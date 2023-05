Rechtsextremer Lifestyle Tattoo-Trend – Wikinger-Kompass oder Vegvisir

Seit einiger Zeit ist der sogenannte Wikinger-Kompass oder auch Vegvisir genannt, ein beliebtes Symbol in der rechtsextremen Szene. Das Symbol muss aber nicht unbedingt einen rechtsextremen Bezug haben, es kommt auf den Kontext an.

Ein Vegvísir ist ein altes isländisches Symbol, das auch als „Wegweiser“ oder „Wegfinder“ übersetzt werden kann. Es wird oft mit der nordischen Mythologie und der Wikingerkultur in Verbindung gebracht. Umgangssprachlich wird das Symbol auch Wikinger-Kompass genannt. Das ist jedoch irreführend, da es unwahrscheinlich ist, dass die Wikinger dieses Zeichen nutzen.

Bedeutung des Vegvísir

Das Symbol besteht aus einem Kreis, der von acht Linien, die vom Zentrum ausgehen und an deren Enden Symbole oder Runen stehen. Der Vegvísir wird traditionell als Schutzsymbol betrachtet, das dem Träger helfen soll, den richtigen Weg zu finden und sicher zu reisen, auch wenn die Umstände schwierig sind. Es wird angenommen, dass das Symbol seinem Besitzer den Weg durch stürmisches Wetter oder unbekanntes Gelände weist und ihn vor Gefahren und Irrwegen bewahrt. Das Vegvísir ist heute ein beliebtes Symbol in der unpolitischen nordischen und Wikinger-inspirierten Kultur. Aber auch darüber hinaus. So haben etwa die Musiker Björk, Raff Camora und KC Rebell das Symbol auf ihren Körpern tätowiert.

Aber auch Neonazis haben das Symbol für sich entdeckt – und nutzen es recht inflationär. Generell versuchen Rechtsextreme alles, was nach Wikingern riecht, nach Walhalla aussieht und nach Ur-Germanen klingt, in ihren rechtsextremen Lifestyle zu integrieren.

Schon die Nationalsozialist*innen okkupierten zahlreiche germanische und heidnische Zeichen und Symbole und deuteten sie für ihre propagandistischen Zwecke um. Mit der „Schwarzen Sonne“ erfanden sie sogar ein Symbol und behaupteten einfach, es sei ein germanisches Zeichen. Das Zeigen einiger weniger dieser Symbole ist in Deutschland verboten.

Ob sich Neonazis heute offen, wie die alte Rechte, oder verborgen, wie die sogenannte „neue“ Rechte, auf den Nationalsozialismus beziehen oder nicht, nordische Mythologie lässt sich gut in die menschenfeindliche Ideologie einbinden. Ihrer Vorstellung nach, ist das Deutsche, wahlweise auch nordische Volk noch reinen Bluts. Es sind in ihrer Vorstellung echte Deutsche und echte Männer. Da die Wikinger oder die Germanen, eben noch zur Versorgung der Familien jagen gehen mussten. Neonazis jeglicher Couleur sind von diesem rassistischen Volksverständnis und diesem Männerbild angetan. Zusätzlich wird eine Abkehr von der modernen Welt symbolisiert und eine Ablehnung von Christentum und Judentum durch Hinwendung zu germanischer und heidnischer Esoterik.

So waren Runen schon immer Bestandteil von Nazi-Ästhetik und stehen in der Tradition völkischer Ideologie. Via Social Media lässt sich beobachten, dass immer mehr junge rechte Menschen, das Runen-Alphabet lernen. Runen auf Neonazi-Kleidungsstücken sind nicht neu, sie gehören zum Erfolgsrezept des rechten Klamotten-Labels „Thor Steinar“. Doch immer mehr Neonazis lassen sich auch Runen auf die Haut stechen.

Nicht zwangsläufig rechts

Und der neueste Neonazi-Tattoo-Trend scheint eben der Wikinger-Kompass zu sein. Bevorzugte Tattoo-Stellen sind das Knie und der Ellenbogen. Und da das Symbol nicht als genuin rechtsextrem angesehen werden kann, bietet es seinen Träger*innen dahingehend Schutz, nicht direkt als Neonazi aufzufallen. Daher sind genaues Hinschauen und genaue Einordnung unabdingbar.