Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

15. Mai 2024

Schüler zeigen Hitlergruß bei Reise nach Auschwitz

Auf eine Bildungsreise zum Konzentrationslager Auschwitz posieren zwei Schüler mit dem Hitlergruß auf einem Foto und teilen dies in sozialen Medien. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Ermittlungen gegen Putin-Fan nach Demo-Ansprache

Wegen des Sieges gegen Nazi-Deutschland vor 78 Jahren auf die Straße gehen und diesen Tag feiern, aber gleichzeitig selbst ein Antisemit und Rassist sein. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick wie ein Widerspruch.

Hitler-Skandal bei der Bahn in Österreich

In Österreich wird ein Zug während der Fahrt mit einer Hitler-Rede beschallt. Die Empörung ist groß, doch ein Einzelfall ist es nicht.

16. Mai 2024

Rechtsextremes Attentat in Österreich durch Zufall verhindert

Ein Anhänger der „Identitären Bewegung“ soll einen Bombenanschlag auf ein Fest in Wien im Herbst 2021 geplant haben. Der Vorgang wurde erst jetzt bekannt.

Sechs Neuntklässler von Schule verwiesen nach „Hitlergruß“ in Auschwitz

Die Schule reagierte auf den Nazi-Eklat während einer Bildungsreise. Auch der Staatsschutz ermittelt gegen die Neuntklässler.

19. Mai 2024

Studentenverbindungen: Hitlergruß am Herrenklo

Zum Coburger Convent, einem Zusammenschluss schlagender Studentenverbindungen, gehören auch viele Juristen. Einer soll einem Verbindungsbruder auf der Toilette ein „Heil Hitler“ entgegengeschmettert haben. Manche im Verband zeigen sich entsetzt, doch die Justiz wollen sie draußen halten.

Verfassungsschutz: Neonazi-Propaganda bei Karl-May-Spielen

Jugendorganisation der NPD verteilte Flugblätter am Kalkberg. Verfassungsschutz berichtet über Extremismus im Kreis Segeberg.

Antisemitismus

15. Mai 2024

„Mitten in der Gesellschaft zu finden“: Antisemitismus ist in Deutschland laut Bericht Alltag

Jüdinnen und Juden in Deutschland leben mit Anfeindungen und Gewalt. Viele leben ihren Glauben zurückgezogen, schildert die Otto-Brenner-Stiftung.

18. Mai 2024

Dokumentationsstelle: 79 antisemitische Vorfälle im Norden

Die landesweite Informations- und Dokumentationsstelle Antisemitismus in Schleswig-Holstein (Lida-SH) hat für das vergangene Jahr 79 Vorfälle dokumentiert. 2021 waren 70 Vorfälle erfasst worden. “Sowohl die Struktur der von uns dokumentierten Vorfälle als auch die Einschätzungen aus unserem landesweiten Netzwerk verweisen sehr deutlich auf ein immenses Dunkelfeld antisemitischer Vorfälle”, sagte der Leiter der Dokumentationsstelle, Joshua Vogel.

Rassismus

12. Mai 2023

Rassismus im Bundestag? Grünen-Politikerin schaltet Ältestenrat ein

Die Grünen-Abgeordnete Lamya Kaddor sieht sich als Zielscheibe von Rassismus im Bundestag. Ein AfD-Politiker habe sie ermahnt, nicht mit vollem Mund zu sprechen – und dann einen Begriff benutzt, mit dem Neurechte Stimmung gegen Muslime machen.

15. Mai 2023

33-Jähriger pöbelt rassistisch in der Straßenbahn und zeigt Hitlergruß

Am Freitagnachmittag hat ein 33-Jähriger in einer Straßenbahn in Neustadt einen Mann aufgrund von dessen Hautfarbe rassistisch beleidigt. Beim Aussteigen zeigte er den Hitlergruß.

Aus Rassismus zugeschlagen – ergibt höhere Strafe

Fast drei Jahre ist es her, dass in Erfurt drei Männer aus Guinea überfallen und zusammengeschlagen wurden. Jetzt hat das Landgericht Erfurt ein Urteil gesprochen und eine besondere Regelung des Strafrechts genutzt.

16. Mai 2023

Mann in Leipziger Straßenbahn rassistisch beleidigt und attackiert

Bereits am 2. April 2023 ereignete sich in einer Leipziger Straßenbahn ein rassistischer Übergriff auf einen 55-jährigen Mann.