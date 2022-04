GTTO-Bericht Antisemitismus bei Impfgegner:innen in Frankreich

Ende 2021 erschien im Projekt „Get The Trolls Out“ (GTTO) ein Bericht zu Impf-Gegner:innen und Antisemitismus. Mehrere Wochen und Monate beschäftigten sich die Partner-Organisationen mit Monitoring von antisemitischen Narrativen bei Twitter und Facebook in den jeweiligen Ländern. Hier der Länderbericht aus Frankreich.

Dieser Auszug stammt aus dem Original-Bericht des Projektes „Get The Trolls Out“.

Kurze Zusammenfassung

Ein höchst besorgniserregendes Ausmaß an Antisemitismus ist bei Inhalten von Impfgegner:innen und Gegner:innen des Gesundheitspasses sowohl auf Facebook als auch auf Twitter zu beobachten. Seit Beginn der Pandemie gab es Antisemitismus sowohl in den Online-Räumen der COVID-19-Skeptiker:innen als auch derer, die sich den Einschränkungen widersetzen, aber die Impfkampagne und die Verabschiedung des Gesundheitspasses durch die französische Regierung scheinen ihn verstärkt zu haben. Hunderttausende von Demonstrant:innen versammeln sich wöchentlich zu Straßenprotesten in ganz Frankreich, um eine „Gesundheitsdiktatur“ anzuprangern. Einige Demonstrant:innen schwenken antisemitische Plakate und tragen den gelben Davidstern mit der Aufschrift „ungeimpft“. Ein neuer antisemitischer Slogan, „Qui?“ („Wer?“), eine verschleierte Anschuldigung, dass die Pandemie von Juden:Jüdinnen inszeniert wird, wird oft von einer Liste mit Namen bekannter Persönlichkeiten begleitet, die angeblich jüdisch sind, was darauf hindeutet, dass die jüdische Gemeinschaft die einflussreichsten Bereiche dominiert. Während es leicht ist, Antisemitismus in Inhalten von Impfgegner:innen auf Facebook und Twitter zu erkennen, beherbergen weitgehend unmoderierte Apps wie Telegram eine riesige Menge an Verschwörungsmaterial sowie die extremsten Formen von Antisemitismus und COVID-19-Fehlinformationen.

Proteste von Impfgegner:innen

und Verschwörungsideologien Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts sind etwa 75 Prozent der französischen Bevölkerung vollständig geimpft. Impfungen sind nur für medizinisches Personal verpflichtend. Der im Juli 2021 eingeführte Gesundheitspass (pass sanitaire) – ein Zertifikat, das Personen ausgestellt wird, die negativ getestet wurden, vollständig geimpft sind oder vollständig von COVID-19 genesen sind – ist obligatorisch für den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen wie Restaurants und Kinos sowie zu Flugzeugen und Langstreckenzügen. Diese Politik hat den starken Widerstand eines Teils der Bevölkerung hervorgerufen, der den Gesundheitspass und den Impfstoff als Eingriff in die persönlichen Freiheiten betrachtet. Wöchentlich kam es zu Straßenprotesten. Nach Angaben des Innenministeriums versammelten sich bei jeder Samstagsdemonstration im August zwischen 150.000 und 200.000 Menschen im ganzen Land. Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern vereint der Widerstand gegen die Gesundheitsmaßnahmen COVID-19- Leugner:innen, Verschwörungsideolog:innen, Impfskeptiker:innen und Anti-EstablishmentGruppen. Seit Beginn der Pandemie kursieren große Mengen an Fehlinformationen über COVID-19 in den sozialen Medien. Dazu gehören auch Behauptungen, dass COVID-19 nicht existiert, dass seine Gefahr stark übertrieben ist oder dass es absichtlich in einem Labor geschaffen wurde. In den auf Facebook und Twitter geteilten Inhalten wird behauptet, dass die Pandemie ein Weg für die Regierung ist, mit der Komplizenschaft der Medien weitere Kontrolle zu erlangen. Andere glauben, dass COVID-19 zwar existiert, der Impfstoff aber gefährlich oder nutzlos ist und von den Pharmalobbys gefördert wird, um den Reichtum einiger Unternehmen zu vergrößern. Die Demonstrant:innen bezeichnen die derzeitigen Umstände als „Gesundheitsdiktatur“ (dictature sanitaire) und sehen den Gesundheitspass als Beweis für den starken Autoritarismus der Regierung von Emmanuel Macron. Obwohl Frankreichs Impfkampagne und die Anforderung, einen Gesundheitspass zu besitzen und vorzulegen, kritisiert werden können, artikuliert die Opposition gegen Impfstoffe und COVID-19-Bescheinigungen oft gefährliche antisemitische Stereotypen, die sich online und offline zu Hassreden entwickeln.

