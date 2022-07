Klagemauer.TV Eine Rechtaußen-Sekte und ihre Verschwörungserzählungen

„VORSICHT! Dieser Inhalt ist absolut nicht für Kinder geeignet, ebenso nicht für Menschen mit schwachen Nerven.” Mit dieser Trigger-Warnung beginnt ein Video von kla.tv über Adrenochdrom vom Juni 2020. Das Video zählt zur Rubrik „Ideologie & Satanismus / Okkultismus” und hat (laut Zähler auf der Webseite) über eine Million Aufrufe. Xavier Naidoo und andere „Expert*innen” ähnlichen Kalibers warnen vor Kindesentführungen und Menschen, die Adrenochrom bereits in Flaschen verkaufen würden. Neben dieser Erzählung finden sich bei „kla.tv” l noch viele weitere: 5G, 9/11, die Corona-Lüge, satanische Eliten und der Great Reset. Auf dem „Portal für Gegenstimmen” wird keine konspirative Erzählung nicht behandelt. Dementsprechend stellt kla.tv Thesen, Theorien und Narrative auf, die eine alternative Realität vorschlagen, die nur selten mit wissenschaftlichen Erkenntnissen übereinstimmt. So ein Format sei nötig, weil – Überraschung – die „Systemmedien” uns anlügen würden.

Kla.tv, eigentlich „Klagemauer.tv”, gibt es seit 2012. Gegründet wurde der Internetsender von Ivo Sasek. Klagemauer, weil Menschen „Klagen” einreichen können, wenn sie mit der Berichterstattung über bestimmte Themen nicht zufrieden sind. Kla.tv” nimmt sich dann diesen Themen an und berichtet aus einer anderen Perspektiven. Auf mehr als 87 Sprachen sind angeblich Videos verfügbar. Nach Angaben auf der Webseite verfügt „kla.tv” über mehr als 150 Studios weltweit. Jedes Video kann kostenlos heruntergeladen und durch wenige Klicks verbreitet werden. Selbst in ausführlicher schriftlicher Form sind die Inhalte der meisten Videos verfügbar. Laut den Informationen auf der Webseite arbeiten über 1000 Personen ehrenamtlich bei „kla.tv” und kümmern sich um die Sendungen. Was von diesen Behauptungen der Wahrheit entspricht ist praktisch nicht nachvollziehbar.

Der Nachrichten-Blog ist eng verbunden mit der christlichen Sekte „Organischen Christus Generation” (OCG), die ebenfalls von Ivo Sasek 1997 in der Schweiz gegründet wurde. Im Mittelpunkt steht die Familie des Sektengurus. Die OCG soll die Menschen zur Schwarmintelligenz und naturgesetzlichen Intuition führen, „die Generation soll an die göttliche Alpha-Matrix anknüpfen.” Wie genau das gehen soll, kann man in Saseks Büchern nachlesen und in seinen Spielfilmen sehen. Denn „kla.tv” ist nicht das einzige Produkt, der Sektenführer hat ein ganzes Medien- und Veranstaltungsimperium aufgebaut: Die Anti-Zensur-Koalition (eine Veranstaltung für die „andere Berichterstattung”), „vetopedia” (das alternative Wikipedia), die Filmproduktionsfirma „Panorama Film” und die familiäre Musikproduktion sollen möglichst viele Menschen in ihren Bann ziehen. Ivo und seine Frau Anni haben elf Kinder. Die meisten von ihnen sind eng in die Vermarktung und Verwaltung von Familienangelegenheiten eingebunden. Zwei der Söhne sind aber mittlerweile aus der Sekte ausgestiegen.

Offener Antisemitismus

Ivo Sasek steht stets im Mittelpunkt. Bei kla.tv tritt er als Moderator auf, sonst inszeniert er sich mal als Prophet, der das Wort Gottes verbreitet, mal als Entertainer auf der Bühne. Sasek und seine Sekte machten schon häufiger negative Schlagzeilen. Nicht zuletzt, weil er der Holocaustleugnerin Sylvia Stolz eine Bühne bei seiner „Anti-Zensur-Koalition” bot. Sie wurde danach zu 18 Monaten Haft wegen Volksverhetzung verurteilt. Sasek sagte in einem Statement, er und 2000 andere Zuschauer*innen hätten bei ihrer Rede nichts von Holocaustleugnung mitbekommen, sonst wären sie eingeschritten. Dabei fragte Stolz auf der Bühne u.a. sehr direkt, wo denn Beweise für Opfer, Tatzeit und Tatorte für den Holocaust seien und sagte, der Holocaust wäre noch nie vor Gericht bewiesen worden.

