Conspirituality Wie Verschwörungsideologie die Wellness-Gemeinschaft verseucht

Verschwörungsideolog*innen wie die Anhänger*innen von QAnon lehnen das schulmedizinische Gesundheitswesen ab, äußern Skeptizismus gegenüber der “Pharmaindustrie” und suchen Zuflucht in alternativen Heilmitteln. So verschaffen sich verschwörungsideologische Online-Bewegungen Zugang zu der esoterischen Wellness-Gemeinschaft. Die Rhetorik von Verschwörungsideolog*innen im Netz bedient bewusst die Sprache der „alternativen Wellness“-Gemeinschaft, um Zugehörigkeit zu schaffen. Beide Szenen verwenden gemeinsame Begriffe wie das „Große Erwachen“ (“Great Awakening”), dass der Menschheit bevorstünde, “Low Vibration” (niedere Vibration, eine abwertende Bezeichnung für Personen mit einer “niederen Schwingung”, die vermeintlich negativen Einfluss auf ihre Mitmenschen haben) oder „5G“ (angeblich gesundheitsbeinflussender oder gehirnwaschender Mobilfunkstandard), die sie gezielt einsetzen, um sich vom vermeintlichen Mainstream abzugrenzen und ihre Gruppenzugehörigkeitsgefühle zu bestärken.

QAnon und New Age

Doch wie genau haben gewalttätige, rechts-alternative Verschwörungssekten wie QAnon zu esoterischen New Age Anhänger*innen gefunden? Ein Erklärungsversuch lässt sich in der COVID-19 Pandemie nachzeichnen – und weist ins Internet. Die sozialen Unruhen und Protestbewegungen von Querdenken und Co. während der Pandemie haben eine Reihe von Bürger*innen zu sozialen Plattformen geleitet und sie durch digitale Echokammern radikalisiert. Das hat dazu geführt, dass sich online eine alternative Wirklichkeit artikuliert und manifestiert. Die Anhänger*innen unterschiedlichster Milieus und Bürgerinitiativen haben sich zusammengeschlossen, zu einer heterogenen Opposition, die von Telegram aus gegen Medien, Regierung und die “Pharmaindustrie” hetzt.

Eine schnell wachsende politisch-spirituelle Bewegung

In 2011, also lange vor Querdenken und QAnon, entstand der Begriff von “Con-Spiritualität” (engl: Conspirituality als Wortspiel aus conspiracy und spirituality, also Verschwörungs-Spiritualität). Er beschreibt die Überschneidung von Verschwörungsglauben und New-Age-Spiritualität. Die amerikanischen Soziolog*innen Charlotte Ward und David Voas definieren dadurch eine „schnell wachsende politisch-spirituelle Bewegung“, die sich als Zusammenkunft aus zwei verschiedenen verschwörungsideologischen Weltbildern komponiert:

1. Der Glaube an eine geheime Elite, die im Verborgenen die sozial-politische Ordnung kontrolliert und

2. der Glaube, dass die Menschheit einen Paradigmenwechsel durch eine vermeintlich bevorstehende spirituelle “Bewusstseinserweiterung” erfährt.

Die Coronavirus-Pandemie war der herbeigesehnte Katalysator für die Verbreitung eines esoterischen Verschwörungsglaubens und schaffte gleichzeitig einen neuen Absatzmarkt.

Bestenfalls wirkungslose Wundermittel

Ein Artikel der New York Times beschreibt das Millionengeschäft des amerikanischen Verschwörungsideologen Alex Jones mit alternativen Heilmitteln und konstatiert, dass es eine “Wellness-Verschwörungsindustrie” gibt. Diese zeichnet sich vorwiegend durch den Verkauf gefälschter, nicht regulierter Gesundheitsprodukte und den Vertrieb politischer Desinformationen aus. Dabei soll den Rezipient*innen ein Gefühl von Kontrolle durch fragwürdige Allheilmittel simuliert werden. In den letzten zehn Jahren, aber insbesondere in der Pandemie, wurde das Internet von Verschwörungs-Influencer*innen überschwemmt, die mit ebendieser Con-Spiritualität hausieren gehen.

