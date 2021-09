Superwahlsonntag Diese rechtsalternativen Parteien treten in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern an

Am 26. September 2021 ist die Bundestagswahl, aber auch Abgeordnetenhaus- und Bezirksverodnetenwahlen in Berlin, Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und die zweite Runde der Kommunalwahlen in Niedersachsen. Ein Blick auf die verschwörungsideologischen bis rechtsextremen Parteien.