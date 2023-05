Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

02. Mai 2023

Kyritz: Unfall mit Fahrerflucht – Hakenkreuz am verlassenen Auto

In Kyritz kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei aufgrund der Witterung von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zudem befand sich am Fahrzeug ein Adler mit Hakenkreuz.

3. Mai 2023

Nazi-Schmierereien am Gymnasium in Saalfeld-Gorndorf

Wegen eines „verfassungsfeindlichen Schriftzuges“ an einem Schild im Umfeld der Sportanlagen des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums in Saalfeld ermittelt jetzt die Polizei. Es handele sich um eine „rechts motivierte“ Straftat.

4. Mai 2023

Opferberatungsstelle „ReachOut“ : Zahl rechter Angriffe in Berlin anhaltend hoch

Die Zahl rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt bleibt hoch in Berlin. 336 Angriffe hat die Opfer-Beratungsstelle „ReachOut“ im vergangenen Jahr verzeichnet. Das ist im Schnitt fast jeden Tag ein Angriff, bei dem Menschen verletzt, bedroht, gejagt und bespuckt werden. Die Zahl der Angriffe bleibt damit seit Jahren nahezu konstant erschreckend hoch.

Rassismus

29. April 2023

Dessau-Roßlau: Rassistische Straftat, syrischen Mädchen Kopftuch heruntergerissen

In den frühen Nachmittagsstunden des 29. Aprils soll sich in der Augustenstraße in Dessau-Roßlau eine rassistische Körperverletzung ereignet haben.

30. April 2023

Container für Geflüchtete mutmaßlich in Brand gesetzt

Eine noch unbewohnte Containeranlage zur Unterbringung von Flüchtlingen ist in Südhessen mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Verletzt wurde bei dem Feuer in Roßdorf (Kreis Darmstadt-Dieburg) in der Nacht zum Sonntag niemand, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.

3. Mai 2023

Brandanschlag auf das Wahlkreisbüro von SPD-Abgeordneten Karamba Diaby

Diaby sprach von einem „gezielten Angriff“ auf sein Bürgerbüro, das nun auf unabsehbare Zeit nicht nutzbar sein werde. Der mutmaßliche Täter sei sowohl ihm als auch der Polizei seit mehr als einem Jahr bekannt, er habe mehrfach Strafantrag gegen den Mann gestellt, unter anderem wegen rassistischer Beleidigungen.

63-Jähriger in Rehfelde rassistisch beleidigt

Ein 63-jähriger Mann aus dem Kosovo soll am Mittwochabend in Rehfelde (Märkisch-Oderland) beim Einkaufen rassistisch beleidigt worden sein. Wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte, attackierte ein Mann den 63-jährigen Kosovaren auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes verbal.

04. Mai 2023

Mann (27) beleidigt Jugendliche in Pfälzer Regionalbahn rassistisch

Ein Mann beleidigte zwei Jugendliche in der Regionalbahn rassistisch. Es kam zur Schlägerei.

Antisemitismus

01. Mai 2023

Antisemitische E-Mails an Institutionen in München geschickt

Abwertende und volksverhetzende Äußerungen und Beleidigungen – Mails mit diesem Inhalt wurden an jüdische Einrichtungen in München gesandt. Der Täter ist polizeibekannt, es soll sich um einen 37-Jährigen aus Berlin handeln.