Auch in Deutschland vertreiben Verschwörungsideolog*innen wie Oliver Janich eine Flut von ungeheuerlichen, schlecht recherchierten oder völlig erlogenen Wundermitteln, in der Hoffnung, einige davon an die verängstigten Leser*innen ihrer Channel zu verkaufen. So haben auch in Deutschland Verschwörungsideolog*innen Shops und ganze Vertriebsketten eröffnet, die sie auf Plattformen wie Telegram regelmäßig neben ihren üblichen Verschwörungserzählungen, Desinformationen und anderen Lügenmärchen promoten. Einer der erfolgreichsten Verkäufer ist wohl der selbsternannte „König von Deutschland“ und Reichsbürger-Guru, Peter Fitzek, der mit seinem ebay-Abklatsch, „KaDaRi“ („Kauf das Richtige!“) eine alt-Wellness Plattform mit eigener Währung (Engelsmark oder kurz e-Mark) aufgebaut hat. Neben herkömmlichen Bio-Markt-Produkten, die sehr teuer auf KaDaRi angeboten werden, verkauft Fitzek in seiner Rubrik „Wellness und Gesundheit“ die skurrilsten Produkte. So auch monotatomische Gold-Ampullen für nur 59,- E-Mark (die praktischerweise 59 Euro entsprechen), die liebevoll von einem Alchemisten präpariert werden und die zu einer „tieferen, spirituellen Ebene“ führen sollen. Wer kürzlich in Kontakt mit gegen COVID-19 geimpften Personen getreten ist, kann für den schlappen Preis von 43,90,- e-Mark Shedding Nosode Kügelchen zum Schutz am Körper tragen. Da nicht alle Käufer*innen auf homöopathische Mittel setzen, bietet KaDaRi auch Alternativen für Kräuterhexen an, die sich gegen COVID-19 immunisieren wollen. So kann man Kiefernadeln aus dem heimischen Wald für 14,55,- e-Mark erwerben, die einen rundum Schutz vor COVID-19 Infektionen versprechen.

Nicht viel anders läuft es auf Telegram ab. Auch dort machen Verschwörungsideolog*innen mit ein gutes Geschäft mit Angst und Hetze. Szenegrößen wie Oliver Janich, Michael Wendler oder Eva Herman vertreiben über ihre Telegram-Auftritte die Nahrungsergänzungsmittel von KOPP Vital, dem lukrativen Nebengeschäft des rechtsextremen KOPP Verlages. KOPP-Vital zielt mit seinem Sortiment auf ein Alternatives Wellness-Angebot, das verspricht den Bedarf an obskuren Quacksalbereien für die Anhängerschaft komplett zu decken. Neben Naturzeolith für 28,99 € (Zeolith ist ein vulkanisches Mineral, für die es keine evidenzbasierten Unbedenklichkeitsstudien bis dato gibt) vertreibt KOPP-Vital auch eigene Apparatur für den Alchemisten zuhause. So verspricht der Universal-Kolloidgenerator CM2000 bei der “Herstellung von kolloidalem Silber, Gold, Magnesium, Kupfer, Eisen, Chrom, Silizium, Germanium” behilflich zu werden und das für nur zum Schnäppchen-Preis von 269,00 Euro.

Die Los Angeles Times berichtet in 2021 über Yoga-Wellness-Gruppen aus Kalifornien, die zu QAnon gefunden haben. Der QAnon-Verschwörungsglaube, der normalerweise eher mit rechts-alternativen Milieus in Verbindung gebracht wird, verbreitet sich auch in Yoga-, Meditations- und anderen Wellness-Kreisen. Der Artikel vermerkt, wie auch nicht rechtsoffene Instagram-Influencer und ihre New-Age-Kollegen – Yogis, Energieheiler, Klangbader, Kristallpraktiker, Hellseher, Quantenmagier – die verschwörerische Weltsicht von QAnon über Social Media multiplizierten (vgl. auch Belltower.News für Deutschland)

YogAnon und die Wurzeln im Nationalsozialismus

In seinem regelmäßigen Conspirituality-Report bezeichnet Matthew Remski, den Querschnitt von Verschwörungsideolog*innen und New-Age-Anhänger*innen als “YogAnon”. Darüber hinaus argumentiert er, dass es lange vor dem Aufkommen des New-Age-Trends spirituelle Anhänger*innen gab, die von der Allheilmacht von Yoga überzeugt waren. Nämlich Nazis.

