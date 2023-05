Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

06. Mai 2023

In Ferienlager in Brandenburg: Alkoholisierte und „teils vermummte“ Jugendliche bedrohen Schüler rassistisch – Staatsschutz ermittelt

Berliner Schüler*innen wollten sich am Frauensee in der Gemeinde Heidesee auf eine Prüfung vorbereiten. Jugendliche aus der Region sollen sie bedroht haben. Es fielen islamfeindliche Äußerungen.

09. Mai 2023

Rechtsextremismus an Schulen: Brandenburg ist überall

Nach einem Brandbrief von Lehrkräften werden immer mehr rechtsextreme Vorfälle an Schulen bekannt. Keine Überraschung, sagen Expert:innen.

Hakenkreuz Schmiererei am Einheitsdenkmal in Wanzleben

Das Denkmal für die deutsche Wiedervereinigung und eine Plakette mit den ukrainischen Nationalfarben sind in Wanzleben mit verbotenen Symbolen beschmiert worden. Dabei handelt es sich um ein seitenverkehrtes „Z“ und ein Hakenkreuz. Mit den Umständen der Aktion wird sich der Staatsschutz befassen.

Höchststand rechter Gewalt: „Die Zahlen müssen der Weckruf sein“

Neuer Höchststand der politisch motivierter Kriminalität: Mit knapp 23.500 Straftaten ist der rechts motivierte Bereich der Größte, getoppt nur von nicht-zuzuordnen, hierunter fallen unter anderem Straftaten aus dem Milieu der Coronaleugner und Reichsbürger. „Die Zahlen müssen der Weckruf sein“, fordert die Amadeu Antonio Stiftung.

Rassismus

05. Mai 2023

Berlin: Frau in Bus rassistisch angegriffen und beleidigt

Eine Frau ist in einem Berliner Linienbus nach Angaben der Polizei angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Die 39-Jährige war demnach am Morgen gegen 5.50 Uhr im Stadtteil Wedding mit der Linie 283 in Richtung Steglitz unterwegs. Im Bus wurde sie von einem bisher unbekannten Mann zunächst rassistisch beleidigt, der ihr zudem anschließend mehrfach mit der Faust gegen den Kopf schlug.

06. Mai 2023

Rassistische Beleidigung auf der Sonnenallee

Auf der Sonnenallee wurde eine Frau von einem 48-jährigen Mann sexistisch belästigt. Ein 25-jähriger Mann und seine Freundin schritten ein, woraufhin der jüngere Mann von dem älteren Mann gegen den Brustkorb geschlagen und rassistisch beleidigt wurde.

Rassistischer Böller-Angriff in Hoyerswerda

Ausgerechnet bei einer Veranstaltung zu den rassistischen Progromen in Hoyerswerda 1991 kam es am Wochenende zu einem Angriff auf nicht-weiße Menschen.

08. Mai 2023

Nach rassistischen Beleidigungen: Blumenladen-Besitzerin in Berlin-Reinickendorf angegriffen

Ein Mann beleidigte am Montagmorgen eine Blumenladen-Besitzerin, trat gegen die Auslagen und hob nach Beschimpfungen den rechten Arm. Der Staatsschutz ermittelt.

09. Mai 2023

Co-Trainer beleidigt Spieler rassistisch: Erst Rot, dann Spielabbruch beim U17-Match in Landau

Weil der Co-Trainer des FSV Landau im Spiel gegen den SSV Eggenfelden einen Rottaler Spieler rassistisch beleidigt hat, verwies die Schiedsrichterin vom TSV Frontenhausen den Übungsleiter nach zehn Spielminuten beim Stand von 0:0 mit Roter Karte des Feldes. Nach Eingang aller Stellungnahmen wird sich das Bezirks-Jugendsportgericht mit dem Vorfall beschäftigen.

Antisemitismus

07. Mai 2023

Prügelei am Sowjet-Ehrenmal: Verletzt und antisemitisch beleidigt

Bei einer Prügelei am sowjetischen Ehrenmal in Berlin-Tiergarten ist ein 45-jähriger Mann verletzt und antisemitisch beleidigt worden. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am Sonntagnachmittag mit einem 47-Jährigen am Denkmal in Streit und dann auch in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Hintergrund soll der russische Angriffskrieg in der Ukraine gewesen sein.

10. Mai 2023

„Juden in den Ofen“: Briefkasten des Zentrums für Sozialforschung in Halle antisemitisch und volksverhetzend beschmiert

Durch bislang noch unbekannte Täter wurde in Halle (Saale) ein laminierter Wegweiser zu einem Seminar für Judaistik/ Jüdische Studien auf einer Briefkastenanlage antisemitisch beschmiert. Nach Informationen von „dubisthalle.de“ stand „Juden in den Ofen“ angeschrieben. Wer den Wegweiser beschrieben hat, ist bisher noch nicht bekannt. In unmittelbarer Tatortnähe befindet sich eine Synagogen-Gedenkstätte.

Frauen- / Queer-/Trans-, Homofeindlichkeit

09. Mai 2023

Zahlen zu frauenfeindlicher und transfeindlicher Gewalt: Was der Bund nicht zählt, ist trotzdem da

Rechtsextreme hassen Feministinnen, bedrohen sie, rufen zu Gewalt auf. Aber wie oft spielt Misogynie bei rechtsextremen Gewalttaten als Motivation eine Rolle? Eine kleine Anfrage an die Bundesregierung zeigt: Niemand weiß es. Trotz neuer Kategorien.

Antiziganismus

11. Mai 2023

Hohe Dunkelziffer: Sprunghafter Anstieg antiziganistischer Straftaten

Die Zahl antiziganistischer Straftaten sind um ein Drittel angestiegen. Die Meldestelle geht von einer noch höheren Dunkelziffer aus. Der Bundesbeauftragte Daimagüler ist besorgt. Rassistische Stereotype seien tief verankert. Er fordert Schulung von Polizei und Justiz.