Foreign Fighters in der Ukraine „Kein Kindergarten mehr wie 2014“

Seit 2014 sind hunderte Rechtsextreme aus dem Westen in die Ukraine gereist, um zu kämpfen – auf beiden Seiten des Konflikts. Kacper Rękawek forscht am Center for Research on Extremism (C-Rex) in Oslo zum Phänomen. Im Dezember 2022 erschien sein Buch Foreign Fighters in Ukraine: The Brown–Red Cocktai l . Ein Gespräch.

This interview is also available in English.

Belltower.News: Seit 2014 befinden sich foreign fighters – ausländische Kämpfer – auf beiden Seiten der Front im russischen Krieg in der Ukraine. Ist das Kriegstourismus, um Kampferfahrung zu sammeln, oder sind sie ideologisch motiviert?

Kacper Rekawek: Ich denke, es ist ein bisschen von beidem. Damals, 2014, sahen einige ausländische Kämpfer die Chance, im Ausland Dinge zu tun, die sie zu Hause nicht tun konnten. Aber wenn man ein gesetzestreuer Demokrat ist, braucht man in der Regel keinen Krieg im Ausland, um die Dinge zu tun, die man wirklich tun will. Bei radikaleren Weltanschauungen ist das anders. Sie wollen das Adrenalin, wollen Dinge zerstören. Und wenn der richtige Zeitpunkt kommt, folgen sie vielleicht dem Aufruf, in den Krieg zu ziehen.

Wie viele ausländische Kämpfer haben sich dem Krieg angeschlossen?

Die größte ausländische Gruppe in diesem Krieg sind nach wie vor die Russen: Zehntausende von ihnen haben bereits seit 2014 auf der Seite prorussischer Separatisten gekämpft, als genuin freiwillige ausländische Kämpfer oder als staatlich organisierte Kämpfer an der Seite separatistischer Gruppen im Donbas. Sie wurden vor Februar 2022 als deniable group, als „abstreitbare Gruppe“, für die Russen mobilisiert. Bei der zweiten Kategorie handelt es sich um westliche Kämpfer, die auf ukrainischer und russischer Seite kämpfen. Etwa 600-700 von ihnen auf beiden Seiten haben tatsächlich eine Uniform angezogen und eine Waffe in der Hand gehabt. Ich sage das, weil sie vor allem auf der russischen Seite nicht viel kämpfen durften.

Warum nicht?

Die Russen entschieden schon früh, dass ausländische Kämpfer aus dem Westen den Krieg nicht entscheiden würden, also wurden sie vor Journalist*innen und Beobachter*innen als Propaganda vorgeführt, als „Verteidiger“ des traditionellen, orthodoxen, antiamerikanischen Russlands gegen das schreckliche, transatlantische Hollywood-System des Westens. Und einige ausländische Kämpfer aus dem Westen, die nach Donbass gereist sind, waren in Wirklichkeit eher nur Geschäftsleute, die in Donezk ein neues Leben beginnen wollten. Einige eröffneten dort Bäckereien oder Möbelgeschäfte.

Die Ideologie der Kämpfer scheint oft bestenfalls schwammig zu sein. Das beste Beispiel dafür sind die nationalistisch-bolschewistischen ausländischen Kämpfer aus Frankreich, die sich den prorussischen Separatisten im Donbas angeschlossen haben.

Man sieht sogar echte Neonazis, die an der Seite von Linksradikalen gegen die Ukraine kämpfen. Sie sind irgendwie befreundet. Als ich einige Kämpfer danach fragte, erhielt ich eine erhellende Antwort. Sie sagten, ich würde zu viel über Politik reden, es ginge nur darum, den Feind zu bekämpfen. Und der Feind Nummer eins sind die USA.

Auch die extreme Rechte kämpft auf beiden Seiten dieses Krieges und schießt manchmal sogar direkt aufeinander. Ein Kämpfer, mit dem Sie in Ihrem Buch gesprochen haben, spricht von einem „postmodernen“ Krieg, in dem sich Kämpfer mehr zu Symbolen als zu Ideologien hingezogen fühlen. Die Kämpfer zeigen etwa die Farben des Zarenreichs und verherrlichen gleichzeitig Josef Stalin.

Wenn wir in unseren Büros sitzen, sind wir an diese Ismen gewöhnt. Aber in der Realität kann es noch viel widersprüchlicher sein. Manchmal ist es wirklich kaum zu glauben. Es ist verblüffend.

Wie viele dieser westlichen ausländischen Kämpfer würden Sie tatsächlich als rechtsextrem beschreiben?

