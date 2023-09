Digitalreport 2023-03 Aktuelle Entwicklungen in Sachsens Telegramszene

Russlands Krieg gegen die Ukraine, Leugnung des Klimawandels und immer noch Corona. Das sind Themen, die Anfang Herbst 2023 in sächsischen Telegramgruppen aktuell sind. Doch immer wieder geht es auch um Antifeminismus und Queerfeindlichkeit. Darauf wirft der neue Digitalreport des Else-Frenkel-Brunswick-Instituts (EFBI) und der Amadeu Antonio Stiftung ein aufschlussreiches Licht. Der folgende Text ist ein Ausschnitt aus dem Report und untersucht die aktuellen Entwicklungen in der Rechstaußen-Telegram-Szene in Sachsen. Welche Kanäle haben Zuwachs und wer verliert Abonnent*innen?

In der Rubrik Aktuelle Entwicklungen bieten wir wie gewohnt einen Überblick über das Geschehen in den extrem rechten und verschwörungsideologischen Telegram-Kanälen und -Gruppen in Sachsen. Zunächst berichten wir über neue und inzwischen nicht mehr aktive Gruppen und Kanäle sowie über Gewinne und Verluste bei den Kanal-Abonnements. Daraus lassen sich Verschiebungen auf der Ebene der Akteure ableiten. Daran anschließend blicken wir auf thematische Verschiebungen und die Dynamik einzelner Themen wie Covid-19-Impfung, Klima, Migration oder Krieg in der Ukraine. Die Vernetzung zwischen den Kanälen und Gruppen untersuchen wir schließlich über die Weiterleitungen von Nachrichten.

Neue und verschwundene Kanäle und Gruppen

Im Vergleich zur letzten Ausgabe haben wir 25 neue Einträge in unserer Sammlung der Telegram-Gruppen und -Kanäle. Einschlusskriterium ist wie bisher, dass sie einen eindeutigen Sachsenbezug aufweisen und dem extrem rechten bis verschwörungsideologischen Spektrum zuzuordnen sind. Einige Neuzugänge ergaben sich durch die Erweiterung unserer Suchbegriffe um Ortsteilnamen größerer sächsischer Städte wie Dresden, Leipzig und Chemnitz, zum Bespiel Leipzig Stötteritz, Lindenthal oder Chemnitz Einsiedel. Neu hinzu kommen zwei Kanäle des sächsischen Kabarettisten und Schauspielers Uwe Steimle. Seine öffentlichen Positionen sind ein gutes Beispiel für die Scharnierfunktion und breite Anschlussfähigkeit der von uns untersuchten Szene und wir wollen deshalb die Aufnahme der beiden Kanäle an dieser Stelle ausführlicher begründen.

Laut dem Rechtsextremismusexperten David Begrich öffnet Steimle „mit seinen Inhalten einen ostdeutschen Erinnerungsraum nach rechts, grenzt sich aber vom offenen Rechtsextremismus ab“. Seine Inhalte transportierten „Elemente verschwörungsideologischer und nationalistischer Ideologie“ und appellierten an „eine moralisch übersichtliche, gleichwohl reaktionäre ostdeutsche Erinnerungsgemeinschaft“. Er sei „nach rechts außen anschlussfähig“ und schlage „inhaltliche Brücken“, indem er Begriffe und Assoziationen verwende, die „in der extremen Rechten verankert“ seien. Im kulturellen Feld sei Steimle, so Begrich, „ein Akteur von nicht zu unterschätzender […] Reichweite im Milieu des reaktionären ostdeutschen Kleinbürgertums im Dreieck zwischen AfD, PEGIDA und regionalen rechten Wutbürgergruppen“. Auch machen ihn seine Interviews bei RT Deutsch und Junge Freiheit sowie sein Auftritt bei einer Leipziger Querdenken-Demonstration für unsere Erhebung interessant. Beiträge seines Kanals wurden häufig in den von uns untersuchten Gruppen und Kanälen geteilt. Aktuell fällt er durch seine Sympathie für Putin auf.

