GTTO-Bericht Antisemitismus bei Impfgegner:innen in Griechenland

Ende 2021 erschien im Projekt „ Get The Trolls Out“ (GTTO) ein Bericht zu Impf-Gegner:innen und Antisemitismus. Mehrere Wochen und Monate beschäftigten sich die Partner-Organisationen mit Monitoring von antisemitischen Narrativen bei Twitter und Facebook in den jeweiligen Ländern. Hier der Länderbericht aus Griechenland.

Dieser Auszug stammt aus dem Original-Bericht des Projektes „Get The Trolls Out“.

Von allen Ländern, die in diesem Bericht analysiert wurden, weist Griechenland eine der geringsten Mengen an antisemitischen Inhalten in impfgegnerischen und COVID-19- leugnenden Online-Räumen auf. Die griechische Impfgegner:innen-Bewegung dreht sich hauptsächlich um die Idee, dass die Impfung eine Bedrohung für das Christentum darstellt, ohne ausdrücklich zu definieren, wer hinter dieser Bedrohung steht. Sowohl auf Facebook als auch auf Twitter taucht Antisemitismus in Form der beiden Hauptklischees auf, die in allen Ländern zu finden sind (Vergleiche zwischen Ungeimpften und im Zweiten Weltkrieg verfolgten Juden:Jüdinnen und Verschwörungsideologien, die behaupten, dass eine Elite mächtiger Juden:Jüdinnen insgeheim plant, durch Impfungen die Kontrolle zu erlangen). Diese Diskurse sind jedoch nicht vorherrschend und werden nicht durch einflussreiche Berichte zum Ausdruck gebracht.

Verschwörungsideologien von Impfgegner:innen

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts waren etwa 60 Prozent der griechischen Bevölkerung vollständig geimpft. Seit Juli ist die Impfung nur noch für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in Pflegeheimen obligatorisch, und nur geimpfte Personen dürfen Bars, Restaurants, Kinos und Theater betreten. Im Sommer versammelten sich Tausende von Menschen in Athen und Thessaloniki, um gegen die Impfungen zu protestieren. Einige der Demonstrant:innen trugen Holzkreuze und schwenkten griechische Flaggen. Obwohl die griechisch-orthodoxe Kirche offiziell Impfungen unterstützt, kommt der stärkste Widerstand gegen COVID-19- Maßnahmen und Impfstoffe von griechischen Geistlichen und Personen mit einer starken orthodoxen christlichen Identität. Die COVID-19 Sicherheitsvorschriften wie räumliche Distanzierung und Masken wurden in Kirchen nie durchgesetzt. Während die Mehrheit der Inhalte von Impfgegner:innen in den sozialen Medien eng mit dem Ausdruck einer griechisch-orthodoxen christlichen Identität verbunden ist, lassen sich die Impfgegner:innen grob in verschiedene Gruppen einteilen, obwohl es viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen gibt.

Christen in Gefahr

Der Widerstand einiger orthodoxer Christen gegen Impfungen kristallisiert sich manchmal in Verschwörungsideologien heraus, die behaupten, dass Impfstoffe eine Bedrohung speziell für die christliche Bevölkerung darstellen. Dieses Narrativ steht in engem Zusammenhang mit den Verschwörungsideologien der Neuen Weltordnung und der großen Ablösung. Im Zusammenhang mit der Pandemie werden Impfstoffe als Mittel zur Verfolgung von Christen und zu deren Ausgrenzung angesehen.

Die Verschwörungsideolog:innen der neuen Weltordnung

Die Neue Weltordnung (NWO) ist eine Verschwörungsideologie, die behauptet, dass eine globale Elite heimlich das Weltgeschehen steuert, um die individuellen Freiheiten abzubauen, die Menschheit zu versklaven und ein totalitäres Weltregime zu errichten. Sie ist antisemitisch, wenn es sich auf jüdische Individuen bezieht, die nach globaler Kontrolle streben. Im Zusammenhang mit der Pandemie glauben Menschen, die an die Verwirklichung einer neuen Weltordnung glauben, dass Impfstoffe ein Mittel für eine globale Elite sind, um ihre Macht zu stärken und die Bevölkerung zu manipulieren.

Liebhaber:innen von Fake News

Diese Impfgegner:innen glauben an die oben erwähnten Verschwörungsideologien über Impfstoffe, lesen und verbreiten aber auch Fake News, also falsche oder irreführende Informationen, die als Nachrichten präsentiert und formatiert werden.

