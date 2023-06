Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

9. Juni 2023

Sächsische Schweiz: Jugendliche attackieren Asylunterkunft mit Flaschen

In Rosenthal-Bielatal haben zwei 15-Jährige das Haus einer Flüchtlingsfamilie mit Flaschen beworfen. Der Staatsschutz ermittelt. Auch der Bürgermeister reagiert.

Aschaffenburg: Mehrere Stolpersteine mit ätzender Flüssigkeit übergossen

In Aschaffenburg sind mehrere sogenannte Stolpersteine mit einer unbekannten, offenbar ätzenden Flüssigkeit übergossen worden. Die genaue Anzahl der Steine und ob ein Sachschaden entstanden ist, war am Montag noch unklar.

Faustschlag ins Gesicht: Homophobe Attacke in Berliner U-Bahnhof

Im U-Bahnhof Wittenbergplatz wurde am Freitagabend ein 40-jähriger Fahrgast von einem anderen Mann angegriffen und homofeindlich beleidigt. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Auge, der Staatsschutz ermittelt.

10. Juni 2023

Holocaust-Denkmal in Grunewald beschädigt

Vier unbekannte Männer haben das Mahnmal „Gleis 17“ im Berliner Grunewald beschädigt. Laut Polizei kratzten sie am Sonntagabend einen Davidstern und das Wort „Israel“ in die Steinmauer des Denkmals. Auch die metallene Gedenktafel wurde demnach beschädigt. Polizisten stellten dort Einkerbungen und Farbabrieb fest. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen.

Reutlingen: Drei CSD-Teilnehmer*­innen bei Angriff verletzt

Nach dem ersten Christopher Street Day in Reutlingen kam es am Samstagabend zu Pöbeleien und Gewalt. Die Neonazi-Partei „Der III. Weg“ hatte im Vorfeld gegen die queere Demonstration mobilisiert.

Rudow: Mann (81) beschimpft Nachbarn mit Nazi-Parolen

Die Polizei bekam gleich mehrfach Beschwerden gegen einen 81-Jährigen, der in Rudow Menschen volksverhetzend und mit Nazi-Parolen beleidigte.

Rassistische Rufe: Berliner beleidigt Nachbarschaft und bedroht Polizisten

Weil ein 52-Jähriger in seiner Wohnung laut rassistische Parolen und Beleidigungen rief, alarmierten Nachbarn die Polizei. Die stellte fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

11. Juni 2023

Dresden: Zwei Frauen rassistisch beleidigt

Zwei Frauen sind von einer unbekannten Frau zweimal bedroht und beleidigt worden. Bereits am Sonntag fuhren die beiden Frauen in einer Straßenbahn. Die Unbekannte bedrohte die beiden in der Bahn und verfolgte sie bis zu ihrer Wohnanschrift. Die Frauen konnten in das Wohnhaus fliehen. Wenige Tage später (15.06) trafen die Betroffenen in der Straßenbahn der Linie 7 erneut auf die Täterin. Die Unbekannte erkannte die beiden Frauen wieder und beleidigte sie rassistisch. Die Ägypterinnen erstatteten daraufhin Anzeige auf einem Polizeirevier.

Eberswalde: Mann beschimpft Busfahrer rassistisch und uriniert in den Bus

In Eberwalde hat ein 40-Jähriger am Sonntagnachmittag in einem Bus randaliert. Zunächst ist der Mann betrunken eingestiegen, habe den Fahrer rassistisch beleidigt und mehrfach den Hitlergruß gezeigt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer hielt den Bus an und forderte den Mann zum Aussteigen auf.

Berlin: Homofeindlicher Angriff – Mann am Kopf verletzt

In Kreuzberg wurde ein Mann homofeindlich beleidigt und erlitt gefährliche Verletzungen. Die Angreifer, zwei Männer, schlugen mit Fäusten mehrfach gegen den Kopf des 31-Jährigen. Die Angreifer schlugen weiterhin auf ihn ein und traten ihn zusätzlich, als er zu Boden ging.

Berlin: Homofeindliche Gruppenattacke

In derselben Nacht griff eine Gruppe aus Jugendlichen in Neukölln ein schwules Pärchen an. Die Gruppe habe die beiden Männer mehrfach homophob beleidigt. Auf die Aufforderung hin, dies zu unterlassen, sollen sie einem der beiden Männer gegen den Oberschenkel getreten haben.

Bei Drag-Lesung: Rechtsextreme dringen in Bibliothek ein

Kurz nach Beginn stören rechtsextreme Aktivisten aus dem Umfeld der „Identitären Bewegung“ in Bayern die Lesung. Sie gaben sich als Besucher der Stadtbibliothek aus. Nachdem, sie Banner entrollten und sich als sogenannte Identitäre zu erkennen gaben, kam es zur Rangelei mit den Sicherheitskräften mit anschließenden Festnahmen.

13. Juni 2023

Antisemitisch und homofeindlich beleidigt: 49-Jähriger in Berlin-Mitte angepöbelt und attackiert

Ein 60-Jähriger griff den Mann an, es kam zu einer Schlägerei mit leichten Verletzungen. Der Angegriffene soll zuvor einen Schlüsselanhänger mit Davidstern in der Hand gehalten haben.

Bonn: Mann beleidigt Frau rassistisch und greift sie an

Auf dem Hardtberg hat am Dienstag ein Mann eine Frau rassistisch beleidigt und von einer Bank geschubst. Nun ermittelt der Staatsschutz in dem Fall.

Dresden: Rassistischer Angriff auf 15-Jährigen

Ein Unbekannter greift am Dienstag in Dresden einen Jugendlichen an und verletzt ihn leicht. Dazu beleidigt er den 15-Jährigen rassistisch. Die Polizei sucht Zeugen.

14. Juni 2023

Rostock: Lieferant rassistisch beleidigt

Weil sein bestelltes Essen mutmaßlich zu spät geliefert bekam, hat ein Rostocker den Lieferanten rassistisch beleidigt. Als er den Angestellten dann auch noch im Restaurant selbst aufsuchte, wurde die Polizei informiert.

15. Juni 2023

Berlin: Busfahrer rassistisch beleidigt und ins Gesicht geschlagen

Eine Gruppe Jugendlicher beleidigt einen Busfahrer in Berlin-Steglitz nach einem Streit rassistisch. An einer Haltestelle hat einer der Jugendlichen dem Busfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin die Gruppe den Bus verließ und flüchtete. Der Betroffene muss ins Krankenhaus.

17. Juni 2023

Peine: Rechtsextremer schießt mit Armbrust auf Passanten

In Peine hat ein 29-Jähriger aus vermutlich rassistischen Motiven mit der Armbrust auf Passanten geschossen. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet. Der Betroffene wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.