Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

30. April 2023

Braunschweig: Mutmaßlich rechter Angriff auf Haus eines Journalisten

Rohes Fleisch im Briefkasten, rechte Schmierereien an der Tür: In Braunschweig ist das Haus des Journalisten David Janzen angegriffen worden. Er berichtet hintergründig über Rechtsextremismus – und wird immer wieder zur Zielscheibe der Szene.

https://www.deutschlandfunk.de/braunschweig-anschlag-haus-angriffe-auf-journalisten-100.html

Neonazi rastet am Freiberger Bahnhof aus und schlägt auf Fahrgast ein

Prügel-Attacke in Freiberg: Ein Neonazi (27) schlug in der Nacht auf Donnerstag am Bahnhof auf einen Mann ein!

https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/freiberg/neonazi-rastet-am-freiberger-bahnhof-aus-und-schlaegt-auf-fahrgast-ein-2791559

Theologin wird in Leipziger Kirche auf offener Bühne bedroht – Sicherheitsleute schreiten ein

Die Autorin und Theologin Sarah Vecera ist in einer Leipziger Kirche auf der Bühne von einem Besucher bedroht worden. Die Kirchengemeinde „getroffen und geschockt“.

https://www.mz.de/mitteldeutschland/leipzig/theologin-wird-in-leipziger-kirche-auf-offener-buhne-bedroht-sicherheitsleute-schreiten-ein-3578584

Sachsen: Jeden zweiten Tag ein rechtsmotivierter Angriff

Zu über 200 rechten Angriffen kam es im vergangenen Jahr in Sachsen – betroffen waren davon mindestens 314 Personen. Die Opferberatung „SUPPORT“, die die Zahlen heute veröffentlicht hat, warnt gleichzeitig vor Anfeindungen des politischen Gegners.

https://www.endstation-rechts.de/news/sachsen-jeden-zweiten-tag-ein-rechtsmotivierter-angriff

4. April 2023

Angriff auf Kulturschaffenden in Chemnitz – Ermittlungen dauern an

In Chemnitz wurde eine Reisegruppe angegriffen, offenbar von Rechten. Ein 33 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt. Die Ermittlungen stocken.

https://www.saechsische.de/chemnitz/angriff-auf-33-jaehrigen-in-chemnitz-staatsschutz-ermittelt-5841590.html

https://www.berliner-kurier.de/panorama/chemnitz-mann-33-in-klinik-gepruegelt-gab-es-ein-rechtsextremes-motiv-li.335260

5.April 2023

Rechtsextreme Drohkulisse im Dortmunder Unionviertel

Eine rechtsextreme Gruppe soll mehrfach Menschen, die sie für „links“ hält, in Dortmund und Bochum eingeschüchtert und angegriffen haben.

https://www1.wdr.de/nachrichten/rechte-einschuechterungen-im-unionviertel-dortmund-100.html

Opferberater: Neue Welle rechter und rassistischer Gewalt in Thüringen

Die Opferschutzorganisation Ezra hat im vergangenen Jahr deutlich mehr rechtsextreme Übergriffe im Freistaat registriert. „Wir sprechen hier auch von einer neuen Welle rechter und rassistischer Gewalt in Thüringen“, sagte der Projektkoordinator Franz Zobel am Mittwoch in Erfurt.

https://www.zeit.de/news/2023-04/05/opferberater-neue-welle-rechter-und-rassistischer-gewalt

Rassismus

30. März 2023

Rostock: Denkmal für NSU-Opfer Mehmet Turgut erneut beschmiert

Das Denkmal für Mehmet Turgut im Neudierkower Weg wurde erneut beschmiert. Zwei Unbekannte haben am Donnerstag das Mahnmal, dass an das Opfer des Nationalsozialistischen Untergrundes (NSU) erinnern soll, mit Farbe beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

https://www.ostsee-zeitung.de/lokales/rostock/rostocker-denkmal-fuer-nsu-opfer-mehmet-turgut-beschmiert-IIC6UPHHCFBTLOSLJOESXPXM54.html

3. April 2023

Prozess in Köln: Die eigene Ehefrau vor Gericht rassistisch beleidigt

Der 37-Jährige wurde verurteilt zu sechs Jahren Haft wegen Gewalt in der Ehe. Vor Gericht fiel er durch Pöbeleien und Missachtung des Gerichts negativ auf.

https://www.rundschau-online.de/koeln/prozess-in-koeln-die-eigene-ehefrau-vor-gericht-rassistisch-beleidigt-544634

5. April 2023

Kopftuch entrissen und geschlagen: Frau (18) wird in Zwickau brutal attackiert!

Ihr Kopftuch wurde entrissen, sie wurde beleidigt und geschlagen: In Zwickau kam es zu einer rassistischen Attacke auf eine junge Frau (18).

https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/zwickau/frau-18-wird-in-zwickau-wird-brutal-attackiert-kopftuch-entrissen-und-geschlagen-2797045

Prozess um mutmaßlich rassistischen Angriff auf 17-Jährige startet erneut

Der Fall sorgte für Entsetzen in ganz Berlin: Im vergangenen Jahr sollen sechs Männer und Frauen eine damals 17-Jährige rassistisch beleidigt und angegriffen haben. Nun beginnt der Prozess gegen die sechs. Die wiesen die Vorwürfe von sich.

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2023/04/berlin-justiz-amtsgericht-tiergarten-mutmasslicher-rassistischer-angriff-auf-jugendliche.html

https://www.spiegel.de/panorama/justiz/berlin-angriff-auf-dilan-an-berliner-tramhaltestelle-jugendliche-schildert-vor-gericht-rassistische-beleidigungen-a-5601ae58-a2a2-4919-ad24-6fcf6a8b6124

6. April 2023

Deutsches Haus #14/2023

Chronik rassistischer und antisemitischer Vorfälle

https://jungle.world/artikel/2023/14/deutsches-haus-14/2023