Für Faschist*innen, so Remski, war Yoga „ein okkultes Werkzeug zur Reinigung und Verherrlichung des individuellen Körpers als Mikrokosmos der triumphierenden Nation, die schließlich über eine Verschwörungserzählung von kinderschändenden Juden und unreinen Eindringlingen triumphieren würde“. Naheliegend griffen sich Nazis besonders sektiererische Aspekte (wie Reinheit und Überlegenheit) aus dem indo-tibetischen Yoga heraus und fantasierten davon, körperlich und geistig unverwundbar zu werden. Als Beispiel führt Remski u. a. Himmler an, der ein Exemplar der Bhagavad Gita mit sich herumtrug und sich die SS als einen yogischen Mönchsorden herbei fantasierte.

Das Streben nach Reinheit wider die Moderne

Bedeutet das, dass alle Yoga-Praktizierenden eigentlich Nazis sind? Definitiv nicht! Allerdings gibt es ideologische Anknüpfungspunkte, die einige New Age-begeisterte Menschen dazu bewegt, sich in verschwörungsideologische Gefilde zu begeben. Was sich leicht feststellen lässt, ist, dass die Wellness-Kultur und New-Age-Philosophie nach Reinheit streben, die Moderne ablehnen und nach einer Bewusstseinserweiterung trachten. Dies macht sie anfällig für Verschwörungsglauben. Die britische Soziologin Stephanie Baker hat sich die utopischen Diskurse über Reinigungskuren, Entgiftungen und die tägliche Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln vier unterschiedlicher Wellness-Influencer*innen auf Instagram ein Jahr lang angeschaut. Sie hat festgestellt, dass ihre Erzählungen eine erschreckende Ähnlichkeit mit den politischen Kampfansagen von QAnon besaßen. Baker schlussfolgert, dass es eine Konvergenz gibt zwischen rechtsextremen Verschwörungserzählungen und der Wellness-Gemeinschaft, die sichtbar wird, wenn man die gemeinsame Reaktion auf 5G oder Anti-Impfungs-Narrative in sozialen Medien untersucht. Entsprechend lässt sich sagen, dass Wellness-Influencer nicht unbedingt den Rechtsextremismus von QAnon teilen, aber beide Gruppen sind in ihrem Misstrauen gegenüber institutionellen Autoritäten – der Regierung, der Pharma- und Impfstoffindustrie – verbunden, die sie als Förderer von Gehorsam, Konformität und Überwachung ansehen.

Eine weitere Gemeinsamkeit liegt, wie anfänglich erwähnt, in der gemeinsamen Sprache von Verschwörungsideolog*innen und der Wellness-Gemeinschaft. Die amerikanische Autorin Amanda Montell beschreibt in ihrer soziologischen Fallstudie zu Sekten, “Cultish”, wie QAnons Verschwörungsideologie zu einem schwarzen Loch wurde, das “jede Art von kultischen Gläubigen des einundzwanzigsten Jahrhunderts” aufsog. Deswegen klingen QAnon -Begriffe wie “Deep State”, “Mainstream-Medien” und “Paradigmenwechsel” so einleuchtend und bleiben gleichzeitig vage, so dass sie potentielle Rekruten anziehen und binden, ohne anfänglich zu viel von der menschenfeindlichen Ideologie preiszugeben. Montell weist dabei auf Gemeinsamkeiten zu anderen Sekten oder Religionen wie etwa Scientology hin, die ihre Sprache auch für Anfänger*innen verschleiern, bis diese neue Level für sich erschlossen haben.

Schließlich und endlich gibt es noch eine gewichtige Gemeinsamkeit, nämlich das Misstrauen gegenüber politischen Eliten. Alle Telegram-Verschwörungsideolog*innen von Querdenken bis QAnon verlangen von ihren Anhänger*innen, eine grundsätzlich delegitimierende und ablehnende Position gegenüber den Eliten der Politik, der Medien und der Pharmaindustrie einzunehmen. Denn das verspricht, immer und zu jeder Zeit ein gutes Geschäft mit Unheil, Angst und Hetze zu machen. In naher Zukunft werden uns auf Telegram und Co. noch abstrusere Allheilmittel angeboten werden.