Die Mehrheit. Aber für viele ist dieser Krieg das erste Mal, dass sie sich offen zu ihrer Politik bekennen. Sie waren zu Hause keine organisierten, rechtsextremen Aktivisten in dem Sinne. Sie hatten vielleicht privat rechte oder nationalistische Ansichten, trafen an der Front auf Gleichgesinnte, und von da an entwickelte sich das weiter. Aber es gibt auch einige bekannte Persönlichkeiten aus der extremen Rechten, zum Beispiel aus der schwedischen Nordischen Widerstandsbewegung.

Rechtsextreme ausländische Kämpfer auf ukrainischer Seite haben trotz ihrer relativ geringen Zahl dem Ansehen der ukrainischen Streitkräfte geschadet. Sie spielen auch Putins Propaganda in die Hände, das Land „entnazifizieren“ zu wollen. Warum hat die Ukraine sie so lange geduldet?

Im Jahr 2014 hat die Ukraine an keine Ausländer appelliert, zum Kämpfen zu kommen. Es war eine Mobilisierung an der Basis, von unten. Viele der extremen Rechten haben sich zu den Maidan-Protesten hingezogen gefühlt, weil sie Krawalle sehen wollten. Drei Jahre zuvor wären sie zum Tahrir-Platz in Kairo gereist, wenn es sich nicht um ein muslimisches Land gehandelt hätte. Einige gingen später sogar nach Hongkong während der dortigen Proteste in den Jahren 2019 und 2020. Die Ukraine war ihnen gegenüber misstrauisch, als sie ankamen. Man wollte sie nicht haben. Viele der 50 ukrainischen Freiwilligenbataillone waren ähnlich misstrauisch – abgesehen von den nationalistischen Bataillonen.

Asow ist zweifellos das bekannteste…

Asow war eines der einzigen pro-ukrainischen Bataillone, das Menschen dazu ermutigte. Aber die Ironie ist, dass es in diesen ausländischen Kämpfergruppen auf der ukrainischen Seite 2014 ziemlich viele Russen gab – vor allem Neonazis, die vor Putins Regime geflohen waren. Als der Krieg begann, mussten sie eine Entscheidung treffen. Bei Asow stellen die Russen die größte ausländische Gruppe, auch wenn sie inzwischen beiseitegeschoben worden sind. Aber natürlich waren rechtsextreme ausländische Kämpfer für die Ukraine keine gute PR.

Warum waren rechtsextreme Bataillone wie Asow oder der Rechte Sektor so einladend?

Das war fast ein Zufall. Wenn wir ehrlich sind, ist die ukrainische extreme Rechte nicht sehr transnational oder weltgewandt. Viele sprechen keine anderen Sprachen, sie konnten bis vor kurzem nicht ohne Visum in die EU einreisen, sie hatten wenig Ahnung von der Welt. Ihre Themen waren lokal, ihre Aktionen beschränkten sich auf die Straßen von Kiew oder Charkiw. Und dann wurden sie plötzlich zum Objekt der Begierde für europäische rechtsextreme Gruppen. Und das gefiel ihnen.

Bestimmte Individuen wie Olena Semenyaka oder Denis Kapustin alias Nikitin, die mehrere Sprachen beherrschen und ein Händchen für Vernetzung haben, spielten zweifellos eine Schlüsselrolle bei diesen transnationalen Verbindungen…

Sie waren von enormer Bedeutung. Ohne sie wäre die Sache wohl nicht in Gang gekommen. Semenyaka hat eine ganz andere Einstellung. Sie wollte Freundschaften schließen und Brücken bauen. Als junge, charismatische, gebildete und mehrsprachige Frau war sie erfolgreich. Und trotz der jüngsten Wahlniederlagen ist das Nationale Korps, die Asow-Partei, deren internationale Sekretärin Semenyaka ist, wahrscheinlich immer noch die erfolgreichste wirklich rechtsextreme politische Partei in der Ukraine.

Seit Februar 2022 arbeitet Semenyaka für einen Abgeordneten von Selenskyjs eigener Partei, der damit beauftragt ist, ausländische Kämpfer für die Internationale Legion der Ukraine zu rekrutieren. Wie erklären Sie sich das?

Sie brauchen Leute mit guten Sprach- und Sozialkenntnissen. Und sie ist gut vernetzt. Die Ukraine wird angegriffen, und sie brauchen alle Hände an Deck. Sie kennt die Sprache der ausländischen Rekruten. Und Asow sah dies als Chance, sich weiter im Staat zu verankern. Doch Asow konnte über seine Kanäle nur etwa 20 bis 30 ausländische Kämpfer für die Internationale Legion rekrutieren. Einige von ihnen kamen sogar von der linksgerichteten YPG im kurdischen Syrien. Das sagt viel über die Flexibilität der Ukrainer in der Situation, in der sie sich befinden. Aber letztlich wurden diese Mittelsmänner nicht gebraucht. Irgendwann stellte die Internationale Legion einfach ein Zelt an der Grenze auf und man konnte sich auf Englisch anmelden.

