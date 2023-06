Rechte und rassistische Gewalt der Woche

02. Juni 2023

Rassistischer Angriff auf Taxifahrer

Ein Passagier soll einen Taxifahrer in München aus rassistischen Motiven angegriffen und beleidigt haben.

Rassistischer Angriff in Berlin-Neukölln: Mann beleidigt und geschlagen

Ein Mann hat einen 41-Jährigen erst rassistisch beleidigt und anschließend angegriffen. Der Betroffene erlitt zahlreiche Verletzungen.

03. Juni 2023

Rassismus-Attacke in Regionalzug

Eine Frau hat am Samstagabend in einem Regionalzug nach Hamburg-Harburg mit heftigen rassistischen Beleidigungen um sich geworfen haben. In dem Abteil des Metronoms sollen mehrere Fahrgäste mit Migrationshintergrund gesessen haben.

05. Juni 2023

Homofeindlicher Angriff: 22-Jähriger in Halle mit Reizgas besprüht

Die Polizei sucht Zeug*innen nach einer queerfeindlichen Gewalttat in Halle (Saale). Vier teils sehr junge Jugendliche und junge Männer beleidigten und bedrohten einen 22-Jährigen, einer sprühte dem Opfer Reizgas ins Gesicht.

Schmalkalden: Mülltonnen vor Flüchtlingsheim in Flammen

Am Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, waren die Flüchtlingsfamilien von einer Frau geweckt und auf die bereits brennenden Mülltonnen aufmerksam gemacht worden. Die Unbekannte hatte sich daraufhin entfernt, ohne ihren Namen zu nennen. Zwei Bewohnern gelang es, das Feuer selbst zu löschen. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

06. Juni 2023

So viele Hilfesuchende wie noch nie: Rassismus in München nimmt weiter zu – vor allem gegen Kinder

Experten der Beratungsstelle „Before“ schlagen angesichts weiter ansteigender Zahlen Alarm. Die Hemmschwelle der Angreifer ist stark gesunken.

Görlitz: Mann rassistisch beleidigt und verletzt

Der Staatsschutz ermittelt zu einem rassistischen Vorfall in der Görlitzer Altstadt. Ein 45-Jähriger soll einen Schwarzen US-Amerikaner beleidigt haben.

06. Juni 2023

Jena: Rassistischer Angriff

Ein 34-Jähriger hat in Jena eine Frau in den Bauch getreten, verletzt und rassistisch beschimpft.

07. Juni 2023

Rassistische Attacke auf Kinder

Am Mittwochnachmittag (7. Juni) bespuckte ein 47-Jähriger am Bahnhof Weßling (München) zwei Kinder, beleidigte sie rassistisch und warf ihnen Müll nach. Zudem schrie er mehrfach „Heil Hitler“ und erhob seine Hand zum „Hitlergruß“.

Berlin: Fahrgast beleidigt Mann in Bus rassistisch und schlägt ihn

Ein Vater, der mit seinen beiden Kindern unterwegs war, ist in einem Berliner Bus von einem Mann beleidigt, bedroht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden.

Queerfeindlichkeit: Fahne vor Schöneberger Kirche erneut zerstört

Bereits zum fünften Mal wurde die Progress Pride Flag vor einer Kirche in Berlin-Schöneberg zerstört. Diese Variante der Regenbogenfahne trägt einen besonderen Schriftzug als kirchliches Statement.