Wissen, was gespielt wird… Die Pandemie wird nicht durch Vandalismus bezwungen

Was Sie erwidern können, wenn Menschen behaupten, nicht das Coronavirus sei gefährlich, sondern die Strahlung aus 5G-Masten. Antworten aus der Broschüre „Wissen, was wirklich gespielt wird…: Vernunft in der Krise“ des Projektes „No World Order“.

Wer sich vor COVID-19 die eigene Rolle in einer globalen Pandemie ausgemalt hätte, wäre vermutlich nicht darauf gekommen, dass sie*er der Menschheit den größten Dienst erweist, wenn sie*er einfach zuhause bleibt. Die Kampagne #Stayhome beschreibt genau die-ses Phänomen und ruft gleichzeitig Menschen, die dazu die Möglichkeit haben, auf, sich an Abstandsregeln und häusliche Isolation zu halten, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Tatsächlich ist gerade das Aushalten und darauf War-ten und Vertrauen, dass andere sich des Problems annehmen für manche Menschen kaum auszuhalten – genauso wie die ungeheuren Anstrengungen, in der Krise zusätzlich täglich Kinder zu betreuen. Für einige führen diese Maßnahmen zu Gefühlen von Isolation, Überforderung oder Kontrollverlust. Menschen, die entweder besonders schlecht dazu in der Lage sind, diese Gefühle auszuhalten oder die möglicherweise schon vor der Pandemie an Verschwö-rungserzählungen geglaubt haben, wittern auch hinter COVID-19 eine Verschwörung. Einige dieser Menschen verbreiten die Behauptung, dass die zu beobachten-den Symptome nicht durch das neuartige Corona-virus ausgelöst werden würden, sondern durch 5G-Mobilfunkstrahlung. Als Resultat dieses Verschwö-rungsglaubens, der allen wissenschaftlichen Erkennt-nissen zu Corona und zu Mobilfunkstrahlung wider-spricht5, wurden bereits mehrere Mobilfunkmasten zerstört. Dies lindert jedoch keine COVID-19 bezogenen Probleme, sondern sorgt lediglich für Probleme bei der Netzabdeckung. Diese Art von Vandalismus kann im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass Menschen Probleme haben, den Notruf zu erreichen.

Der Text ist ein Auszug aus der Broschüre:

Amadeu Antonio Stiftung (Hrsg.): Wissen, was wirklich gespielt wird: Krise, Corona und Verschwörungserzählungen (2020)

In Zeiten globaler Krisen und den damit verbundenen Unsicherheiten werden Verschwörungsideologien besonders häufig geteilt. Vermeintlich wird Kritik geübt, doch in Wirklichkeit werden komplexe Zusammenhänge auf das Wirken einzelner Personen oder Gruppen reduziert. Verschwörungsideologien entwerfen ein apokalyptisches Bild, aus dem es nur einen Ausweg zu geben scheint: den Kampf der Guten gegen die „Verschwörung“. Diese Handreichung des Projekts No World Order soll dabei helfen, Verschwörungserzählungen um die COVID-19 Krise zu widerlegen und ihre Verbreitung einzudämmen. Dazu wurden sieben aktuell populäre Verschwörungserzählungen zusammengestellt, die in ihnen enthaltenen Missverständnisse, Lügen und Desinformationen aufgedeckt und ihnen mit Fakten begegnet.

PDF zum Download: https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/05/AAS_wissen_was_wirklich_WEB.pdf

