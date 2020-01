Chronik rechtsextremer und rassistischer Gewalt im Januar 2020

17.01.2020

München: Neonazis beschmieren CSU-Büro

Er setzt sich für ein liberales, tolerantes und weltoffenes München ein. Das macht den CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Pilsinger offenbar nun zum Ziel Rechtsradikaler. In der Nacht zum Donnerstag beschmierten Unbekannte die Fenster seines Bürgerbüros an der Verdistraße. Nicht die erste Attacke aus der rechten Szene.

https://www.idowa.de/inhalt.muenchen-neonazis-beschmieren-csu-buero.f8942f36-8c77-4785-a6ca-68f205852734.html

„Essen stellt sich quer“ beklagt erneuten Angriff von Rechts

Nach der Attacke auf den ehemaligen Sprecher wurde das Bündnis-Büro mit rechtsradikalen Aufklebern verunziert. Staatsschutz ist eingeschaltet.

https://www.waz.de/staedte/essen/essen-stellt-sich-quer-beklagt-erneuten-angriff-von-rechts-id228156351.html

20.01.2020

Antisemitismus-Vorfall bei Fahrbereitschaft des Kanzleramts

Dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, ist ein Vorfall in der Fahrbereitschaft des Kanzleramtes gemeldet worden. Laut „Bild am Sonntag“ wandte sich vor einem Jahr ein aus dem Libanon stammender Mann jüdischen Glaubens an Klein. Er berichtete ihm, mehrere Kollegen in der Fahrbereitschaft hätten ihn unter anderem als „Judensau“ und „Kanake“ bezeichnet. Kleins Sprecherin bestätigte den Vorgang. Welche Konsequenzen im Kanzleramt gezogen wurden, ist dem Bericht zufolge offen. Der Betroffene soll nicht mehr im Kanzleramt arbeiten, berichtet die „Bild am Sonntag“.

https://www.sueddeutsche.de/politik/extremismus-antisemitismus-vorfall-bei-fahrbereitschaft-des-kanzleramts-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200119-99-533058

Rassistisch beleidigt in Berlin-Marzahn

Am Freitagmittag sollen laut Polizei in Marzahn zwei Heranwachsende (18, 19) aus Kasachstan rassistisch beleidigt und bedroht worden sein. Die beiden verließen gegen 13.15 Uhr ein Fitnessstudio in der Märkischen Allee, als sie dabei von einem Mann (37) wegen ihrer Herkunft beleidigt worden sein sollen, der ihnen gerade entgegenkam. Gegen den 37-Jährigen wird unter anderem wegen Beleidigung ermittelt.

https://www.bz-berlin.de/liveticker/rassistisch-beleidigt-in-marzahn

Schlägerei in Braunschweiger Kneipe – Neonazi beteiligt

In der Kneipe „Klaue“ (ehemals Tegtmeier) in der Wallstraße/Leopoldstraße in Braunschweig ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Notruf gegen 5.30 Uhr eingegangen. „Fünf bis sieben Männer waren in die Gaststätte gestürmt und begannen, die dort befindlichen Gäste mit Fäusten zu schlagen“, so die Polizei. https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article228183285/Schlaegerei-in-Kneipe-in-der-Braunschweiger-Innenstadt.html

Berlin-Friedrichshain : Mann ruft Fußgänger NS-Parolen zu und bedroht anderen

Ein angetrunkener 49-Jähriger soll einem Passanten in Berlin-Friedrichshain Nazi-Parolen hinterhergerufen und kurz darauf einen weiteren Mann bedroht haben. Nach Zeugenaussagen war der 36-jährige Fußgänger von dem Verdächtigen zunächst rassistisch beleidigt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann rief er nationalsozialistische Parolen. Ein 29-jähriger Passant habe den Mann am Samstagmittag aufgefordert, aufzuhören, woraufhin er vom Angetrunkenen mit einem Messer bedroht worden sein soll.

https://www.rtl.de/cms/mann-ruft-fussgaenger-ns-parolen-zu-und-bedroht-anderen-4471745.html