Ein weiterer Zugang unseres Samples ist der schon seit März 2022 bestehende Kanal „SÄXIT“, der von den Freien Sachsen betrieben wird und sich inhaltlich um deren Sezessionsbestrebungen dreht. Wie schon ihr Name andeutet, streben die Freien Sachsen einen eigenen Staat an, gegebenenfalls in Form einer Monarchie. Wie genau dieser Staat jenseits einer klar hierarchischen Ausrichtung organisiert sein soll, darüber sind sich die führenden Köpfe allerdings noch uneinig. Den Kanal und eine Gruppe von „Sachsen zeigt Gesicht“, betrieben seit März 2021, haben wir ebenfalls hinzugefügt. In der Gruppe werden Fotos und Anzahl der Teilnehmer*innen der Proteste – zunächst gegen die Corona-Maßnahmen, dann gegen Geflüchtetenunterkünfte und die Sanktionen gegen Russland – in Sachsen gesammelt. Der Kanal wirbt eher mit Weiterleitungen einschlägiger Kanäle aus dem verschwörungsideologischen und coronaleugnenden Spektrum um Publikum.

Mit „Patrioten Oschatz“, aktiv seit Juni 2023, haben wir einen neuen Kanal aus dem Reichsbürger-Spektrum in unserem Sample. Viele Telegram-Auftritte aus diesem Spektrum waren nach den Razzien im Dezember 2022 aus der Öffentlichkeit verschwunden. Neu hinzu kam ebenfalls der Kanal der Band „Überzeugungstäter“, die über das Label PC Records vertrieben wird und dem Rechtsrock zugeordnet werden kann. Die schlagende Studentenverbindung „Dresdensia Leipzig“ betreibt seit April 2022 einen Telegram-Kanal. 2015 wurde die Dresdensia in Leipzig neu gestiftet und fiel auf Telegram unter anderem durch ein „strenges Maskenverbot“ während der Pandemie auf. Der Kanal „Patriotenvideos aus Atehsa“ dokumentiert seit November 2021 videografisch die Proteste an der B96 und befindet sich nun ebenfalls in unserem Sample. Das zuerst verwendete Profilbild zeigt eine Reichsflagge mit B96 Patch, das aktuelle ist eine Collage mit Bildern des Protests, wobei mehrere Russland- und Reichsflaggen zu sehen sind.

Die Vereinigung „Runde der Verantwortung“ Leipzig aus dem Querdenken-Spektrum hat es sich zur Aufgabe gemacht, „wichtige, an der Corona-Thematik beteiligte Leipziger Institution[en] [zu] besuchen und eine Demonstration, ein Fest, einen Workshop dort [zu] machen und Kontakt mit den Beteiligten auf[zu]nehmen“3. Eine weitere eingesetzte Protestform, die mit der „Runde der Verantwortung“ in Verbindung zu stehen scheint, ist die „Galerie der Aufklärung“ – ein regelmäßiger Infostand in der Leipziger Innenstadt, welcher Falschinformationen über die Corona-Maßnahmen verbreitet. Kanal und Gruppe der „Runde der Verantwortung“ sowie der Kanal der „Galerie für Aufklärung“ bestehen seit Anfang des Jahres und sind nun Teil unseres Samples.

Zwölf Gruppen und Kanäle sind hingegen nicht mehr in unserem Sample vertreten, da sie entweder gelöscht oder auf privat gestellt wurden. Zu erwähnen ist hier der Kanal des extrem rechten Aktivisten Hagen Grell. Nachdem er als Bürgermeisterkandidat für Delitzsch bei den Wahlen durchfiel, wurde es ruhig um den Holocaustverharmloser. Auch auf seinem Telegram-Kanal wurde weniger gepostet und letztendlich verschwand dieser. Nun scheint die, womöglich durch eigene Löschung, frei gewordene Verlinkung von einem Account mit dem Namen „peter lustig“ gekapert worden zu sein. Ob der „alternative“ Medienmacher in Zukunft wieder für Aufmerksamkeit sorgt, bleibt abzuwarten. Er war schon einmal von der Bildfläche verschwunden, nachdem Unterstützer*innen seiner alternativen Videoplattform „Frei3“ unzufrieden mit der Verwendung ihrer Spendengelder waren. Nicht mehr zu finden ist auch der Kanal „Leben in Mittelsachsen“, welcher im Stil des Kanals „LEISNIG.info“ Highlights und Veranstaltungstipps aus der Region mit völkischen Inhalten anreicherte.

Ein Konzept, welches Vereinigungen wie „Zusammenrücken in Mitteldeutschland“ zugutekommen sollte, die für den Zuzug nationalgesinnter Kameraden aus Westdeutschland werben. Der Kanal verlor jedoch in den letzten Monaten viele Abonnements. Weiterhin sind der Kanal und die Gruppe der Freiheitsboten Riesa nicht mehr vertreten. Insgesamt besteht unser Sample Stand 07.07.23 aus 128 Gruppen und 261 Kanälen.

