Chronik Rechte und rassistische Gewalt der Woche

Vom 15. bis zum 21. August 2023: Wöchentlich stellen wir Gewalttaten bundesweit zusammen, um einen Überblick über die Alltäglichkeit rechter Gewalt zu geben. Die Chronik bleibt unvollständig, lässt aber das Ausmaß erahnen.

Von |

Rechte Gewalttaten sind „Botschaftstaten“: Sie treffen nicht nur die Opfer, sondern sind auch ein Angriff auf die Gruppe, für die die Opfer stehen. (Quelle: AAS)

15. August 2023

Anschlag auf Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten in Celle

Am Gebäude der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten in Celle sind Fenster eingeschlagen worden. Die Leiterin vermutet einen Zusammenhang mit dem anstehenden AfD-Parteitag in Celle.

Wieder Anschlag auf Flüchtlingsheim in Sachsen

Der Böller landete am Donnerstagabend kurz nach zehn Uhr in der Flüchtlingsunterkunft Beucha, die zur Stadt Brandis gehört und im Landkreis Leipzig liegt. Er explodierte auf dem Fußboden eines Zimmers, in dem zu der Zeit zwei Männer anwesend waren.

Ermittlungen nach Angriff auf kurdischstämmigen Deutschen

Nach einer gewalttätigen Attacke auf einen kurdischstämmigen Deutschen in Lübtheen (Landkreis Ludwigslut-Parchim) hat der Staatsschutz Mecklenburg-Vorpommerns Ermittlungen wegen des Verdachts einer politisch motivierten Straftat aufgenommen.

Angriff in Berlin-Marzahn : Gruppe attackiert 17-Jährigen mit Pfefferspray

Auf einer Fußgängerbrücke am Bahnhof Ahrensfelde attackiert eine Dreiergruppe einen 17-Jährigen. Ein betrunkener Verdächtiger ist bereits polizeibekannt und setzt beim Übergriff Pfefferspray ein.

Familie in Weißensee rassistisch beleidigt

Auf einer Grünfläche am Weißen See ist eine Familie von einer alkoholisierten Frau rassistisch beleidigt worden. Einsatzkräfte trafen noch vor Ort auf die 37-Jährige und brauchten sie in ein Krankenhaus, wo eine Atemalkoholkontrolle vorgenommen wurde. Diese ergab 1,2 Promille.

Neonazi-Partei mit Plakat-Attacke auf Paunsdorfer Jugendeinrichtungen

Als das Streetwork-Team Südost (Mobile Jugendarbeit Leipzig e.V.) am Mittwochvormittag sein Büro in Paunsdorf aufschließen wollte, erlebte es eine unangenehme Überraschung. Über Nacht hatten Unbekannte die Schaufenster und Eingangstür der Kontakt- und Beratungsstelle Am Vorwerk mit Propaganda-Plakaten der Neonazi-Kleinstpartei „III. Weg“ gepflastert. Betroffen waren außerdem zwei weitere Jugendeinrichtungen des Stadtteils.

16. August 2023

Mann beleidigt am Berliner Alexanderplatz eine Frau und zieht an ihrem Kopftuch. Daraufhin bricht eine Gruppenschlägerei aus.

Bisherigen Zeugenaussagen zufolge soll am Mittwoch gegen 18.40 Uhr in der Panoramastraße ein 28-jähriger Mann aus einer Gruppe heraus eine Frau mit Kopftuch frauenfeindlich und mit religiösem Bezug beschimpft haben. Anschließend soll der Mann laut Polizei versucht haben, das Kopftuch der Frau herunterzuziehen.

17. August 2023

Vier Männer bewerfen einen Nepalesen mit Glasflasche und zeigen Hitlergruß

Am Bahnhof im nordsächsischen Torgau ist ein Nepalese aus einer Gruppe von vier jungen Männern heraus mit einer Glasflasche beworfen worden. Der 39-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie stufte die Attacke als „fremdenfeindlichen Angriff“ ein. Die vier jungen Männer seien zuvor bereits im Zug auf der Fahrt von Finsterwalde nach Torgau aufgefallen. Einer von ihnen habe einen Nazi-Gruß gezeigt und sich rassistisch geäußert. Die Gruppe sei nach der Attacke geflüchtet. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Sechs Angriffe in sechs Wochen auf Mitmach-Café eines Demokratievereins in Wurzen

Es gab sechs Angriffe auf die Einrichtung. Zuletzt wurden binnen zehn Tagen zunächst zweimal Farbbeutel auf Fenster und Fassade geworfen und dann eine ölige Flüssigkeit verkippt, die den steinernen Fenstersims augenscheinlich stark in Mitleidenschaft gezogen hat. Wo die Urheber zu suchen sind, deuteten bereits Aufkleber an, die noch während der Renovierungsarbeiten auf die Fahrräder von Beteiligten geklebt wurden: »Das waren eindeutig Nazi-Sticker«.

Verfassungsfeindliche Schmierereien an Heimatmuseum Moringen

Unbekannte Täter haben die Wand des Heimatmuseums in Moringen (Landkreis Northeim) mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde unter anderem ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert, wie die KZ-Gedenkstätte Moringen am Donnerstag mitteilte. Die Gedenkstätte liegt unweit des Museums entfernt.

18. August 2023

Ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger beleidigte gestern Abend in Marzahn einen Jungen und schlug einen jugendlichen Zeugen

Nach bisherigen Ermittlungen war der 13-Jährige gegen 21.20 Uhr zusammen mit Freunden in einem Supermarkt an der Köthener Straße, als er dabei von einem bislang noch unbekannten Mann wegen seiner Hautfarbe rassistisch beleidigt worden sein soll. Dessen 14-jähriger Freund stellte den mutmaßlichen Rassisten zur Rede, woraufhin sich dieser bedrohlich genähert haben soll. Der 14-Jährige soll den Tatverdächtigen von sich geschoben haben, woraufhin dieser auf den Jugendlichen eingeschlagen haben soll. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige aus dem Supermarkt. Der 14-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und einem Arm. Die Ermittlungen übernahm der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

Rassistische Auseinandersetzung

Zu einer Körperverletzung mit rassistischem Hintergrund kam es vergangene Nacht in Neu-Hohenschönhausen. Nach bisherigen Erkenntnissen unterhielt sich gegen 0.30 Uhr ein Ehepaar in einem Bus der BVG, der auf der Falkenberger Chaussee zur Haltestelle Prerower Platz unterwegs war, in russischer Sprache. Einem ebenfalls in diesem Bus sitzendem 59-Jährigen soll dies missfallen haben, sodass er dem Ehepaar Sympathien für den russischen Präsidenten unterstellte und sich anschließend rassistisch äußerte. Im Anschluss daran entwickelte sich ein Streit zwischen dem Tatverdächtigen und dem 38-jährigen Ehemann. Dabei soll der 59-Jährige den 38-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, die dabei zu Bruch ging.

19. August 2023

Mann in Prenzlauer Berg antisemitisch beleidigt und geschlagen

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 37-Jährige am Samstagnachmittag mit seinem kleinen Sohn auf der Hermann-Blankenstein-Straße unterwegs. Dort soll ihn ein Unbekannter respektlos angesprochen haben. Der 37-Jährige ging den Angaben zufolge zunächst weiter, kam aber später zurück, um den Aufzug zum Bahnsteig des S-Bahnhofs Storkower Straße zu nutzen. Da soll ihm der Unbekannte mit der Faust in den Nacken geschlagen und ihn antisemitisch beleidigt haben.