Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Antisemitismus

27. Oktober 2022, Erfurt: Gruppe singt antisemitische Lieder vor einem Wohnhaus in Erfurt

Vor einem Wohnhaus in der Stollbergstraße in Erfurt-Ilversgehofen hat am Donnerstagabend eine größere Personengruppe Lieder mit antisemitischen Inhalten gesungen. Wie die Polizei mitteilt, wählten mehrere Anwohner den Notruf.

28. Oktober 2022, Köln: Angriff auf Mann mit Kippa in Köln: Staatsschutz ermittelt

Nach einem Angriff auf einen Kippaträger in der Kölner Innenstadt hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Einer von zwei Tatverdächtigen, ein 25-jähriger Mann, wurde nach dem Vorfall am Freitagabend festgenommen und am nächsten Morgen wieder entlassen, wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte.

29. Oktober 2022, Buchenwald: Hakenkreuz-Schmierereien an KZ-Gedenkstätte

Unbekannte haben Hakenkreuze und andere rechtsextreme Symbole auf mehrere Schilder an der Gedenkstätte Buchenwald gemalt.

29. Oktober 2022, Halle (Saale): Männer singen antisemitische Lieder am Reileck

Erst haben sie laut gesungen, dann kam die Polizei. Für ihre Lieder müssen die Männer sich nun verantworten.

02. November 2022, Stuttgart: Antisemitismus-Vorwürfe: Europäischer Dramatikerpreis in Stuttgart wird nicht verliehen

Das Schauspiel Stuttgart hat die hochdotierte Auszeichnung für die Autorin Britin Caryl Churchill zurückgenommen. Zuvor hatte es scharfe Kritik an der Entscheidung gegeben.

Rassismus

28. Oktober 2022, Hamburg: Rassistisch motivierte Beleidigungen in Hamburger S-Bahn schockieren die Stadt

Nach den üblen rassistischen Beleidigungen eines Mannes, der am Mittwochabend (26.10.) dabei in einer Hamburger S-Bahn gefilmt wurde, ermittelt nun die Staatsschutzabteilung im Landeskriminalamt.

28. Oktober 2022, Wismar: Wonnemar-Betreiber weist Rassismus-Vorwürfe zurück

In Wismar sollen vier Frauen wegen ihrer Kleidung aus dem Spaßbad Wonnemar geflogen sein. Die Frauen muslimischen Glaubens hatten lange Badeanzüge getragen. Die Bürgerschaft in Wismar will nun einen Migrationsbeirat einrichten.

29. Oktober 2022, München: Rassistischer Übergriff in am Scheidplatz in Schwabing ‒ Mann schlägt Frau zu Boden

Am Scheidplatz hat ein Mann eine Frau rassistisch beleidigt und angegriffen. Als die 26-Jährige weitergehen wollte, folgte ihr der 32-Jährige und schlug sie zu Boden.

29. Oktober 2022, Berlin: Rassismus-Angriff in der U6: Gesuchter stellt sich

Am 23. März 2021 beleidigte ein Mann eine Mitfahrende in der U-Bahn zunächst rassistisch und schlug ihr dann zweimal ins Gesicht.

29. Oktober 2022, Kirchbierlingen: Spielabbruch: Rassismus-Eklat in der Verbandsliga

23 Grad und traumhaftes Herbstwetter. Alles schien angerichtet für ein tolles Spiel am Samstag zwischen zwei Teams, die sich Einiges vorgenommen hatten. Doch leider sollte der Sport an diesem Tage in den Hintergrund rücken.

31. Oktober 2022, Berlin: Brandanschlag auf Café in Lichterfelde

Die Betreiber eines Frühstückscafés in Berlin-Lichterfelde sind in der Nacht zu Montag Opfer eines mutmaßlich rassistischen Brandanschlags geworden.

31. Oktober 2022, Dresden: Mann zeigt Hitlergruß in Dresdner Straßenbahn

Ein Mann soll in einer Dresdner Straßenbahn den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Der Unbekannte sei in der Nacht zum Montag an der Haltestelle Straßburger Platz in eine Straßenbahn der Linie 4 eingestiegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut Zeugenaussagen habe der Mann außerdem rassistische Parolen skandiert.

Rechtsextremismus

28. Oktober 2022, Bautzen: Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung auf geplante Asylunterkunft

Auf das als Asylunterkunft geplante Spreehotel in Bautzen ist offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. Ob es einen Zusammenhang mit einer Protestveranstaltung der AfD in dieser Woche vor der Unterkunft gibt, ist derzeit noch offen.

30. Oktober 2022, Rostock: „Bewohner sehr verängstigt“: Hakenkreuze an Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge gesprüht

Offenbar rechtsextremer Vorfall in Rostock: Am Sonntagmorgen wurden an einer Unterkunft für Geflüchtete zwei Hakenkreuze entdeckt.

31. Oktober 2022, Großzössen: Unbekannte werfen Pyrotechnik auf Flüchtlingsunterkunft in Großzössen

Die Gemeinschaftsunterkunft in Großzössen wurde in der Nacht zum Montag mit Pyrotechnik beworfen. Der Landkreis Leipzig nutzt die ehemalige Berufsschule am Rande von Lobstädt zur Unterbringung von Flüchtlingen

31. Oktober 2022, Zwickau: Erst Beleidigungen, dann Schläge und Tritte: Gruppe attackiert jungen Mann in Zwickau

Am frühen Montagmorgen ist ein Syrer (30) in Zwickau von einer Gruppe erst beleidigt und dann angegriffen worden. Dabei fielen auch Naziparolen.

Queerfeindlichkeit

28. Oktober 2022, Berlin: Nicht sicher in der Regenbogenstadt

Angriff gegen queeren Jugendtreff in Neukölln untermauert Senats-Bericht zur Zunahme queerfeindlicher Gewalt

29. Oktober 2022, Berlin: Protest gegen queerfeindliche Kundgebung der AfD-Jugend

In Berlin hat die Junge Alternative gegen das geplante Wohnprojekt einer Beratung für Homosexuelle demonstriert. Ihr Protest bliebt nicht unbeantwortet. Eine Gegen­demonstration mit über 300 Teilnehmern und Teilnehmerinnen stellte sich den Mitgliedern der AfD-Jugend gegenüber.