Gewinne und Verluste

Verschiebungen auf der Akteursebene lassen sich anhand der Zahl der Abonnements ablesen. Bei den Verlusten setzt sich die in unserer letzten Ausgabe beschriebene Entwicklung fort. Auch jetzt noch betreiben die Freien Sachsen den wichtigsten sächsischen Kanal, aber ihre Bedeutung scheint zu schwinden. In diesem Beobachtungszeitraum stehen sie auf dem ersten Platz bei den absoluten Verlusten. Wenn dabei auch nur ein relativer Verlust von 1 Prozent zu Buche steht, macht dies bei über 150.000 Abonnements doch über 1.000 verlorene Profile aus. Fraglich bleibt auch weiterhin, ob sich die Zahl 150.000 ausschließlich aus realen Abonnements zusammensetzt. Die Viewzahlen sind, wie berichtet, jedenfalls zurückgegangen. Mit der nahestehenden Jugendorganisation Freie Jugend Sachsen, den Freien Erzgebirgern und dem Ableger in Mittelsachsen haben wir wie auch schon in der vorherigen Ausgabe drei weitere Kanäle aus dem Umfeld der Freien Sachsen unter den Top 10 der Verluste.

Die verbleibenden Plätze füllen alte Bekannte wie „Tommy Positiv“, „Dünzel Direkt“, „Lutz Bachmann“ sowie „Elijah Tee (ET)“. Auch die Dresdner Kanäle „Dresden spaziert“ und „Querdenken 351“ bauen weiter ab. „Mitteldeutschland TV“ ist in der letzten Ausgabe neu zu unserem Sample hinzugekommen. In dieser Ausgabe erscheint der Kanal direkt auf Platz eins der Zugewinner. Der Kanal geriert sich als alternative Medienplattform für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, mit weiteren Profilen auf allen erdenklichen sozialen und Alt-tech Plattformen. Die Beiträge beinhalten Dokumentationen der Montagsdemonstrationen, aber auch Übersetzungen US-amerikanischer verschwörungsideologischer Sendungen wie „The Stew Peters Show“, die mitunter über 100.000 Views erhalten. Von Oktober 2022 bis Februar 2023 nahmen die Abonnements noch stetig ab, seit Februar aber ist ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen. Wieder unter den Top 10 der Zugewinner befinden sich der rechtsextreme Aktivist der Freie Sachsen Michael Brück und das rechtsextreme Medienkollektiv Balaclava Graphics aus Bautzen. Auffällig ist der starke Zuwachs bei „Zusammenrücken in Mitteldeutschland“ – eine Vereinigung, die die Ansiedelung westdeutscher Rechtsextremisten in Ostdeutschland bewirbt und unterstützt. Christian Fischer, der Sprecher der Initiative, trat am 14.05.2023 im Sonntagsgespräch der Freien Sachsen auf. Auch der Kanal der AfD Sachsen sowie des AfD-Politikers Karsten Hilse sind unter den Top 10 der Zugewinne.

Thematische Verschiebungen

Seit Herbst 2022 setzen wir Topic-Modeling-Verfahren ein, die uns helfen, die große Flut an Nachrichten zu sortieren. Der Algorithmus findet selbstständig (unsupervised) ähnliche Telegram-Nachrichten und beschreibt diese mit darin vorkommenden Begriffen. So können wir untersuchen, ob im Zeitverlauf mehr oder weniger Nachrichten einem bestimmten Thema zugeordnet werden und aus welchen Ecken der Szene bestimmte Themen stärker bespielt werden. Wir haben in einem manuellen Schritt ähnliche Themen zusammengefasst, in den nachfolgenden Abbildungen enthält zum Beispiel „Klima“ zwei Subthemen. Abbildung 3 zeigt Veränderungen der absoluten Zahl der den verschiedenen Themen zugeordneten Nachrichten.

