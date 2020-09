Dokumentation Diese AfD-Politiker*innen feierten auf der „Querdenken“- Demonstration

Mit Rechtsextremen, Reichsbürger*innen und Verschwörungsideolg*innen am 29.08.2020 in Berlin demonstrieren, wenn es gegen die Regierung und gegen die Verfassung geht – da wollten viele AfDler*innen dabei sein.

Die "Schuldig"-Plakate auf dem Demonstration am 29.08.2020 in Berlin hatte der AfD-Politiker und Arzt Robby Schlund mitgebracht.

Im Vorfeld gab die AfD die Maxime aus, Plakate sollte lieber nicht mit dem AfD-Logo versehen sein. Im Nachhinein distanzierten sich Teile der Leitungsebene der AfD – wie Alice Weidel oder Beatrice von Storch – zumindest von der gewaltsamen Treppenbesteigung des Reichstags. Trotzdem hatten viele AfD-Funktionär*innen aus ganz Deutschland durchaus Spaß am regierungsfeindlichen Aufmarsch mit vielen rechtsextremen Teilnehmenden und Momenten, den die „Querdenken“-Demonstration am 29.08.2020 in Berlin darstellte.

Und sie haben sich dabei selbst gern festgehalten. Das wiederum möchten wir gern festhalten.

AfD-Mitglieder des Bundestages

Für die AfD-Mitglieder des Bundestages gibt es bereits eine Dokumentation auf Twitter von @andivendo, auf die hier verwiesen werden kann.

Darin dokumentiert (alphabetisch):

"Wir waren ein bunter Haufen. Die #Nazis, (die in Wirklichkeit vom Staat finanzierte #Linksfaschisten waren) waren ausschließlich vor dem Reichstagsgebäude und wir distanzieren uns als #Querdenker mit Nachdruck von diesen Krawallmachern" 😂😂😂 #Müller von der #Afd pic.twitter.com/ovlJL42GEJ — Bahaima (@bahaima) September 3, 2020

Weitere AfD-Funktionäre

Baden-Württemberg

„Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ berichtet, dass Stefan Räpple, AfD-MdL, nicht nur auf der Demonstration war, sondern dort auch eine Portion Pfefferspray ins Gesicht bekam – ein Selfie-Video davon stellte er selbst ins Internet. „Diese Schweine, aus Steuergeldern bezahlt“, sagt der Abgeordnete für den Wahlkreis Kehl wohl über einen Polizisten, „der W*chser hat mir voll ins Gesicht gespritzt, voll in die Fresse“, jammert Räpple (das Video befindet sich in diesem Post in den Kommentaren).

+++ AfD scheitert beim Sturm auf Berlin +++Ein Stadtrat aus Offenburg und weitere AfD-Funktionäre des Kreisverbands… Gepostet von Aufstehen gegen Rassismus Offenburg am Mittwoch, 2. September 2020

„Aufstehen gegen Rassismus Offenburg“ berichtet weiter, dass Daniel Plack, AfD Ortenau, beim „Sturm“ auf das Reichstagsgebäude dabei war. Dabei brüllte er „Heute wird Geschichte geschrieben“ in eine ZDF-Kamera. Weitere Mitglieder der AfD Ortenau waren ebenfalls vor Ort: Knut Weißenrieder, Gemeinderat in Offenburg, und Peter Hammerschmidt. Sie flmten sich auf den Stufen der Siegessäule. Hammerschmidt schrieb zuvor bei Facebook, die Bundeswehr habe „das Volk zu beschützen“ und „nicht die Regierungsverbrecher“. Die Alternative sei ein „Bürgerkrieg“.

Ina Buchmann, Europa-Parlamentarierin der AfD aus Baden-Württemberg, macht begeistert Erinnerungsbilder auf der Demonstration und publiziert sie auf Instagram. Die Reichsflaggen auf dem Bild irritieren sie offenkundig nicht.

Bayern

Rüdiger Imgart (AfD Weilheim-Schongau), Rechtsanwalt & Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof (!) bei Kundgebung von #Reichsbürger, Rechtsradikalen, Neonazis und #QAnons. Aus der heraus wird später am Tag die Treppe vor dem Reichstag gestürmt. #b2908 #berlin2908 #noafd pic.twitter.com/dhj06NHQJE — Endstation Rechts. (@ER_Bayern) August 30, 2020

Rüdiger Imrgart ist AfD-Kreisvorsitzender in Weilheim, Rechtsanwalt und ehrenamtlicher Verfassungsrichter (vgl. Süddeutsche Zeitung).

Jane Schulz ist AfD-Jugendbeauftragte im AfD-Kreisverband Oberallgäu-Kempten-Lindau. Zur Demonstration kam sie mit Rick Wegner vom „Bündnis Deutscher Patrioten (BDP)“, der später auf der Reichstagstreppe ganz vorn „stürmte“ und Pfefferspray abbekam. Im Auto transportierten Wegner und Schulz Schilder zum Demo-Treffpunkt des rechtsextermen Rappers Chris Ares. Jane Schulz verließ diesen Treffpunkt im Gespräch mit „Compact“-Chefredakteur Jürgen Elsässer und Nele Schier, bekannt als „Emma Stabel“ und als das Gesicht des NPD-Kanals „Deutsche Stimme TV“. Das berichtet Allgäu rechtsaußen.

