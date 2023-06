Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

18. Juni 2023

München: Antisemit hetzt vor Gaststätte und wirft mit Glasflasche

Ein 31-jähriger Mann äußerte sich vor einer Gaststätte antisemitisch und wirft mit einer Glasflasche nach einem Gast. Es folgten volksverhetzende Beleidigungen.

20. Juni 2023

Darmstadt: Mann pöbelt und zeigt Hitlergruß

Ein 38-Jähriger fiel durch aggressives Gepöbel auf. Es wurde die Polizei gerufen, nachdem er mit Passanten stritt und den Hitlergruß zeigte.

Erpel: Mann zeigt Nachbarn Hitlergruß

Der Polizei Linz (Rhein) wurden Streitigkeiten unter Nachbarn gemeldet, bei denen Beleidigungen und Bedrohungen ausgesprochen wurden. Im Verlauf des Streits hat einer der Männer seinem türkischstämmigen Nachbarn den Hitlergruß gezeigt haben.

Dresden: Frau rassistisch beleidigt

Ein Unbekannter beleidigt eine Frau in der Straßenbahn mehrfach rassistisch. Die Polizei sucht nach Zeugen.

21. Juni 2023

Berlin: Rassistischer Angriff auf Schüler

Eine Schulklasse aus Hessen wollte am S-Bahnhof Warschauer Straße ein Gruppenfoto machen. Dafür bat ein 17-Jähriger zwei Männer und eine Frau, kurz beiseite zu gehen. Daraufhin beleidigten die drei den Schüler, der aus Syrien stammt, rassistisch und griffen ihn unvermittelt an. Einer der Männer packte den Schüler plötzlich am Revers, trat ihm in den Bauch und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Der andere schubste den Jugendlichen. Die Begleiterin der beiden schlug den Schüler zudem mit der Hand auf den Nacken. Ein 16-jähriger Mitschüler eilte dem Jungen zur Hilfe. Dabei erlitt er eine Kratzwunde im Gesicht.

Berlin Hellersdorf: Betrunkene bewerfen U-Bahn mit Steinen, bedrohen Fahrer und zeigen Hitlergruß

Zwei betrunkene Männer haben in der Nacht zum 21. 06 in Berlin einen U-Bahn-Zug mit Steinen beworfen, den Fahrer bedroht und den verbotenen Hitlergruß gezeigt. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Hamburg: Frau in Linienbus rassistisch beleidigt

Ein 63-Jähriger hat eine junge Frau mit rassistischen Hasstiraden und Beleidigungen überzogen. Bei der Betroffenen handelte es sich um eine 17-jährige Frau aus Belarus. Mehrere Fahrgäste griffen ein und benachrichtigten die Polizei.

München: Antisemitischer und Homofeindlichen auf Szenebar

An die Fassade der „Prosecco Bar“ wurden antisemitische und homofeindliche Parolen geschmiert. Darunter ein Hakenkreuz. Auf der anderen Seite des Eingangs befindet sich ein durchgestrichener Davidstern.

22. Juni 2023

Dortmund: Mahnmal für Opfer des NSU beschmiert

Das Denkmal, das an die Opfer des nationalsozialistischen Untergrunds erinnert, wurde mit Farbe angegriffen und beschmiert.

Berlin: Mann beleidigt drei Frauen mehrfach rassistisch und antisemitisch

Ein Unbekannter beleidigte drei Frauen in der U 4 in Schöneberg. Eine 26-jährige und eine 22-jährige Frau waren im Zug der U 4 am Bayrischen Platz in Richtung Rathaus Schöneberg unterwegs gewesen, als der Unbekannte den Waggon bestieg. Hier hat er die Frauen angeschrien und rassistisch beleidigt. An der nächsten Station, U-Bahnhof Rathaus Schöneberg sind die Frauen und der Mann ausgestiegen. Eine dritte unbekannte Frau trat an die zwei Betroffenen heran und teilte mit, dass der Mann sie auch angeschrien und antisemitisch beleidigt hat.

Leipzig: 50-Jähriger beschimpft Kind vom Balkon aus und zeigt Hitlergruß

Ein Mann beschimpfte das 12-jährige Kind aus rassistischer Motivation. Als der Vater des Kindes einschritt, zeigte der Hetzer diesem den Hitlergruß.

U21-EM: Rassistische Beleidigungen zum EM Auftakt

Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam haben beim Spiel gegen Israel je einen Elfmeter verschossen. Es folgte ein rassistischer Shitstorm auf den Social-Media-Plattformen.

23. Juni 2023

Frankfurt am Main: Rassistische Beleidigungen in der Straßenbahn

Die beiden 32-jährigen Betroffenen befanden in der Straßenbahn in Richtung Innenstadt. Dort wurden sie von einem unbekannten Mann angesprochen, der sich offensichtlich durch das Gespräch und die ihm „fremde“ Sprache gestört fühlte. Unvermittelt begann er, die beiden Männer anzupöbeln und rassistisch zu beleidigen. Anschließend verließ er die Straßenbahn an der nächsten Haltestelle. Die Ermittlungen dauern an.

24. Juni 2023

Schweinfurt: Mann in rassistisch beleidigt und geschlagen

Zwei Männer haben in Unterfranken einen 33-Jährigen rassistisch beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Außerdem sollen sie das Opfer im Schweinfurter Hauptbahnhof mit Kleingeld beworfen haben. Die beiden 21 und 29 Jahre alten Deutschen hätten ihre Beleidigungen gegen den 33 Jahre alten Mann aus Ruanda auch dann noch fortgesetzt, als schon mehrere Streifen eingetroffen gewesen seien.

Leipzig: Rassistische Attacke

Ein 60-Jähriger regte sich zunächst über spielende Kinder auf. Als der Vater der Kinder (25, afghanisch) das Gespräch suchte, beleidigte der Mann ihn rassistisch. Zudem drohte er dem 25-Jährigen mit Gewalt und beschimpfte ihn mehrfach.

Ein weiterer Nachbar und Bewohner des Hauses (59, deutsch) schlug den Vater zudem mehrfach mit der flachen Hand gegen den Kopf und drohte ihm ebenfalls. Der 25-Jährige wurde verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung.