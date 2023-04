Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

11. April 2023

Hakenkreuze auf Schulgebäude geschmiert

Die Theo-Hespers-Gesamtschule in Waldhausen war am Dienstag voll von Hakenkreuzen und anderen verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Polizei sucht Zeugen, der Staatsschutz ermittelt.

Schwerin: Hakenkreuze auf Imbisswagen gesprayt

Die Schweriner Polizei hat am Dienstagvormittag mehrere ausländerfeindliche Parolen auf einem Imbisswagen entdeckt. Darunter auch einige Hakenkreuze mit einem Durchmesser von rund 35 Zentimetern.

Berliner Neonazi Amin K. : Plante er einen rechtsextremen Anschlag?

Einer der bekanntesten Rechtsextremisten Berlins sitzt in Haft. Dokumente, die dem Tagesspiegel vorliegen, zeichnen das Bild einer tickenden Zeitbombe. Plante K. eine rechte Terrortat?

12. April 2023

Eisenach: Erneuter Angriff auf Linke-Büro

Mit einer schweren Halterungsstange für Verkehrsschilder wird das Fensterglas attackiert – zum vierten Mal seit 2021. Und jede Menge Nazi-Aufkleber tauchen in dem Viertel auf.

Rassismus

8. April 2023

Rassismus-Eklat beim Spiel des FC Pipinsried in Aschaffenburg

Marvin Jike von „Fans“ übel beleidigt

9. April 2023

Böller auf Asylunterkunft geworfen

Auf die kürzlich reaktivierte Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Kaltennordheim ist in den Morgenstunden des Ostersonntages ein Anschlag mit Böllern verübt worden. Die Polizei ermittelt.

10. April 2023

Rassistische Attacke in Borna: Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen

Am Montagabend wurde eine 19-Jährige in Borna (Landkreis Leipzig) zum Opfer einer rassistischen Attacke

Kein Fahrschein: Kontrolleure rassistisch beleidigt

Nach einer Fahrscheinkontrolle in der Berliner U-Bahn ermittelt der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll eine 53-Jährige zwei Kontrolleure rassistisch beleidigt haben, als diese sie am Montag ohne Fahrschein in einem U-Bahnhof in Kreuzberg erwischten.

11. April 2023

Rassismus-Vorwürfe vom FC Ahrensburg überschatten 3:2-Sieg des SSV Güster

In einem packenden Spiel setzte sich der SSV Güster knapp gegen den FC Ahrensburg durch. Der FCA jedoch gibt an, dass Spieler von Zuschauern rassistisch beleidigt worden seien.

Frauen in Kieler Bus rassistisch beleidigt und angegriffen

Zwei Frauen sind nach eigenen Angaben in einem Kieler Bus rassistisch beleidigt worden.

12. April 2023

Rassistischer Angriff in Magdeburg: Vater beleidigt und mit Messer bedroht

Schreckmomente in einer Straßenbahn in Magdeburg: Ein Mann bedroht einen anderen mit einem Messer und beleidigt ihn rassistisch.

13. April 2023

Hamburg: Frau in U1 bedroht und rassistisch beleidigt

Der Täter konnte flüchten. Polizeilicher Staatsschutz hat Ermittlungen übernommen und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Antisemitismus

8. April 2023

„Tod den Juden!“ – Eskalation in Berlin-Neukölln

Am 8. April 2023 war es wieder so weit: „Tod den Juden“ wird auf den Straßen der deutschen Hauptstadt skandiert. Eine antiisraelische Demo zieht am Karsamstag vom Rathaus Neukölln in Richtung Kreuzberg, organisiert von Samidoun, einer Vorfeldorganisation der Terrorgruppe PFLP.

13. April 2023

Gewalt in Brandenburg: Höchststand bei politischer Kriminalität – Antisemitismus stark gewachsen

Die Zahl der Straftaten mit politischem Hintergrund ist auf eine neue Höchstmarke gestiegen. Das hängt insbesondere mit der Corona-Pandemie zusammen. Sorge bereitet die ansteigende antisemitische Kriminalität.