccount – ursprünglich 2017 gesperrt und seit der Übernahme durch Elon Musk wieder aktiviert – ist weiterhin online. Neben Retweets von Solidaritätsbekundungen seiner Fans, twittert der Account banale Selbstoptimierungs-Aphorismen, aber scheint auch Bezug auf die Verhaftung zu nehmen. Zentral in Tates „Philosophie“ ist die „Matrix“. Basierend auf der Filmreihe mit Keanu Reeves erklärt der Influencer seinen Fans die Welt. Laut diesem Narrativ, das auch in der Alt-Right verbreitet ist, dominieren Medien, Politik und linke Aktivist*innen den Diskurs, um Männer zu unterdrücken. Diese Erkenntnis kostet die zum großen Teil minderjährigen Abonnenten seiner „Hustler Academy“ 49,99 US-Dollar pro Monat. Der zweijährige Gesamtkurs schlägt mit 1.176 US-Dollar zu Buche. Abonnenten haben Zugriff auf einen Discord-Server, über den der selbsternannte „Top G“ seine Weisheiten an den Mann bringt. Damit haben die Brüder offenbar Millionen verdient.

Bekannt wurde Tate vor allem durch TikTok. Mehr als 11 Millionen Fans hatte der Influencer auf der Plattform, bevor ein Account im August 2022 gesperrt wurde. Vorher hatte er bereits seinen Facebook- und seinen Instagram-Account verloren. Seine Videos auf der Plattform wurden mehr als 11 Milliarden mal gestreamt. Das liegt auch daran, dass Tates Geschäftsmodell und offenbar auch die Hauptlehre seiner „Academy“ darin bestehen, seine Follower dazu aufrufen, seine Inhalte so oft wie möglich zu teilen und damit die Algorithmen der Plattform auszunutzen.

Seine Videos und andere Inhalte scheinen den Verdacht der rumänischen Behörden zu bestätigen. Laut Tates Verlautbarungen gehören Frauen höchstens in die Küche und sind Eigentum ihres Mannes. Vergewaltigungsopfer tragen laut Tate immer eine Mitschuld. Er selbst date nur Frauen zwischen 18 und 19, weil er diese besser beeinflussen könne. In Videos spricht der Ex-Kampfsportler darüber, wie er Frauen würgt und schlägt, wie er ihr Eigentum zerstört und sie daran hindert, ihn wieder zu verlassen. Eine Frau, die ihm vorgeworfen hatte, sie zu betrügen, bedrohte er eigenen Angaben nach mit einer Machete, griff ihr ins Gesicht und drückte ihr den Hals zu. In einem anderen Video bezeichnete er eine Ex-Freundin, die er geschlagen haben soll, als „dumme Hure“.

Tate, eigentlich Brite, lebt seit fünf Jahren in Rumänien. Das Vereinigte Königreich hatte er nach Ermittlungen wegen Vergewaltigung verlassen. Ironie des Schicksals: Damals hatte er sich noch abfällig über die rumänischen Behörden geäußert und Korruption vermutet, die sein Leben in Rumänien erleichtern würde. Der Frauenschläger ist gut mit mehreren Persönlichkeiten der extremen Rechten in Großbritannien und den USA befreundet, darunter Stephen Yaxley-Lennon – ein Neonazi-Aktivist, der unter dem Namen Tommy Robinson bekannt ist –, dem Brexit-Campaigner Nigel Farage und dem bankrotten Verschwörungsguru Alex Jones.