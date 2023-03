Flow!Summit 2023 Esoterik und Verschwörungsideologien für Selbstoptimierung

Das “Flow!Summit” war laut Eigenangabe der Veranstalter war es das “größte spirituelle Online-Event” (ob im deutschsprachigen Raum, im Internet oder weltweit bleibt dabei unklar). Das Unternehmen “YoUnity GmbH“ mit Sitz im schweizerischen Muttenz organisierte vom 1 . bis 11. März 2023 den “Flow! Summit”-Kongress, wo Esoteriker*innen wie Hellseher*innen, Engelexpert*innen sowie Personen des alternativen Lifestyles kostenlos ihre esoterischen Heilsversprechen, Ideen und Coachings vermarkteten. Auf den ersten Blick wirkt diese Suche nach einem spirituell optimierten Leben harmlos, friedlich und wenig politisch. Sogar der Dalai Lama soll dabei gewesen sein. Wie problematisch kann ein Esoterik-Kongress dann schon sein?

Esoterik ist generell als „geheimes Wissen“ oder „Geheimlehre“ übersetzbar. Die diversen Strömungen können von Aberglauben und Astrologie über Anthroposophie, New Age und Yoga reichen. Wie für das Milieu typisch, wirbt das „Flow! Summit“-Event mit Persönlichkeitsentfaltung. Laut Veranstaltungstext könne Folgendes gelernt werden: „Verbinde dich mit dir selbst, lerne über die Gesundheit von Körper und Geist und komme mit praktischen Übungen ins Tun.“

Bühne frei für Verschwörungsideen

Interessant ist, wem das „Flow! Summit“ unter dieser Beschreibung eine Bühne bietet. Ein Star des Events ist etwa der österreichische Homöopath Ruediger Dahlke, der alternatives Gedankengut nicht nur mit Esoterik und Selbstvermarktung, sondern auch mit Verschwörungsideologien kombiniert. Seine Bücher vertreibt Dahlke im Arkana-Verlag, Teil der Penguin Random House Verlagsgruppe. Er wird als Autor vieler „Bestseller“ gefeiert, darunter “Krankheit als Sprache der Seele”, “Die Psychologie des Geldes” oder “Peace-Food”. Dahlke inszeniert sich als Experte in vielen Themengebieten, die unpolitisch scheinen und dem Bereich Gesundheit und Selbstoptimierung zuzuordnen sind, wie vegane Ernährung und Fasten. Letzteres ordnet er, laut dem Portal Psiram, als “ebenso wirksames wie günstiges Heilmittel für die beiden großen Geißeln des modernen Lebens: Herzprobleme und Krebs” ein – eine Fehleinschätzung, die für Erkrankte gefährlich werden kann, wenn sie sie als absolut betrachten.

Doch Ruediger Dahlke hat außerdem eine Scharnierfunktion inne: Er tritt als friedfertige, bürgerlich wirkende Person auf, doch er bildet mit seinen Angeboten und auch seinem Menschen- und Krankheitsbild eine Brücke zur verschwörungsideologischen Rechten. Dahlke trat als Redner und “Impfkritiker” auf “Querdenken”-Demonstrationen in Stuttgart im Zuge der Covid19-Pandemie auf. Wiederholt war er zu Gast bei rechtsalternativen esoterischen Online-Kanälen wie bewusstTV und SchrangTV . SchrangTV ist ein rechts-esoterischer Kanal von Heiko Schrang, den das Magazin „Kontraste“ als Rechtsesoteriker und Antisemit benannte. Schrang ist ein reichweitenstarker rechtsalternativerer Akteur innerhalb der Esoterikszene, dessen Demokratiefeindlichkeit aus seinen Aufrufen spricht, sich staatlichen Autoritäten, Ärzt*innen und Wissenschaftler*innen zu widersetzen. Für Schrangs neues Buch verfasste Dahlke sogar das Vorwort. Auf seiner Website redet Schrang von “den Plänen einer geheimen Elite”, der “Lügenpropaganda” der Medien und dem “Erwachen”, was als Codes in der extrem rechten QAnon-Bewegung gelten. Im Vorwort arbeitet Ruediger Dahlke vor allem mit Zitaten: “Schon vor langer Zeit sagte der englische Staatsmann Benjamin Disraeli: ‘Die Welt wird von ganz anderen Personen regiert als diejenigen es sich vorstellen, die nicht hinter den Kulissen stehen.’” Disraeli war konservativer Politiker im 19. Jahrhundert – und offensichtlich Antisemit. Und was meint Dahlke selbst?