„Qui?“ („Wer?“)

Am 7. August 2021 marschierte Cassandre Fristot, Lehrerin und ehemaliges Mitglied der rechtsextremen Partei Nationale Rallye, während einer Demonstration gegen den Gesundheitspass in der französischen Stadt Metz und trug ein Plakat mit der Aufschrift „Mais qui?“ („Aber wer?“). Auf dem Schild waren zwei teuflische Hörner gezeichnet, gefolgt von einer Liste französischer und internationaler jüdischer Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und dem Wort „Verräter!“. Fristot wurde von ihrem Posten suspendiert und unter dem Vorwurf, rassistischen Hass schüren zu wollen, untersucht. Die Frage „Aber wer?“ war eine Anspielung auf ein Interview mit dem pensionierten Armeegeneral Daniel Delawarde, das im Juni 2021 auf CNEWS ausgestrahlt wurde. Während dieses Interviews deutete Delawarde an, dass eine bestimmte Gruppe die Medien kontrolliert. Als der Journalist ihn fragte, wen er damit meinte, antwortete er „die Gemeinschaft, die Sie gut kennen“. Ohne es ausdrücklich zu sagen, beschuldigte der ehemalige General die Juden:Jüdinnen, den Mediensektor zu dominieren. Cassandre Fristot ist nicht die Einzige, die den Slogan „Qui?“ verwendet hat. Bevor und nachdem ihr Fall von den Medien aufgegriffen wurde, waren auf den Samstagsmärschen gegen den Gesundheitspass in Frankreich Banner mit der gleichen antisemitischen Frage erschienen. Auch in den sozialen Medien wird dieser Slogan in Beiträgen mit antisemitischen Verschwörungsideologien geteilt, in denen behauptet wird, dass Juden:Jüdinnen die Kontrolle über Schlüsselsektoren haben und Regierungen und Menschen zu ihrem eigenen Vorteil manipulieren. Unter den zahllosen Tweets mit dem Hashtag #qui zeigen viele Fotos von Leiter:innen von Pharmaunternehmen, die den Impfstoff entwickeln. Es ist zwar richtig, dass z. B. der CEO von Pfizer, Albert Bourla, jüdisch und Sohn von Holocaust-Überlebenden ist und dass der Chief Medical Officer von Moderna, Tal Zaks, jüdisch ist und aus Israel stammt, aber falsche Ideologien sehen dies als Beweis für eine geheime jüdische Verschwörung zur Beherrschung der Welt.

Antisemitische Klischees der Herrschaft und Kontrolle

Die uralte antisemitische Phrase von der jüdischen Gier und der finanziellen Kontrolle findet sich zu einem großen Teil im Widerstand gegen Impfungen und den Gesundheitspass in Frankreich wieder. Die Kritik an den COVID-19- Maßnahmen enthält oft die Vorstellung, dass Juden:Jüdinnen in einflussreichen Bereichen (Politik, Finanzen, Medien und Pharmazie) überrepräsentiert sind und daher wichtige Entscheidungen über den Umgang mit der Pandemie treffen und davon profitieren. Hochrangige Persönlichkeiten, die öffentlich ihre Unterstützung für die Impfkampagne zum Ausdruck gebracht haben, sind zur Zielscheibe von Angriffen geworden, insbesondere Personen, die jüdisch sind oder als solche wahrgenommen werden. Auf Cassandre Fristots Plakat standen unter anderem die Namen des Finanziers George Soros, des Gründers des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab, des Intellektuellen Bernard-Henri Lévy, des ehemaligen Präsidentenberaters Jacques Attali, der Ex-Gesundheitsministerin Agnès Buzyn und des Ex-Außenministers Laurent Fabius. Die meisten von ihnen sind jüdisch.