Denis Kapustin war zunächst Teil der breiteren Asow-Bewegung und unterstützte deren internationale Aktivitäten. Seit vergangenem Sommer konzentriert er sich mehr auf sein eigenes proukrainisches „Russisches Freiwilligenkorps“, das im März 2023 kurzzeitig in ein russisches Grenzdorf eindrang. Doch sein wirklicher Einfluss scheint sich auf die subkulturelle Sphäre von Szenemarken und Kampfsport zu beschränken.

Kapustin beteuert heute, fest auf der Seite der Ukraine zu stehen, aber 2014 fand er den Krieg schlecht, weil es „auf beiden Seiten gute Leute“ gab. In letzter Zeit scheint er seine eigene Identität mit dem „Russischen Freiwilligenkorps“ zu entwickeln. Er sieht den Krieg als Raum für seine unternehmerische Tätigkeit. Aber der Konflikt hat sich auch weiterentwickelt. Während man früher wie ein Fußball-Hooligan kämpfen konnte, muss man heute tatsächlich Menschen abknallen. Und das ist ein anderes Spiel, aber er versucht auf jeden Fall, sich auch dort zu profilieren.

Das Asow-Regiment präsentiert sich heute weniger radikal als das ehemalige neonazistische Freiwilligenbataillon, das es einst war. Wie strategisch war diese Veränderung?

Asow wurde wegen der extremistischen Ansichten, der Hakenkreuze, Logos usw. von der militärischen Unterstützung aus dem Ausland abgeschnitten. Radikale Elemente schlichen sich weiterhin in das Regiment ein, was der Ukraine einfach keinen Gefallen getan hat. Aber innerhalb von Asow erkannte man, dass man eine militärische Ausbildung aus dem Westen bekommen konnte, dass man wie die Nato sein konnte, aber man dafür X, Y und Z tun musste: bestimmte Mitglieder ausschließen, bestimmte Symbole entfernen und sich selbst davon überzeugen, dass man ein echter Soldat ist. Die Politik in ihren Köpfen war nicht wichtig, aber sie mussten die Symbole ihrer Politik ablegen. Mir wurde gesagt, dass die Generation von Redis [Denys Prokopenko], dem Befehlshaber bis 2022, sich auf dieses Projekt eingelassen hat.

Aber nicht alle?

Auf lange Sicht könnte diese Professionalisierung zu Spannungen mit der breiteren Asow-Bewegung führen, die immer noch rechtsextrem ist. Das Nationale Korps ist eine rechtsextreme politische Partei, die mit einer rechtsextremen sozialen Bewegung verbunden ist, die immer noch nette Dinge über das Regiment sagt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Regiment noch nette Dinge aus diesen Kreisen hören will.

Seit 2014 haben sich erstaunlich wenige deutsche Rechtsextreme an dem Krieg beteiligt. Ab Februar 2022 schrieben deutsche Neonazis auf Telegram, dass sie in der Ukraine kämpfen wollten, vor allem mit Asow. Aber kaum welche haben es tatsächlich getan, trotz ihrer engen Verbindungen zu ukrainischen und russischen paramilitärischen Gruppen. Warum eigentlich?

Sie sind verliebt in ein bestimmtes Bild oder einen Mythos von Asow. Aber Asow existiert nicht mehr in dieser Form. Viele Kämpfer des ursprünglichen Regiments befinden sich in russischer Gefangenschaft. Asow versucht, sich wieder aufzubauen, aber man kann sich dem Regiment als Ausländer nicht mehr anschließen, weil es dem Innenministerium unterstellt ist. Aber es gibt auch eine logistische Seite. Es ist ein Problem, wenn du kein Ukrainisch oder Russisch sprichst. Außerdem ist der Donbas weit weg, und es gibt dort nicht die leckere deutsche Bratwurst, die du so magst. Es ist zudem kein Kindergarten mehr wie 2014. Selbst im Frühjahr 2022 konntest du auf den Straßen von Kiew kämpfen, auf recht günstigem Terrain, im Hinterhalt gegen russische Panzer. Jetzt könntest du tatsächlich von russischen Kampfjets in Bakhmut getötet werden. Es ist wahrscheinlich, dass du sterben wirst. Aber je nach Ausgang des Krieges könnten mehr westliche Rechtsextreme nach Russland reisen.

Inwiefern?

