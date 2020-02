Zeitstrahl 2010-2020 Ein Jahrzehnt Rechtsextremismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Deutschland

Was ist in den vergangenen zehn Jahren passiert, wenn wir auf Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit blicken? War das Jahrzehnt zuvor (2000-2010) vor allem von den Aktivitäten einer gewaltbereiten und gewalttätigen, aber zunächst nicht in die Gesellschaft breitenwirksam scheindenden Neonazi- und Rechtsextremen-Szene geprägt, erleben wir seit 2010 zusätzlich die erneute Normalisierung menschenfeindlicher Positionen in der gesamten Gesellschaft: Sarrazin, NSU-Enttarnung, Pegida, Aufstieg der AfD, um nur ein paar Stichworte zu nennen. Todesopfer und Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, Muslim*innen, Geflüchtete und alle, die nicht ins rechtsextreme Weltbild passen, gab es weiterhin.