Diese Namen tauchen auch in Inhalten von Impfgegner:innen in den sozialen Medien auf, oft begleitet von dem Hashtag #Qui (#Wer). Bernard Kouchner und Laurent Fabius, ehemalige Minister, die beide jüdischer Herkunft sind, werden oft beschuldigt, den Gesundheitssektor in Frankreich „infiltriert“ zu haben. Namenslisten, manchmal mit Bildern bekannter Persönlichkeiten, die angeblich jüdisch sind, sind antisemitisch, weil sie implizieren oder explizit erklären, dass die jüdische Gemeinschaft die einflussreichsten Bereiche dominiert.

Ein weiteres antisemitisches Stereotyp, das in Inhalten von Impfgegner:innen, in den sozialen Medien und auf Plakaten immer wieder auftaucht, ist die Behauptung, dass Juden:Jüdinnen von der Pandemie profitieren und dass sie nicht öffentlich kritisiert werden dürfen. In Anlehnung an das Zitat des USamerikanischen Rassisten Kevin Alfred Strom „Um zu wissen, wer über dich herrscht, musst du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst“, fragen einige Impfgegner:innen „Wen dürfen wir nicht kritisieren? Wer ist der Feind? Wer fühlt sich angegriffen?“

Antisemitische Vergleiche mit dem Holocaust

Viele Impfgegner:innen fühlen sich von einer Regierung betrogen, die sie indirekt unter Druck setzt, sich impfen zu lassen, indem sie den COVID-19 Gesundheitspass für den Zugang zu einigen öffentlichen Räumen verlangt. Der Regierung wird vorgeworfen, autoritär zu sein und eine „Gesundheitsdiktatur“ zu errichten. Wenn diese Kritik Vergleiche mit dem Holocaust enthält, wird sie antisemitisch. Demonstrant:innen in Frankreich tragen eine Nachbildung des gelben Davidsterns, der in Nazi-Deutschland und den besetzten Gebieten zur Kennzeichnung von Juden:Jüdinnen verwendet wurde. Der Vergleich der aktuellen Gesundheitssituation mit den Verbrechen des Naziregimes ist grob unzutreffend und stellt eine ernsthafte Form der Verharmlosung der Schrecken des Holocaust dar.

Konten und Plattformen

Die meisten der antisemitischen Konzepte und Hashtags von Impfgegner:innen werden von ganz gewöhnlichen Nutzer:innen geteilt und nicht von bekannten Persönlichkeiten und Influencer:innen. Einige politische Vereinigungen verbreiten jedoch auch antisemitische Verschwörungsideologien im Zusammenhang mit der Pandemie. Zu ihnen gehört „Égalité et Réconciliation“ (E&R), eine Vereinigung, die 2007 von Alain Soral gegründet wurde, einem französisch-schweizerischen rechtsextremen Essayisten mit mehreren Verurteilungen wegen Antisemitismus und Holocaust-Leugnung. Während Soral aus den sozialen Medien verbannt wurde, ist E&R weiterhin auf Twitter erlaubt, wo es antisemitische Artikel an seine 32.000 Follower:innen weitergibt. Eine andere Vereinigung, die katholische, nationalistische und rechtsextreme „Civitas“, verwendet ebenfalls aktiv antisemitische Verschwörungsideologien, wenn sie die Impfung kritisiert. Einige ihrer Tweets enthalten zum Beispiel antisemitische Angriffe gegen den ehemaligen Premierminister Laurent Fabius, der jüdische Wurzeln hat. Civitas wirft ihm vor, die Regierung zu verleugnen, um finanziellen Profit aus der Impfung zu schlagen.

Diese Untersuchung hat enormen Antisemitismus in Gegner:innen von Impf- und Gesundheitspass-Inhalten sowohl auf Facebook als auch auf Twitter festgestellt. Der antisemitische Hashtag #Qui, der im Sommer viral ging, wird auch heute noch auf beiden Plattformen geteilt. Nutzer:innen, die das Gefühl haben, dass die etablierten sozialen Medien wie Twitter und Facebook Meinungen zensieren (indem sie Richtlinien für hasserfüllte Inhalte und Fehlinformationen haben), sind jedoch zunehmend auf andere, nicht regulierte Apps ausgewichen, um ihre Inhalte zu teilen und mit anderen zu interagieren. Antisemitische Verschwörungsideologien von Impfgegner:innen sind besonders in privaten Gruppen und Kanälen auf Telegram weit verbreitet.