QAnon-beeinflusste Verschwörungsideologien

Die Impfgegner:innen-Diskurse in Griechenland enthalten manchmal Elemente, die zuvor von QAnon verbreitet wurden, einer Bewegung, die fälschlicherweise behauptet, dass der ehemalige Präsident Trump gegen einen „tiefen Staat“ antritt, der aus einer satanischen pädophilen Elite besteht. Verschwörungsideologien rund um Kinder betonen übermäßig eine böse Gefahr gegen sie, um einen Konsens zu erreichen. In diesem Fall werden die Impfstoffe als ruchloses Mittel dargestellt, um Kinder zu töten und die Bevölkerung zu dezimieren.

Beliebte Hashtags, die auf Facebook und Twitter verwendet werden, um auf impfgegnerische Inhalte hinzuweisen, lauten wie folgt:

#NewWorldOrder (#NeueWeltordnung) #5G #vaccines (#Impfstoffe) #vaccination (#Impfung) #VACCINATIONS (#IMPFUNGEN) #Vaccine (#Impfstoff) #depopulation (#Entvölkerung) #Agenda2030 #vaccineSideEffects (#ImpfstoffNebenwirkungen)

Antisemitismus

In den oben dargestellten Verschwörungsideologie der Impfgegner:innen sind weder antisemitische Klischees noch antisemitische Chiffren vorherrschend und sie befinden sich im Allgemeinen am Rande der organisierten Gemeinschaften von Impfgegner:innen, aber sie sind dennoch leicht zu finden. Im Einklang mit den Forschungsergebnissen in anderen Ländern steht die Vorstellung im Mittelpunkt, dass das jüdische Volk bzw. Israel die Impfstoffproduktion kontrolliert, um die Weltbevölkerung zu ihrem eigenen Vorteil zu beherrschen. In diesem Rahmen wird die Impfpflicht als Plan von jüdischen Menschen und Israel angesehen.

Die Vorstellung, dass Israel in Bezug auf den Impfstoff lügt, wird auch von rechtsextremen Nachrichtenseiten wie Makeleio.gr (Mayhem) verbreitet. Im November 2020 verglich Makeleio auf seiner Titelseite den jüdischen CEO von Pfizer, Albert Bourla, mit dem Nazi-Kriegsverbrecher und Arzt Josef Mengele. Die Publikation warnte ihre Leserschaft, dass er sie „mit der Nadel stechen“ werde, und bezeichnete den von dem Pharmaunternehmen entwickelten Impfstoff gegen COVID-19, der in Kürze auf den Markt kommen soll, als „Gift“. In einigen Beiträgen in den sozialen Medien werden auch COVID-19- Verschwörungsideologien mit antisemitischen und antimuslimischen Ideologien und Erzählungen über den Antichristen vermischt. Andere kontextualisieren die Bedrohung geopolitisch, indem sie zusätzlich die Bedrohung durch den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan erwähnen. Die Verharmlosung des Holocaust findet sich auch in den Inhalten der Impfgegner:innen wieder, mit antisemitischen Vergleichen zwischen den Zwangsimpfungen und dem deutschen Naziregime sowie zwischen den Impfgegner:innen und den Juden:Jüdinnen im Zweiten Weltkrieg.

Plattformen

Zwar kann man sowohl auf Facebook als auch auf Twitter auf COVID-19 und antisemitisch konnotierte Narrative über Impfstoffverschwörungen stoßen, doch scheinen die Impfgegner:innen andere Social-Media-Plattformen zu bevorzugen, um sich zu organisieren und eine größere Anzahl von Menschen zu erreichen. Die Instant-MessagingAnwendung Viber zum Beispiel beherbergt zahlreiche christliche Gruppen mit Tausenden von Mitgliedern, in denen die griechisch-orthodoxe Religion eine wichtige Rolle spielt. In Facebook-Gruppen kommen weniger Menschen zusammen, was vielleicht auf das harte Durchgreifen gegen COVID-19- Fehlinformationen zurückzuführen ist – zumindest auf dem Papier. Öffentliche Gruppen, die während dieser Untersuchung identifiziert wurden, wie „GEGEN DIE NEUE ORDNUNG DER DINGE“, „IMPFSTOFFE SIND DER ABSOLUTE GENOZID“ und „KEINE IMPFSTOFFE, KEIN TEST, NICHTS DERGLEICHEN! WIR WOLLEN FREIHEIT, FORDERT IHN EIN“ zeigen, dass Impfstoff-Fehlinformationen, einschließlich antisemitischer Inhalte, nicht effizient entfernt werden.