Jane Schulz, die neue Jugendbeauftragte der AfD im Allgäu zeigt sich in Berlin unter rechtsradikalen Verschwörungsideolog_innen, »Reichstagsstürmern« und dem einstigen NPD-Gesicht Nele Schier. https://t.co/CdqLaFyvYU — Allgäu⇏rechtsaußen (@AllgaeuRechtsA) September 1, 2020

„AfD Watch Rosenheim“ berichtet außerdem, dass Christian Demmel (AfD-Bezirksrat und Stadtrat Kolbermoor) und Andreas Kohlberger (Stadtrat Rosenheim) Bilder aus Berlin posteten. Stefan Bauer, Vorstandsmitglied des Kreisverbandes AfD Rosenheim und rechter YouTuber, filmte auf der Demonstration (zu Bauer vgl. JFDA).

Anna Ortner, AfD Bayern Mitglied aus dem Kreisverband Deggendorf (Katrin Ebner-Steiner) und Social Media-Aktivistin, präsentiert auf Instagram „Mein Highlight“: Ein Treffen mit dem YouTuber, Ex-Lehrer und Holocaustleugner Nikolai Nehrling („Volkslehrer“).

Als dagegen Protest aufkommt, bestärkt sie ihre Meinung:

Berlin

Gunnar Lindemann (AfD Berlin), Berlinern vor allem bekannt durch seine Twitter-Streitigkeiten mit den Berliner Verkehrsbetrieben auf Twitter, hier mit MdB Jens Maier.

Vadim Derksen hat russlanddeutschen Wurzeln und kommt aus der Oberpfalz, ist aber inzwischen für die „Junge Alternative Berlin“ aktiv. Hier mit Nikolaus Fest, ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der „Bild am Sonntag“, ehemaliger AfD-Europaparlamentarier, aktuell Notvorstand der AfD Berlin.

Brandenburg:

Prominent auf den Treppen des Reichstags erwischt: Gavin Singer ist nach einem Bericht in der neurechten „Jungen Freiheit“ aus der „Jungen Alternative Brandenburg“ ausgetreten. Laut Bericht sei es ihm nicht um einen „Angriff auf die Demokratie“gegangen. Worum dann, führt er aber leider nicht aus.

Birgit Bessin (MdL und stellvertretende Landesvorsitzende der AfD Brandenburg) ist ebenfalls bei @andivendo dokumentiert, war u.a. mit MdB Jens Maier und MdL-Kollegen Hugh Bronson unterwegs.

Hamburg

Olga Petersen, Russlanddeutsche von der AfD Hamburg, ist ebenfalls bei @andivendo dokumentiert.

Sachsen

Was für eine Begleitung: Martina Jost, AfD Sachsen, Arm in Arm mit „Pegida“-Mitbegründer René Jahn.

Die Weste gehört dem AfD-Kreisrat Steffen Janich. Er ist Polizeibeamter, nach seiner Organisation der nicht angezeigten Coronaproteste in Heidenau wurde gegen ihn ermittelt.https://t.co/cCbvYMD5er — Übermannter Ministerpräsident gegen Rechts (@Chronik_ge_Re) August 30, 2020

Steffen Janich ist zwar „nur“ AfD-Kreisrat, außerdem aber Polizist. In Pirna, so kündigte er über Social Media an, wollte er gegen die Corona-Maßnahmen „spazieren gehen“, meldete aber keine Demonstration an. Jetzt laufen Ermittlungen we­gen Ver­sto­ßes gegen das Ver­samm­lungs­ge­setz – und ein Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren (vgl. tag24.de).

Glückliche Demobilder postete auch der Meißner Landrats-Kandidat Thomas Kirste, berichtet die Sächsische Zeitung. Inzwischen sind die Fotos von Kirstes Profil verschwunden.

AfD-Mitarbeiter Arthur Österle ist dagegen auch beim „Sturm“ auf den Reichstag gut dokumentiert (vgl. idas.noblogs.org). Arthur Österle wurde im August 2018 bundesweit bekannt, als er als Chefordner des rechtsextremen Bürgerbündnisses „Pro Chemnitz“ die Aufmärsche mitorganisierte, aus denen heraus es zu rassistischen Übergriffen und zahlreichen Straf- und Gewalttaten kam. und arbeitet seit Januar 2020 für den AfD-Bundestagsabgeordneten Ulrich Oehme aus Chemnitz.

Sachsen-Anhalt

Ulrich Siegmund (MdL), dokumentiert bei @andivendo mit Matthias Büttner (MdB).

Thüringen

Birger Gröning (MdL) ist ebenfalls bei @andivendo dokumentiert; er kam mit einer Reisegruppe aus Thüringen, zusammen mit MdB Marcus Bühl.