Durchgehend sind dem Thema „Krieg in der Ukraine“ die meisten Nachrichten – ein genauso breites wie wirres Gemisch an Verschwörungserzählungen und prorussischer Propaganda – zuzuordnen, gefolgt von den Themen „Covid-19-Impfung“ und „Klima. Es fällt auf, dass das Thema „Krieg in der Ukraine“ zweimal einen deutlichen Anstieg (u.a. wegen des Wagner-Aufstandes) in der Aufmerksamkeit erlangt, die Diskussionen auf Telegram folgen hier offenbar der gesamtöffentlichen Berichterstattung und dem Kriegsgeschehen. Gerade beim Thema „Covid-19-Impfung“ ist die Telegram-Debatte jedoch deutlich losgelöst von einer realen Entwicklung oder der gesamtgesellschaftlichen Diskussion; Nachrichten dazu werden relativ gleichbleibend häufig geteilt. Weitere Themen wie „Migration“, „Landratswahl Sonneberg“, „Protest“ (siehe Nissen 2023), „Linke Proteste, Tag X“ und „Gerichtsprozesse“ lassen sich zwar ebenfalls im gesamten Zeitraum nachweisen, unterliegen aber stärkeren Schwankungen. Zuletzt sind zum Beispiel Nachrichten zu „Protesten“ zurückgegangen, die Landratswahl war dann vor allem um den Wahltermin herum ein größeres Thema.

Deutlich wird also, dass es meist einen konkreten Anlass für bestimmte Themen gibt, über den hinaus diese dann nur mäßig relevant sind. Insgesamt bestätigt sich unser bisheriger Befund einer großen thematischen Heterogenität, die mit dem Beginn der russischen Invasion (und dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen) im Frühjahr 2022 begann. Die Szene findet weiterhin nicht zu einem milieuübergreifend mobilisierenden Thema.

In Abbildung 4 sind in einer Heatmap von links nach rechts in absteigender Häufigkeit nochmals die wichtigsten in unserem Sample diskutierten Themen angeordnet. Je heller bzw. gelber die Färbung der Felder auf Höhe einer Akteurskategorie sind, desto häufiger kommt ein Thema vor. Es zeigt sich deutlich, dass die Themen nicht gleichmäßig über die von uns gebildeten Kategorien verteilt sind. So äußern sich die Kanäle und Gruppen der Identitären Bewegung und der Reichsbürger nicht zum „Krieg in der Ukraine“. Wie auch die Telegram-Präsenzen von Netzwerk Sachsen, QAnon und Der III. Weg behandeln sie eher ausgewählte Themenspektren. Bei den Reichsbürgern sind das „Covid-19 Impfung“, „Klima“, „Proteste“, „Gerichtsprozesse“ und die „Landtagswahl Sonneberg“, die Identitäre Bewegung konzentriert sich auf das Thema „Migration“ und in der QAnon-Subszene sind es der Krieg in der Ukraine“, „Lebens- & Nahrungsergänzungsmittel“, „Gender“ und „Trump“. Demgegenüber diskutieren die anderen Akteure sowie regionale und überregionale Kanäle und Gruppen, die sich nicht eindeutig einer bestimmten Strömung zuordnen lassen, eine breite Themenpalette.

Weiterleitungen

Bei der aktuellen Betrachtung der Weiterleitung innerhalb unseres Samples („intern“) zeigt sich die weiterhin wichtige Rolle des Kanals „Es Reicht – Sachsen“, welchen wir im vergangenen Digital Report vorgestellt haben. Die Freien Sachsen bleiben weiterhin dominant, wenn auch überwiegend im eigenen Lager: Schon in den letzten Digital Reports fiel auf, dass die Freien Sachsen verhältnismäßig wenig in den regionalen und überregionalen Gruppen und Kanälen geteilt werden.

Außerdem sehen wir, wie PEGIDA im Vergleich zu den letzten Ausgaben des Digital Reports zunehmend an Einfluss verliert. Neu unter den Top 10 der Quellen für interne Weiterleitungen ist der Kanal „Patriotenvideos von Atehsa“, welcher neu in unserem Sample ist und den Protest an der B9 dokumentiert.

Fazit

Im Berichtszeitraum sind keine grundsätzlichen Veränderungen in der Szene festzustellen. Insgesamt bleibt die Szene sehr heterogen, gerade die Verluste bei den Freien Sachsen sprechen eher gegen eine einseitige Dominanz. Allerdings sind die Freien Sachsen damit nicht unbedingt gescheitert, sie wirken dennoch als Katalysator und Netzwerk weiter. Das Spektrum reicht weiterhin von neonazistischen Akteuren bis hin zu verschwörungsideologisch-rechtskonservativen Angeboten. Auch thematisch gibt es nach wie vor nicht das eine Bezugsthema, eher ist die ganze Szene auf der Suche nach neuen Aufregern. Ein milieuübergreifend mobilisierendes Thema ist derzeit nicht in Sicht. Einig ist man sich lediglich in der grundsätzlichen Verachtung der liberalen Demokratie, und Anknüpfungspunkte ergeben sich themenübergreifend über die verschwörungsideologische Struktur der verbreiteten Narrative.