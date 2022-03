Dokumentation Angriffe auf Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland

In Berlin kam es bisher zu zwei Angriffen auf ukrainische Geflüchtete durch Menschen, die in Deutschland pro-russische Desinformationen verbreiten. In NRW wurde eine Schule mit entsprechenden Parolen beschmiert. Dokumentation.

Geflüchtete aus der Ukraine erleben in Deutschland viel Unterstützung – aber leider nicht nur. Manche sind von Rassismus gegen Menschen aus dem postsowjetischen Raum betroffen, diese Fälle von antislawischem Rassismus dokumentieren wir hier:

Aber Menschen werden auch in Deutschland angegriffen, weil sie aus der Ukraine kommen – von Putin-Fans, die sie als „Nazis“ beschimpfen, wie es die russische Staatspropaganda tut (mehr dazu: belltower.news). Auch diese Fälle – auch wenn sie noch selten sind – möchten wir dokumentieren.

14.03.2022

Der Verein Vitsche Berlin e.V. meldet auf Instagram: Am Montag, den 14. März, zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, wurde eine ukrainische Frau aufgrund des Tragens eines Stickers mit dem ukrainischen Wappens vor dem Brandenburger Tor körperlich angegriffen. Vor drei Tagen flüchtete die Ukrainerin Zoya Konovalenko (60) aus Kyjiw nach Berlin und besuchte unsere ukrainische Solidaritätsdemonstration am Sonntag, den 13. März 2022. Am folgenden Montag sah sie, dass eine weitere Demonstration vor dem Brandenburger Tor stattfand und wollte herausfinden, ob es sich erneut, um eine Demonstration für die Ukraine handelte. “Ich stand nur dort und hörte der Demo zu, als ein Mann auf mich zukam. Er griff mir an die Brust, wo das Wappen der Ukraine war, kratzte und schubste mich. Er zerknüllte den Sticker, schmiss ihn auf den Boden, trampelte auf ihm herum und spuckte darauf. Er schrie mich an und nannte mich eine Faschistin”, erzählte uns Zoya direkt nach dem Angriff. Die Demonstration fand unter dem Motto “Gesundheitswesen steht auf! Petitionsanhörung und Manifestübergabe” statt – also eine Demonstration aus dem Impfgegner:innen-Milieu.



12. / 13.03.2022

Das Schulgebäude der Anne-Frank-Realschule Ahaus sowie die Sporthallen der Anne-Frank-Realschule und der Burgschule in Ahaus (NRW) haben Unbekannte mit zum Teil politischen und verbotenen Symbolen beschmiert oder beschädigt. Die Täter sprühten „Fuck Ukrain“ und „Fuck LGBT“, an anderer Stelle wurde eine Hakenkreuz in den Putz gekratzt (vgl. queer.de).

10.03.2022

Am Donnerstag war eine Gruppe jüdischer Kinder und Jugendliche, die aus der Ukraine nach Berlin geflüchtet sind, auf einem Spielplatz im Preußenpark in Wilmersdorf. Ein Kamerateam hatte die Gruppe begleitet. Dann kam ein 54-jähriger Deutscher hinzu und belegte die Kinder nach Angaben der Polizei mit „prorussischen Äußerungen“. Herbeigeeilte Polizisten konnten die Lage beruhigen, sie nahmen die Personalien des Mannes auf und erteilten ihm einen Platzverweis. Eine Straftat sei jedoch nicht festgestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin (Tagesspiegel).

Dieser Text wird fortlaufend ergänzt. Möchten Sie etwas beitragen? belltowernews@amadeu-anotonio-stiftung.de