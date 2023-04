Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Rechtsextremismus

23. April 2023

Bremen: Toilettenhäuschen mit Hakenkreuz beschmiert

Unbekannte besprühten am Sonntag zwischen 3 und 10 Uhr die Fassade eines Toilettenhäuschens in Schwachhausen. Die Polizei sucht Zeugen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/5492737

24. April 2023

Chemnitz: Polizei ermittelt gegen 35-Jährigen nach Hitlergruß und Beleidigungen

Auf dem Chemnitzer Hauptbahnhof werden am Sonntag zwei Männer beleidigt. Die Polizei fasst den Verdächtigen, der außerdem den Hitlergruß zeigt.

Polizei ermittelt zu möglichen rechtsextremen Straftaten an Brandenburger Schule

Hakenkreuze auf Schulmobiliar und demokratiefeindliche Parolen: Lehrkräfte aus dem Landkreis Spree-Neiße beschreiben in einem offenen Brief den täglichen Rechtsextremismus an ihrer Schule. Nun greift die Polizei ein.

25. April 2023

Hakenkreuze gesprüht

In Johanngeorgenstadt haben Unbekannte Graffiti mehrere Hakenkreuze. Passiert ist das Ganze in der Nacht zu Dienstag. An ein Vereinsgebäude nahe der Eibenstocker Straße wurde ein rotes Hakenkreuz gesprayt, zusätzlich wurden die Fassade und ein Trampolin beschmiert.

27. April 2023

Verfahren gegen nordhessische Polizisten wegen Nazi-Kontakten

Eine linke Recherchegruppe hat Namen und Bilder von mutmaßlichen Rechtsextremisten veröffentlicht. Darauf zu sehen sind auch zwei Polizisten aus Nordhessen.

Rassismus

21. April 2023

Kopfstoß, rassistische Hetze und Todesdrohung am Dortmunder Bahnhof

Am Freitagnachmittag (21. April) ging ein Aggressor im Dortmunder Bahnhof auf einen Unbekannten los, der daraufhin die Flucht ergriff. Der Angreifer pöbelte kurz darauf am Bahnsteig einen weiteren Reisenden an, überzog ihn mit Beleidigungen und bedrohte ihn mit dem Tod.

Drohschreiben aufgetaucht: Ramadan-Feier in Marburg abgesagt – Stadion wieder freigegeben

In Marburg hat die Polizei eine Feier am Stadion zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan unterbrochen. Vorher war ein anonymes Drohschreiben gefunden worden. Ein Sprengstoff-Attentat konnte offenbar nicht ausgeschlossen werden.

22. April 2023

Rassismus in Rostock Mann schlägt eritreischen Mann und beleidigt ihn rassistisch

Am Mittag des 22. April hat ein 34jähriger Mann auf dem Universitätsplatz in Rostock einen 44jährigen Mann aus Eritrea rassistisch beleidigt und versucht, ihn anzugreifen

25. April 2023

„Erschütternder Rekord“ Zahl rassistischer Straftaten in Sachsen-Anhalt gestiegen

In Sachsen-Anhalt ist die Zahl fremdenfeindlicher Straftaten im vergangenen Jahr gestiegen. 2022 wurden insgesamt 604 rassistische Straftaten erfasst, was ein neuer Höchstwert ist

26. April 2023

Junge Frau am Kopftuch gepackt: Mutmaßlich rassistischer Angriff in Berlin-Neukölln

Ein Unbekannter wollte einer 20-Jährigen das Kopftuch herunterreißen. Bei der Attacke im U-Bahnhof Rathaus Neukölln wurden der Frau Haare ausgerissen.

Pfefferspray gesprüht und rassistisch beleidigt: Polizei sucht Zeugen

Beim Gassigehen kam es laut Mitteilung der Polizei am Mittwochnachmittag in Steinheim in der Straße „Zur Römerbrücke“ in der dortigen Grünanlage zu einer gefährlichen Körperverletzung sowie zu einer rassistischen Beleidigung.

Antisemitismus

27. April 2023

691 Verfahren wegen Antisemitismus

Hass und Hetze gegen Juden – die Zahl von Strafverfahren mit antisemitischem Hintergrund sind in Berlin gestiegen. Fast die Hälfte der Fälle werden jedoch eingestellt, oft weil die Täter nicht ermittelt werden. In nur wenigen werden Täter verurteilt.

Queer-, Trans-, Homofeindlichkeit

22. April 2023

Geschlagen und beleidigt: Homofeindlicher Übergriff in Berlin-Schöneberg

In der Nacht zu Samstag ist ein 40-Jähriger am U-Bahnhof Wittenbergplatz von einem Unbekannten geschlagen und homophob beleidigt worden. Er erlitt eine Platzwunde am Auge.

24. April 2023

Grab von trans Frau Ella Nik Bayan zum fünften Mal geschändet

Es ist bereits das fünfte Mal, dass das Grab der bekannten trans Frau in Berlin-Friedrichsfelde geschändet wurde. Am Tag der lesbischen Sichtbarkeit wurde eine Kundgebung an dem Friedhof angemeldet.