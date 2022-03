Jetzt bewerben Hackathon gegen Antisemitismus

Jenny Havemann, Gründerin des „German Israeli Innovation Networks“ und Wencke Stegemann, Gründerin von „Stories for Tomorrow“ haben dieses Projekt initiiert, damit auch mehr junge Menschen dieses gesamtgesellschaftliche Problem angehen und innovative Lösungen entwickeln.

Wie läuft der Hackathon ab?

Junge Menschen aus ganz Deutschland können sich entweder als Einzelperson (mit einer fertigen Idee oder ohne) oder als Team über die Webseite bewerben. Wer sich als Einzelperson bewirbt, hat die Möglichkeit während zwei Brown Bag Meetings vor dem Hackathon ein Team mit anderen Teilnehmer*innen zu bilden.

Datum: 7.-9. Juni 2022

Location: Hamburg, Deutschland

Teilnehmerzahl: 15-20 Gruppen à 3-5 Teilnehmer

Dauer: der Hackathon geht über drei Tage, täglich von 10.00- 18.00 Uhr, inklusive

Auftaktveranstaltung und Kennenlernen am ersten Abend, sowie eine Preisvergabe und Abschlussveranstaltung am dritten Tag.

Bewerbungsschluss: 15.04.2022

Drei Kategorien für innovative Ideen im Kampf gegen Antisemitismus

Erste Kategorie: „Technologische Lösungen“

Die Teams in diesem Bereich werden die Problematik in den sozialen Netzwerken, im Internet auf Webseiten, öffentlichen Blogs etc., analysieren und mögliche Lösungen technologischer Art erarbeiten. Zum Beispiel: Wie können antisemitische Inhalte gefiltert und dagegen vorgegangen werden?

Zweite Kategorie: „Digitale Bildungskonzepte“

In dieser Kategorie erarbeiten die Teams kostenfreie Lehrmaterialien für Lehrer*innen und Pädagog*innen und Online-Kurse für Schüler*innen. Auch für die Grundschule könnten auf spielerische Art und Weise Bildungsprogramme zur Prävention gegen Antisemitismus entwickelt werden. Möglich sind auch digitale Produkte für Erwachsene und für die außerschulische Bildung.

Dritte Kategorie: „Rechtsstaat und Schutz”

Die Teams bestehend aus (angehenden) Jurist*innen kreieren Änderungsvorschläge von Gesetzen oder stellen eigene Gesetzesentwürfe vor. Auch können neue Vorschläge für die Arbeit in der Strafverfolgung oder Staatsschutz erarbeitet werden.

Ablauf des Hackathons

Alle Teilnehmer*innen schicken ihre Projektidee als Text und kurzes pitch Video über unser Webseite. Bewerbungsschluss ist der 15.04.2022.

Im Anschluss erhalten alle ausgewählten Teams eine schriftliche zusage per E-Mail, dass sie offiziell beim Hackathon dabei sind.

Das Hackathon-Event findet vom 7.-9.6.2022 in Hamburg statt. Alle Teammitglieder sollen dabei sein und ihre Projektidee während des Wochenendes umsetzen. Sie können sich dabei von Jury-Mitgliedern und Expert:innen beraten lassen. Das Projekt, dass die Jury am Ende überzeugt, gewinnt 5.000 Euro. Alle Details gibt es auf der Website des #antisemitismushack2022