Ruediger Dahlkes problematisches Bild von Krankheiten

Mit Blick auf die sogenannte „Alternativmedizin“ glänzte Dahlke wiederholt mit verschwörungsideologischen und menschenfeindlichen Aussagen. In einem Facebook-Post am Anfang der Covid19-Pandemie 2020 beschreibt er Virus-Erkrankungen als „in den Körper gesunkenen Konflikte“. Als besten Schutz gegen Viren nennt er wieder das Fasten und Vollwertkost, was einer evidenzbasierten Wissenschaft widerspricht. Mit seinen Aussagen spricht er ein verschwörungsideologische Milieus als Zielgruppe an, die sich aber selbst als “gemäßigte Mitte” beschreiben würden – ein wiederkehrendes Muster, wie Studien von Wissenschaftlern wie Oliver Decker und Oliver Nachtwey zeigen. Esoterik wird über Verschwörungserzählungen Teil einer rechtsoffenen Querfront.

In Rüdiger Dahlkes Interpretation von Krankheit versteckt sich die sozialdarwinistische Argumentation, dass es von der Natur aus eine Ungleichwertigkeit zwischen Menschen gebe, die im Krankheitsfall zu einer vorgeblich natürlichen Selektion führe. Die Idee von wertvollem und wertlosem Leben, die Durchsetzung des Stärkeren und eine völkisch begründete Überlegenheit sind laut der Leipziger Autoritarismus-Studie 2022 deutschlandweit eine verbreitete Form der menschenfeindlicher rechtsextremer und Neo-NS-Ideologie (S.45f.)

Waldspaziergänge statt Medizin

Dahlke tritt dementsprechend konsequenterweise als Impfkritiker auf, kritisiert die „Angstmacherei“ der Medien vor Krankheiten und empfiehlt „natürlichen Schutz“ gegen Viren, wie Waldspaziergänge zur Stärkung des Immunsystems, nicht ohne gegen die sogenannte Pharmaindustrie zu wettern. Die weit verbreitete Idee, dass die Pharmaindustrie geheimen Eliten gehöre oder mit diesen kooperiere, ist eine gefährliche Verschwörungserzählung, in der sich codierter Antisemitismus versteckt. Außerdem kommt hier die verschwörungsideologische und esoterische Deutung zum Vorschein: Wenn die Welt in “Böse” und “Gut” geteilt wird, ist das eine typisch verschwörungsideologische Deutung des Weltgeschehens. Diese Vereinfachung bietet Menschen in gesellschaftlichen wie auch persönlichen Krisenzeiten vermeintliche Orientierung und Sicherheit. Wird “das Böse” antisemitisch beschrieben, ist es eine rechtsextreme Verschwörungserzählung.

Dahlkes Lesart von Krankheiten bietet Nährboden für haltlose bis gefährliche Rückschlüsse. Beispielhaft für die esoterische Szene zeigt sich darin oft die Annahme, dass Menschen selbst schuld an Krankheiten seien und es seelische und oft auch karmische Gründe dafür gebe. Gefährlich wird es an der Stelle, wo die sogenannte „Schulmedizin“ verteufelt wird und stattdessen nicht-evidenzbasierte Präparate und Behandlungen genutzt werden.

Andere Formate im Bereich “Alternativmedizin” entsprechen der Logik: Wenn du es nur selbst genug möchtest und fest dran glaubst, kannst du dich selbst heilen. Der Rückschluss ist demnach, dass man eben im Krankheitsfall selbst Schuld sei, nicht etwa Viren oder andere Krankheitserreger. Durch die Teilnahme an Kursen wie „(Selbst-)Heilung und Traumabewältigung“ von selbsternannten “Expert*innen” soll Teilnehmer*innen diese Selbstheilungsfähigkeiten lernen können. Die fahrlässigen und gefährlichen Behauptungen gehören zum guten Ton der Esoterikszene.

