Antisemitismus in Köln Eine Chronik antisemitischer Vorfälle

Köln, im August 2021: Ein junger Mann mit Kippa wird in der Kölner Innenstand von einer Gruppe junger Männer angegriffen und schwer verletzt. Dieser antisemitische Angriff bringt Köln in die bundesweiten Schlagzeilen. Es folgen Erklärungen aus Politik und Zivilgesellschaft; eine kleine Gruppe Antifaschist*innen folgt am 29.8.2021 dem Aufruf der Antifa CGN zu einer Kundgebung „Gegen jeden Antisemitismus“. Ansonsten feiert sich Köln mit der „Shalömchen Bahn“ der KVB und diversen Veranstaltungen zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Köln“. Dies bietet den Anlass für eine kleine Chronik antisemitischer Übergriffe im liberalen und weltoffenen Köln – eine ähnliche Chronik, bezogen auf rassistische, antiziganistische und schwulenfeindliche Übergriffe oder Übergriffe auf Wohnungslose würde zeigen: das Kölsche Wohlfühlgefühl von dem weltoffenen Miteinander ist vor allem eines: Ein Gefühl!