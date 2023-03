Chronik : Rechte und rassistische Gewalt der Woche Von 17. bis 23. März 2023: Wöchentlich stellen wir Gewalttaten bundesweit zusammen, um einen Überblick über die Alltäglichkeit rechter Gewalt zu geben. Die Chronik bleibt absolut unvollständig, lässt aber das Ausmaß erahnen. Von |

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

Rechtsextremismus

17. März 2023

Gelsenkirchen: Nazi-Parolen auf Mahnmal

Das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus im Stadtgarten Gelsenkirchen wurde von Unbekannten mit Nazi-Parolen beschmiert. Die Polizei überdeckte die volksverhetzenden Schmierereien vorübergehend mit Sprühkreide.

21. März 2023

Bochum: Neonazis greifen besetztes Haus an

Dienstagnacht griffen der Neonazi-Szene zuzurechnende Personen das besetzte Haus „Haldi 47“ im Bochumer Stadtteil Hamme an. Die Täter*innen bewarfen das Haus mit Steinen und sprühten Parolen an das Gebäude, unter anderem „Antifa jagen“ und „Free Feldmann“. Letzteres bezieht sich auf den Dortmunder Neonazi Steven Feldmann, der seit 1. März in Untersuchungshaft sitzt. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu Aktionen aus der Szene, die seine Freilassung forderten.

22. März 2023

Reutlingen: Schüsse auf Polizei bei weiterer Reichsbürger-Razzia

Am frühen Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei bundesweit insgesamt 20 Objekte mutmaßlicher Unterstützer*innen und Zeug*innen des Reichsbürger-Netzwerks, das durch den geplanten Putsch im Dezember 2022 bekannt geworden war. Zu den durchsuchten Personen gehören auch mehrere aktive Polizeibeamt*innen und Soldat*innen. Eine Person, die zunächst nur als Zeuge aufgesucht werden sollte, schoss auf die Polist*innen und verletzte einen Beamten leicht. Der Täter wurde festgenommen.

Rassismus

18. März 2023

Berlin: Rassistischer Angriff mit Glasflasche

Zwei 22-Jährige gerieten am Samstagnachmittag in Berlin-Mitte in einen verbalen Streit. Ein 46-jähriger Mann mischte sich ein, beleidigte einen der beiden rassistisch und griff ihn mit einer Glasflasche an. Er schlug ihn mit der Flasche auf den Kopf, die dabei zerbrach, und stach ihn daraufhin mit dem abgebrochenen Flaschenhals noch zweimal in den Hinterkopf. Der Betroffene wurde im Krankenhaus behandelt, der Täter ebenfalls, da er in schlechter körperlicher Verfassung war. Dort wurde ihm auf richterliche Anordnung Blut entnommen.

20. März 2023

München: Rassistische Beleidigungen von Senior ohne Fahrschein

Ein 78-Jähriger fuhr am Montagmittag mit dem Regionalzug ohne Fahrschein von Freising nach München. Als er von der 24-jährigen Zugbegleiterin kontrolliert wurde, beschimpfte er sie rassistisch. Am Münchner Hauptbahnhof wurde er von der Bundespolizei vorläufig festgenommen. Er beleidigte im Folgenden eine Beamtin frauenfeindlich und tätigte einem weiteren Beamten gegenüber volksverhetzende und rassistische Aussagen.

22. März 2023

Frankfurt (Oder): 17-jähriger Afghane mit Messer bedroht

In der Frankfurter Innenstadt beleidigte ein 29-jähriger Deutscher einen 17-jährigen afghanischen Staatsbürger zunächst rassistisch und bedrohte ihn dann mit einem Küchenmesser. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass der Täter unter Alkoholeinfluss stand.

22. März 2023

Berlin: Schülerin rassistisch angepöbelt und geschlagen

Eine 14-jährige Schülerin hielt sich am Mittwochnachmittag mit Klassenkamerad*innen am S-Bahnhof Jungfernsteig auf, als zwei Passantinnen (34, 38) sie rassistisch beleidigten und ihr dabei bedrohlich nahe kamen. Eine der beiden Täterinnen schubste das Mädchen und schlug ihr ins Gesicht. Ein Passant schritt ein, wurde ebenfalls von den Täterinnen beschimpft, ebenso wie die eintreffende Polizei. Diese stellte fest, dass die Täterinnen alkoholisiert waren. Eine der beiden Frauen verletzte in Polizeigewahrsam einen der Beamten an der Hand.

Antisemitismus

20.-21. März 2023

Konstanz: Volksverhetzende Schmierereien

Unbekannte schmierten in der Nacht von Montag auf Dienstag volksverhetzende, antisemitische und antiziganistische Parolen auf eine Straße, Wände und die Außenanlagen einer Sporthalle.

Queer-/Trans-/Homofeindlichkeit

23. März 2023

Berlin: Homofeindlich beleidigt und mit Reizgas angegriffen

Zwei Männer waren am Donnerstagmorgen auf der Motzstraße in Berlin-Schöneberg unterwegs, als sie von zwei Personen homofeindlich beleidigt wurden und einem der Betroffenen von den Tätern Reizgas ins Gesicht gesprüht wurde.