Esoterik als Radikalisierungsmotor – Conspirituality

Die Leipziger Autoritarismusstudie aus dem Jahr 2020 hat das Phänomen „Aberglaube, Esoterik und Verschwörungsmentalität“ vor dem Hintergrund der Corona-Proteste untersucht. Die Zustimmungraten zu esoterischen Welterklärungsmustern sind groß. 13,9% der Teilnehmenden gaben demnach an, an Glücksbringer, Wahrsagen, Wunderheilung und Astrologie zu glauben. Weitere 52,4% fanden, dass die gegenwärtigen Krisen ein neues Zeitalter ankündigen würden. Nicht zuletzt gab es 52,2%, die der Aussage zustimmten: »Katastrophen und Krankheiten sind eine Mahnung der Natur, wieder zurück zu unserem Ursprung zu finden.«

Auch die Aussagen zur Verschwörungsmentalität sind bemerkenswert. So stimmten insgesamt 66,2 % der Befragten den drei Aussagen zu:

»Die meisten Menschen erkennen nicht, in welchem Ausmaß unser Leben durch Verschwörungen bestimmt wird, die im Geheimen ausgeheckt werden.«

»Es gibt geheime Organisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben.«

»Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte.«

In der Studie wird die Überlappung dieser Glaubenssätze als Conspiritualitiy bezeichnet. Die dargelegte Vermischung von Verschwörungsglauben und Esoterik verbindet der Glaube daran, dass es keine Zufälle gäbe und alles miteinander in Verbindung stehe. Außerdem gibt es die Gemeinsamkeit, dass angenommen wird, dass „eine kleine Gruppe heimlich versuche, die politische und soziale Ordnung zu kontrollieren.” Und dann befinde sich “die Menschheit momentan in einem Wandel hin zu einer höheren Form von Bewusstsein, einem neuen Zeitalter“. Aus dieser Gemengelage lassen sich unlautere Geschäfte machen – oder politische Agitation gegen Demokratie und Faktizität.

Das Milieu aus vermeintlich sanften Heilmethoden, Coachings, Hellseherei und Engel-Führung nehmen sich demnach politischer Probleme an und bieten oft vermeintlich leichte Lösungen für gesellschaftlich Komplexes an. Ihre Protagonisten sind keinesfalls unpolitische Akteur*innen. Wenn biologistische Spiritualität gelehrt wird, ist der Übergang zu menschenfeindlichen Inhalten fließend. Durch klar formulierte Feindbilder, eine fehlende Differenzierung und mangelhafte Ambiguititätstoleranz tragen esoterische Weltbilder zu Radikalisierung nach rechts bei.

Cui bono?

Letzten Endes biete das Flow!Summit-Event eine riesige Marketingmöglichkeit, Fans und Follower*innen der anderen eingeladenen Expert*innen dazu zu gewinnen.

Dahlke selbst ist geschäftlich breit aufgestellt. Er betreibt sein eigenes “Retreat Center”, hat ein eigenes “Heilkunde-Institut”, wo er im dazugehörigen Shop Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Dort kann man “Glücksnahrung” zu saftigen Preisen kaufen. Die auf den ersten Blick ungefährlich wirkenden Angebote, die vermeintlich nur die Probleme und Sorgen der Menschen lösen und „heilen“ möchten, zeigen oft nicht, dass eine psychisch-finanzielle Bindung und Abhängigkeit über den Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln, Globuli oder bestimmten Heilkursen hergestellt wird. Oft wird Personen eingeredet, dass sie noch mehr „Heilung“ brauchen. Hier gibt es diverse Formate, wo es auch oft um Geldvermehrung und Erfolg geht. Dabei sind betrügerische „Verschenkekreise“ mit Schneeballsystem keine Seltenheit. Sektenberatungsstellen berichten von Gurus und Schamanen, die diese Schnittstelle von Verzweiflung, Geldsorgen und gesellschaftlichen Krisen schamlos ausnutzen, wie Pia Lamberty und Katharina Nocun in ihrem Buch “Radikaler Glaube – die gefährliche Gedankenwelt der Esoterik” berichten. Sie widmen in ihrem Buch ein gesamtes Kapitel zur Beleuchtung des Esoterikmarktes und der perfiden Geschäfts- und Vermarktungsstrategien in der Szene.

Keine Abgrenzung auf Veranstaltungen

Der nicht-extremistische Teil der Szene sowie auch die anderen Teilnehmenden auf der „Flow!Summit 2023“ haben anscheinend kein großes Interesse, sich von rechtsalternativem Gedankengut abzugrenzen, und nutzen die große Reichweite der rechtsesoterischen Persönlichkeiten wie Dahlke, um die eigene Fanbase zu erweitern. Das ist gefährlich, weil es rechtes Gedankengut unhinterfragt stehen lässt und sogar eine große Plattform dafür bietet.

Differenzierte Kritik an strukturell-sozialen Missständen sollte selbstverständlich geäußert werden. Ob das alternativ-esoterische Milieu emanzipatorische Fragen und Antworten darauf findet, darf stark bezweifelt werden. Als Teil eines spirituell-esoterisch-alternativen Milieus braucht es eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der eigenen Involviertheit.