In einer Doku vom SRF über die OCG sagt Simon Sasek (einer der zwei Söhne, die aus der Sekte ausgestiegen sind) über kla.tv: „Unser Ziel war es, die größte Medienkette Europas zu werden.” Am wichtigsten sei immer die Reichweite gewesen. Der Sohn wirft seinem Vater vor, demokratiefeindlich zu sein und mit seiner Reproduktion von Verschwörungserzählungen gezielt Misstrauen in Medien und Politik zu säen. Antisemitische Dogwhistles und Chiffren wie #GeorgeSoros, #GreatReset, #Bilderberger und #WEF sind beliebte Kategorien auf der Webseite. Die Pandemie und die damit entstehenden Mythen spielten kla.tv in die Karten. Unzählige „Fakten”-Videos zu Impfungen sind erschienen, zu den angeblichen Drahtziehern hinter der Pandemie und ein Video widmet sich sogar der Frage „Corona-Impfung – der größte Genozid?”.

Sasek fällt durch seine kruden Fragen und Gedankengänge auf. Auf dem Freundestreffen von „kla.tv” im Jahr 2014 fragte Ivo Sasek das Publikum: „Was aber wenn Adolf Hitler den Rang eines Apostels gleichkommt?” und stellte in den Raum, ob der Diktator geschichtlich nur falsch dargestellt wurde. Simon Sasek erzählt, der Vater habe seinen Kindern „Mein Kampf” zur Lektüre empfohlen, für ihn gehöre das zur Allgemeinbildung und käme direkt nach der Bibel. Dass sein Vater antisemitische Denkmuster und Stereotype verinnerlicht hat, daran zweifelt Simon Sasek im Interview nicht.

„Wir wünschen Ihnen einen lebensbejahenden Abend”

Die Sekte will wachsen. Kinder spielen bei der OCG deswegen eine große Rolle und gelten als besonders schutzbedürftig, Schwangerschaftsabbrüche sind unvorstellbar und werden mit Satan in Verbindung gebracht. 2014 wurde eine „Klage” zum Thema Abtreibungen bei kla.tv eingereicht. Der Frau sei aufgefallen, dass sie bei ihren Schwangerschaften oft vor einer möglichen Behinderung ihrer Föten gewarnt wurde und fragte sich, ob ein ganzes Abtreibungs-System dahinter stecke. Im Video war von einem „gezielten Genozid” die Rede. Kla.tv hat regelrechte Video-Kampagnen gegen Schwangerschaftsabbrüche gestartet und Lieder komponiert, die Kindern eine Stimme geben sollen. So zum Beispiel „Schrei der Mütter”, wo es um „satanisch rituellen Missbrauch an Kindern” und Adrenochrom geht. Dabei wird Ivo Sasek und der Sekte generell vorgeworfen, Kindesmisshandlung und Züchtigung zu befürworten. Aussteiger*innen der Sekte berichten von solchen Erziehungsmaßnahmen.

Aber auch die aktuellen Ereignisse werden von den Moderator*innen eingeordnet. So auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Sasek fordert, Waffenlieferungen und Unterstützung der Ukraine zu beenden und warnt vor einem dritten Weltkrieg, sollte der „Scholzens-Clan”, also die deutsche Regierung, weiterhin Russland verärgern. Stattdessen würde er diesen satanischen Clan lieber vor einem Nürnberger Kriegstribunal sehen und spielt damit auf die Nürnberger Prozesse gegen Kriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg an. Kla.tv verbreitet auch Videos des österreichischen Internetsenders „AUF1” und gibt anderen Verschwörungsideolog*innen wie Oliver Janich oder Hagen Grell eine Plattform.

Bisherige Strafanzeigen in der Schweiz gegen Ivo Sasek sind erfolglos geblieben. Nachdem 2020 bekannt wurde, dass Mitglieder der Sekte Personendaten zahlreicher Politiker*innen gesammelt hatten, ist auch die Staatsanwaltschaft München aktiv geworden, jedoch ohne strafrechtliche Konsequenzen. Das zeigt, dass der wachsende Einfluss von Sasek, OCG und Kla.tv auch bedeutet, dass sie ins Visier der Sicherheitsbehörden gerückt sind.