Vor zwei Jahren sprachen wir über die „Boogaloo Boys“ in den USA, die Bürgerkrieg oder Revolution planten. Das nächste Terrain für eine Gruppe wie „Boogaloo“ könnte Russland sein. Denn in Russland gibt es ein ziemlich aktives, aber auch gefesseltes und kontrolliertes rechtsextremes Milieu, das im 21. Jahrhundert für viel Gewalt verantwortlich war. Zwischen 2000 und 2017 haben sie rund 500 Menschen bei Terroranschlägen ermordet. Sie töteten nicht nur etwa usbekische Migrant*innen, sondern sprengten zum Beispiel auch Polizeistationen in die Luft. Sie wurden an die Leine gelegt, einige flohen in die Ukraine. Aber wenn dieser Krieg für Russland schlecht läuft – und das tut er, denn sie haben ihre Ziele nicht erreicht –, dann könnte die extreme Rechte dort eine Gelegenheit sehen, zu den Waffen zu greifen und ein Verliererregime zu bekämpfen, das nicht einmal die Ukraine besiegen konnte. Das könnte für die extreme Rechte im Westen attraktiv sein. Russische Neonazis können sagen: Kommt her und ihr könnt eine Moschee sprengen oder einen Kommunisten töten – das volle Programm, von dem ihr immer geträumt habt. Das könnte zumindest eine kleine Gruppe anziehen.

Viele haben davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine ein Übungsgelände, ein Laboratorium für rechtsextreme Kämpfer darstellt, in dem sie Erfahrungen sammeln können, die sie in ihrer Heimat in die Praxis umsetzen. Welche Bedrohung stellen sie dar, wenn sie nach Hause zurückkehren?

Wie ich in einem kürzlich erschienenen Bericht über diese Kämpfer schrieb, handelt es sich bei den ausländischen Kämpfern, die sich seit 2022 dem Krieg angeschlossen haben, in der Regel um Militärs, die sich schon auskennen. Aber die Radikalen, die 2014 kamen und zurückkehrten, sind technisch gesehen eine Bedrohung. Anfangs waren Forscher besorgt, dass sie Anschläge im Stil des Dschihads verüben könnten. Aber seit ihrer Rückkehr in die Heimatländer haben sie nicht viel getan. Einige ausländische Kämpfer sagten mir: „Oh, ihr macht euch Sorgen, dass wir zurückkommen und IS-Sachen machen? Ich werde es nicht tun, weil ich zu schwach bin“. Was meinen Sie damit, Sie sind zu schwach? Und sie antworteten, dass sie einfach in der Unterzahl sind. Ein rechtsextremer Kämpfer aus Norwegen, der 2022 zurückkehrte, drohte lokalen Politiker*innen, sagte aber, er habe nicht die Zeit, die Drohungen umzusetzen.

Sehen Sie Parallelen zum Dschihadismus der islamistischen Kämpfer, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben?

Ich ziehe die rechtsextremen ausländischen Kämpfer, mit denen ich gesprochen habe, oft damit auf, und sie betonen immer, dass der Vergleich nicht stimmt. Aber der Hauptunterschied ist, dass die IS-Kämpfer sich einem neuen Land anschließen wollten, angeblich. Sie wollten für diese Idee kämpfen und dort bleiben. Für viele rechtsextreme ausländische Kämpfer in der Ukraine war es eher ein Urlaub. Natürlich gibt es die „Volksrepubliken“ in Donezk und Luhansk, und eine sehr kleine Zahl von ihnen blieb, heiratete Einheimische und gründete Unternehmen, aber das ist mit dem Islamischen Staat nicht vergleichbar. Und die islamistischen Kämpfer, die nach Europa zurückkehrten, taten dies unter dem direkten Befehl des Kalifats, Terroranschläge zu verüben. In diesem Sinne haben Forscher das Gefühl, dass wir die Vorhersagen von vor einem Jahrzehnt neu bewerten müssen, als einige schätzten, dass zehn Prozent der rechtsextremen ausländischen Kämpfer in der Ukraine Terroranschläge in Europa verüben würden. Das klang ernst. Aber es war nicht der Fall.

Abschließend zum Titel Ihres Buches, „der braun-rote Cocktail“: Glauben Sie, dass diese Clique rechtsextremer und linksradikaler ausländischer Kämpfer in der Ukraine in anderen Kriegen wieder auftauchen wird?

Ja, auf jeden Fall. Ein Ergebnis meiner Forschung ist, dass es eine Art westliche secret society, eine „Geheimgesellschaft“ ausländischer Kämpfer gibt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Gruppe von Menschen, die in verschiedene Kriege reisen, weil das ihr Lebensstil ist und sie anders nicht leben können. Sie kennen sich untereinander. In vielen westlichen Ländern ist es legal, in anderen Konflikten zu kämpfen, solange man sich nicht einer terroristischen Organisation anschließt. Wir müssen uns fragen, ob das für uns als Gesellschaft noch akzeptabel ist. Ein Problem ist, dass wir Ansätze von Dschihad-Kämpfern auf andere Situationen eins zu eins übertragen, wie zum Beispiel auf ausländische Kämpfer im Krieg in der Ukraine. Aber in vielen Fällen funktioniert das einfach nicht.