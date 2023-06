Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

27. Mai 2023

Hamburg: Hitler-Fan ohne Waffenschein schießt auf schwangere Frau

Ein 48-Jähriger, der offenbar Nazi-Devotionalien, wie Hitler-Bild und SS-Runen zu Hause hat, soll in Hamburg auf eine schwangere 24-jährige in Deutschland geborene Frau pakistanischer Abstammung geschossen haben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kreuzberg: Rassistischer Angriff am U-Bahnhof

Ein 27-Jähriger wird am Kottbusser Tor von fünf Männern aus rassistischen Motivgründen angegriffen. Die Täter ergreifen die Flucht.

CSD Hannover: Junger Transmann krankenhausreif geprügelt

Ein 17-jähriger Transmann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Jugendliche war am Samstag mit drei Freunden auf dem Rückweg vom CSD. Vor dem Hauptbahnhof beschimpften zwei Unbekannte die Gruppe mit queerfeindlichen Äußerungen. Dann schlugen sie einen 18-jährigen nicht-binären Menschen. Bei dem Versuch, die Situation zu entschärfen, wurde auch der 17-Jährige geschlagen und zu Boden gestoßen. Die Täter traten ihm mehrmals gegen den Kopf und flüchteten dann.

Bremen: FC Teutonia: Spieler rassistisch beleidigt

Der FC Teutonia hat ein Spiel in der Regionalliga abgebrochen, weil ein Spieler vom Gegner rassistisch beleidigt worden sei. Das Sportgericht wertet das Spiel mit 0:5 – gegen Teutonia.

Übergriffe in München: Rassistische Attacken in der S-Bahn und am Hauptbahnhof

Die Bundespolizei nimmt am Pfingstwochenende zwei Männer fest, die Frauen rassistisch beleidigt und sexuell bedrängt haben sollen.

28. Mai 2023

Hamburg: Busfahrer beleidigt zwei Mädchen rassistisch

Der Busfahrer soll den Mädchen unter anderem den Hitlergruß gezeigt haben.

Hakenkreuze und Runen: Leipziger Polizei registriert gehäuft verfassungsfeindliche Symbolik

Zwischen Freitag und Sonntag sind in Leipzig und Umgebung mehrere Schmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen aufgefallen. Wie eine Polizeisprecherin erklärt, sei die Zahl der Fälle ungewöhnlich hoch.

30. Mai 2023

Dresden: Mann attackiert und beleidigt Frau rassistisch

Bei einem Streit soll ein Mann in Dresden eine 26-Jährige körperlich angegriffen und rassistisch beschimpft haben.

Berlin-Kreuzberg: Transfeindlicher Angriff

In Kreuzberg kam es am Dienstag zu einer Auseinandersetzung, nachdem ein Passant eine trans Frau beleidigt hatte. Ihr Begleiter schritt ein und wurde selbst verletzt.

01. Juni 2023

Straubing: Ermittlungen wegen rechtsextremer Hassrede in Chatgruppen

Rund 390.000 Dateien mit überwiegend rechtsradikalem Hintergrund haben Ermittler auf dem Handy eines 33 Jahre alten Mannes aus dem Landkreis Straubing-Bogen entdeckt. Eigentlich hatte die Staatsanwaltschaft Regensburg 2021 in einem Sammelverfahren wegen Verdachts auf Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- und jugendpornografischer Inhalte ermittelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Stattdessen seien Beamte auf die sogenannten Hassrede-Dateien in dem Mobiltelefon des 33-Jährigen gestoßen.